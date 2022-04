Opinii Descurcărețul domn Georgescu. Deputatul PSD care ține cu dinții de leafa de profesor la o școală gimnazială din Pitești Opinie de

Valeriu Nicolae

Ajuns deja la al doilea mandat, deputatul Nicolae Georgescu prestează în timpul liber ca profesor la Școala nr. 20 din Pitești. Iar dacă ne uităm la cât câștigă an de an ca dascăl, se pare că alesul PSD are mult timp liber, scrie Valeriu Nicolae într-un nou articol realizat pe baza investigațiilor făcute de Integritate pe Bune - un grup de voluntari care și-au propus să facă informațiile publice despre politicieni cât mai accesibile și mai transparente.