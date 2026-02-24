Dacă n-ar fi liderul celui mai puternic stat din lume și comandantul „frumoasei Armada”, cea mai puternică forță navală masată vreodată în Orientul Mijlociu, ar fi cel mai simpatic entertainer, cel mai talentat stand-up comedian din istorie. Un magician. Un iluzionist neîntrecut.

Poate și un negociator de belea. I-am citit cărțile – „The Art of the Deal” (1987) sau „The Art of the Comeback” (1997) sau „Time to Get Tough: Making America #1 Again” (2011) – și nu mă îndoiesc că a făcut mereu un rol memorabil în sceneta sa preferată, Stratagema Pisicii Moarte. Cum se joacă această scenetă în afaceri (orice fel de afaceri)? Faci o ofertă aberantă, de neacceptat, și te ridici, lăsând fraierii să vină după tine, să te îmbuneze. Te lași greu înduplecat să te întorci la masa negocierilor. Odată întors, în mărinima ta, le faci o a doua ofertă, cea pe care, de fapt, o aveai de la început în plan. Li se va părea tuturor super-acceptabilă, ba chiar îți vor mulțumi.

Veghind, în toate aceste zile și nopți, desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu, încercam să dau uitării întâmplările din iunie 2025 și mai cu seamă declarațiile emfatice ale magicianului din Biroul Oval.

„A fost o mare onoare pentru mine să distrug toate instalațiile nucleare”, trâmbița, pe 25 iunie 2025, anunțând totodată că a oprit un război, cel israeliano-iranian. (Faptă trecută pe răboj ca fiind una dintre cele dintre cele opt păci pe care și le atribuie).

Pe 22 iunie, Pete Hegseth, un yesman de largă respirație, pe atunci Secretarul american al Apărării (de cinci luni – al Războiului), califica operațiunea Midnight Hammer („Ciocanul de la Miezul Nopții”) drept „genială”, apreciind: ”Ordinul primit de la Comandantul nostru Suprem a fost clar, puternic şi bine ţintit! Am devastat programul nuclear iranian (…). Grație conducerii curajoase şi vizionare a preşedintelui Trump şi angajamentului său pentru pace prin forţă, ambiţiile nucleare ale Iranului au fost spulberate”. Hegseth adăuga și un sfat prețios pentru noi toți: „Când președintele Trump vorbește, lumea ar trebui să asculte”.

Pe 18 iulie, Comandantul Suprem, Donald J. Trump – căutând să închidă gurile rele și foarte rele care negau că atacul asupra instalațiilor nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan (despre care vorbise Hegseth) ar fi adus serioase daune acestora – scria pe Truth Social: „Cele trei situri nucleare din Iran au fost complet distruse şi/sau ANEANTIZATE. Ar fi nevoie de ani pentru a le repune în funcţiune”.

Nici să vreau nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva Magicianul din Biroul Oval pune acum în centrul negocierilor ceva ce nu mai există. Cu ce să mai îmbogățească ayatollahii uraniul, dacă instalațiile le-au fost „aneantizate”? Cu rugăciuni? E drept, le-au mai rămas ca suvenir vreo 400 de kilograme de uraniu îmbogățit cam 60 la sută, dar ce ar putea face cu el? Și atunci ce are de distrus „frumoasa Armadă”? Neantul?

După strivitorul succes al Midnight Hammer, cum ar putea fi botezată noua, așteptata cu sufletul la gură, operațiune asupra Iranului? Poate Hole-in-One (la golf, introducerea mingii în gaură dintr-o singură lovitură)?

