În 2026, ai două variante: ori te bazezi pe un portofoliu digital și „ne auzim pe WhatsApp”, ori folosești în continuare un instrument clasic de networking care funcționează de zeci de ani: cartea de vizită.

Chiar dacă mediul online a schimbat modul în care comunicăm, cărțile de vizită rămân unul dintre cele mai folosite produse tipografice în mediul de business. Fie că vorbim despre vânzări, real estate, servicii profesionale, construcții, consultanță sau HoReCa, aproape orice firmă are nevoie de un mod eficient și rapid prin care să transmită datele de contact.

De ce cărțile de vizită rămân printre cele mai cerute produse la Agrafa Print

Cărțile de vizită sunt printre cele mai accesibile produse promoționale. Pe Agrafa.ro, multe dintre modelele disponibile au stoc permanent și termene rapide de producție, uneori chiar și în 24 de ore, ceea ce le face o soluție practică atunci când ai nevoie urgent de materiale de prezentare pentru întâlniri, evenimente sau vizite la clienți.

Să nu uităm de varietatea de opțiuni disponibile: de la cărți de vizită simple, până la variante premium realizate din materiale speciale sau cu finisaje care evidențiază elemente din design. Sunt accesibile ca preț, ușor de distribuit și utile în aproape orice context profesional.

Principalele tipuri de cărți de vizită pe care le poți comanda de pe Agrafa.ro

1) Cărți de vizită pe carton standard

Este varianta cea mai folosită. Se alege în special atunci când ai nevoie de volum mare și cost redus per bucată. Sunt potrivite pentru distribuție frecventă: întâlniri, târguri, vizite la clienți sau echipe de vânzări. Pe Agrafa.ro sunt printre produsele cu livrare rapidă și stoc constant.

2) Cărți de vizită pe carton special

În acest caz, diferența este dată de tipul de carton folosit. Cartoanele speciale au texturi diferite și sunt mai rigide decât cartonul standard. De obicei sunt alese atunci când se dorește un material diferit față de varianta obișnuită.

3) Cărți de vizită pe carton multistrat

Acestea sunt realizate din două sau mai multe straturi de carton lipite între ele, ceea ce face ca rezultatul final să fie mult mai gros decât o carte de vizită standard. Între straturi există de obicei un miez colorat, vizibil pe margine. Diferența principală față de varianta obișnuită este grosimea mai mare și muchia colorată, care devine un element vizual distinct.

4) Cărți de vizită cu cant colorat

În acest caz, diferența nu este vizibilă pe suprafața cărții de vizită, ci pe margine. Muchia cartonului este vopsită într-o culoare contrastantă sau metalizată. Este o soluție simplă prin care o carte de vizită standard poate deveni mai vizibilă fără să încarci designul.

5) Cărți de vizită plastifiate sau soft-touch

Plastifierea are rol in practic, acela că protejează cartonul și face cartea de vizită mai rezistentă în timp. Există variante mate, lucioase sau soft-touch (cu o textură catifelată). Sunt preferate în special atunci când cărțile de vizită sunt manipulate frecvent și trebuie să arate bine mai mult timp.

6) Cărți de vizită cu finisaje speciale

Aici intră efecte precum relief UV, folio embosat sau timbru sec. Aceste finisaje sunt folosite pentru a evidenția anumite elemente din design, de obicei logo-ul sau numele companiei. Sunt folosite mai ales pe cărți de vizită premium.

7) Cărți de vizită ștanțate

Ștanțarea înseamnă decuparea cărții de vizită într-o formă diferită de cea clasică sau rotunjirea colțurilor. Se folosește atunci când vrei o formă personalizată sau un design care iese puțin din tiparul standard.

8) Cărți de vizită din materiale speciale

Pe lângă carton, există și variante din plastic transparent sau metal. Acestea sunt mai rare și sunt alese de obicei de branduri care vor un obiect memorabil, nu doar un suport de contact.

9) Cărți de vizită mini sau în carnet

Varianta mini este mai compactă și se folosește uneori ca insert în pachete sau materiale promoționale. Există și variante sub formă de carnet, din care cărțile de vizită se desprind individual, utile în recepții sau showroom-uri.

Designul cărților de vizită

Un aspect important atunci când comanzi cărți de vizită este designul. Pe Agrafa.ro poți încărca un fișier pregătit pentru tipar sau poți solicita realizarea designului de către echipa de grafică.

Dacă nu ai experiență cu machete pentru tipar, opțiunea cu design realizat de graficieni este de multe ori cea mai simplă. Trebuie să furnizezi logo-ul, datele de contact și eventual un exemplu de stil dorit.

De ce să comanzi cărți de vizită de pe Agrafa.ro

Există o varietatea de opțiuni disponibile. Pe website găsești mai multe tipuri de cărți de vizită, de la variante standard, potrivite pentru volume mari, până la modele premium cu carton special, cant colorat sau finisaje precum relief UV ori folio.

Flexibilitate la comandă. Dacă ai deja designul pregătit, îl poți încărca direct pentru tipar. Dacă nu, poți apela la graficienii din echipă pentru realizarea machetei, astfel încât fișierul final să fie pregătit pentru print.

Pe scurt, avantajul principal este că ai într-un singur loc mai multe tipuri de produse, opțiuni de personalizare și suport pentru design.

