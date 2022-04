Află primul ce noi produse pregătește Momirov Cosmetics

Momirov Cosmetics aniversează trei ani de când reinventează rutina de îngrijire a tenului, cu ajutorul unor produse… de aur, la propriu și la figurat, căci multe dintre ele sunt înnobilate cu nanoparticule de 24 de carate! Tiana Momirov este cea care a făcut posibil acest univers dedicat frumuseții noastre, în Timișoara. De la ea am aflat cât de provocatoare este gestionarea unui brand de cosmetice, dar și ce produse urmează să fie lansate curând de linia Momirov Cosmetics, premiată la Gala I Success Awards din aprilie 2022 pentru cea mai bună ascensiune în acest domeniu.

Ne mândrim cu faptul că Momirov Cosmetics, un brand românesc, are grijă de frumuseţea noastră, pe o piaţă dominată de produse de îngrijire din străinătate. Cât de greu este să cucereşti un public deja obişnuit cu brandurile gigant din cosmetică?

Și pentru noi este o mândrie faptul că am fost acceptați relativ ușor pe o piață concurențială ca aceasta. A fost o provocare într-adevăr să obținem încrederea clienților din România, însă cred că tocmai pentru că fabricăm local am stârnit curiozitatea publicului dornic de a găsi calitate și în țară. A devenit o mândrie națională consumul de produse românești, așa că primele comenzi au venit destul de repede. Provocarea cea mare a fost să livrăm o experiență peste măsura așteptărilor. Există, așa cum se știe, o singură ocazie pentru o primă impresie. Cred că aici am excelat, iar acest lucru a fidelizat clienții și, mai mult decât atât, i-a transformat în adevărați ambasadori ai brand-ului, ei recomandându-ne mai departe.

Ce trebuie să ştie cei care ar dori să se avânte în acest domeniu dedicat menţinerii frumuseţii? Din propria experienţă, care au fost cele mai mari provocări pe care le-aţi întâmpinat în acest business?

Recomandări Vladimir Putin susține că „blitzkrieg-ul economic lansat de Occident” a eșuat și că sancțiunile provoacă de fapt „o scădere a nivelului de trai” în țările europene

Pe măsură ce înaintăm, observăm că fiecare pas este o provocare. Producția în România nu este tocmai ușoară pentru că, pentru a livra calitate, depindem de furnizori din alte țări în ceea ce privește activele cosmetice, anumite ingrediente și ambalajele. Sfatul pe care l-aș da celor care doresc să intre în această lume frumoasă este să se uite în grădina marilor branduri, să urmărească trendurile și cerințele publicului, să viziteze târgurile de profil din Europa și Asia și să aducă toate aceste informații acasă pentru a crea aici produse folosind tehnologia și cercetările actuale, dar la prețuri corecte care să reflecte realitatea. Totuși, cu multă pasiune și muncă este totul posibil și în România!

Să discutăm puțin şi despre produsele propriu-zise pe care le-aţi lansat. Aurul coloidal este ingredientul-vedetă al acestora. Cum aţi ajuns să îl folosiţi în brandul dumneavoastră, dar şi ce le-aţi spune celor care nu cunosc beneficiile acestui elixir natural?

Am descoperit aurul coloidal în produse din alte țări și l-am studiat îndelung înainte de a-l face vedeta produselor noastre. Este un ingredient cosmetic cu multiple proprietăți: antibacterian, antimicrobian, antiinflamator și antirid, dar proprietatea acestuia care mie îmi place în mod deosebit este faptul că e un foarte bun conductor al altor ingrediente într-o zonă mai profundă a tenului datorită moleculei mici. Astfel, l-am combinat cu acidul hialuronic și împreună oferă o hidratare superioară, iar efectul antirid devine astfel mai vizibil și mai puternic.

Recomandări Ion Rădoi, trimis în judecată în dosarul spațiilor comerciale de la metrou. Firma lui a încasat ilegal peste 10 milioane de lei, acuză DNA

Ne puteţi oferi şi câteva detalii de culise? Mai exact, ce alte produse aveţi în plan să lansaţi în perioada următoare?

Spre deosebire de alte companii cosmetice care au planuri de producție realizate în baza unor studii de piață, noi am lăsat clienții să ne ghideze următorii pași, astfel că tot ceea ce producem este răspunsul cererii punctuale venite de la clienți. Cu toate că mai avem multe produse din zona de îngrijire facială pe listă, acum urmează o linie de produse pentru îngrijirea părului cu aur coloidal, produse care vor reduce căderea părului și vor accelera creșterea acestuia. Iar imediat după urmează două produse pentru problemele acneice. În toamnă sperăm să finalizăm și o gamă pentru hidratarea corporală.

Unde pot găsi produsele Momirov Cosmetics cei care vor să le testeze pentru prima dată?

În primul rând, produsele pot fi găsite pe www.momirov.ro, acolo unde oferim și consultanță prin chat în alegerea produselor potrivite. În al doilea rând, produsele Momirov pot fi găsite în anumite farmacii și saloane din vestul țării, dar si online, pe site-ul Douglas.

Pentru sfaturi legate de frumusețe, vă invităm pe pagina de Instagram a Tianei Momirov:

https://www.instagram.com/tianamomirov/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

GSP.RO 30 de ani de la moartea tragică a fotbalistului român „mai talentat decât Hagi”. Cum l-a „vânat” Securitatea

Playtech.ro WOW! Palatul în care trăiește Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor. Ce casă luxoasă are milionarul

Observatornews.ro Locul de parcare din România care costă 6.510 lei pe an. Licitaţia a pornit de la 120 de lei

HOROSCOP Horoscop 18 aprilie 2022. Vărsătorii au mare nevoie de liniște, de un moment de pauză de la propriile gânduri și planuri

Știrileprotv.ro Charley Ottley, despre standul României de la New York: 'Au arătat România ca o rușine totală în fața întregii lumi'

Orangesport.ro Video! O prezentatoare TV, nud în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană