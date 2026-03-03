La scurtă vreme, de la Casa Albă, @realDonaldTrump a ținut să pună lucrurile la punct, cu exactitatea care îl caracterizează: „Am estimat patru până la cinci săptămâni, dar avem capacitatea de a merge mult mai mult decât atât. Indiferent de timpul necesar, este okay”. Apoi, a înșiruit obiectivele curente ale Furiei Epice: distrugerea capacităților Iranului de a construi rachete, eliminarea Marinei ayatollahilor, împiedicarea regimului de la Tehran să obțină o armă nucleară, anihilarea proxy-urilor sale teroriste și un preț cât mai mic pentru renovarea reședinței.

M-am rătăcit în traducere, îmi cer iertare: declarațiile despre renovarea reședinței, perdelele aurii, bocăniturile muncitorilor care se aude de dimineața devreme până noaptea târziu deranjând-o pe prima-doamnă, perdelele aurii, noua sală de bal, perdelele aurii – au fost digresiuni. Rostite în aceeași ordine de idei, a normalității absolute.

Cea mai bună veste este că Președintele Pacificator afirmă că este decis să meargă cu Furia Epică până unde trebuie, astfel încât să nu mai fie nevoit să revină peste încă opt luni cu tot arsenalul pe aceleași meleaguri. Mai sunt pe lume multe alte probleme care își cer rezolvarea fericită. O prioritate ar fi Cuba – „nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare”. Abia așteaptă o “preluare prietenoasă” de către Statele Unite (formulele dintre ghilimele aparțin empaticului Donald J. Trump).

Pe de altă parte, cu tot entuziasmul manifestat de Magicianul din Biroul Oval de a rezolva o dată pentru totdeauna problema Iranului suflând peste noduri, trebuie înțeleasă și îngrijorarea premierului Benjamin Netanyahu. Are experiența Războiului de 12 zile din iunie, când de la Washington s-a ordonat: Întoarceți avioanele!

Între toate întrebările care coboară în picaj asupra Orientului Mijlociu ca șoimii asupra prăzii, întrebarea-cheie rămâne: cât îl va ține pe Trump furia epică?

