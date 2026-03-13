În 2026, ai două variante: ori te bazezi pe un portofoliu digital și „ne auzim pe WhatsApp”, ori folosești în continuare un instrument clasic de networking care funcționează de zeci de ani: cartea de vizită.

Chiar dacă mediul online a schimbat modul în care comunicăm, cărțile de vizită rămân unul dintre cele mai folosite produse tipografice în mediul de business. Fie că vorbim despre vânzări, real estate, servicii profesionale, construcții, consultanță sau HoReCa, aproape orice firmă are nevoie de un mod eficient și rapid prin care să transmită datele de contact.

De ce cărțile de vizită rămân printre cele mai cerute produse la Agrafa Print

Cărțile de vizită sunt printre cele mai accesibile produse promoționale. Pe Agrafa.ro, multe dintre modelele disponibile au stoc permanent și termene rapide de producție, uneori chiar și în 24 de ore, ceea ce le face o soluție practică atunci când ai nevoie urgent de materiale de prezentare pentru întâlniri, evenimente sau vizite la clienți.

Să nu uităm de varietatea de opțiuni disponibile: de la cărți de vizită simple, până la variante premium realizate din materiale speciale sau cu finisaje care evidențiază elemente din design. Sunt accesibile ca preț, ușor de distribuit și utile în aproape orice context profesional.

Principalele tipuri de cărți de vizită pe care le poți comanda de pe Agrafa.ro

1) Cărți de vizită pe carton standard

Este varianta cea mai folosită. Se alege în special atunci când ai nevoie de volum mare și cost redus per bucată. Sunt potrivite pentru distribuție frecventă: întâlniri, târguri, vizite la clienți sau echipe de vânzări. Pe Agrafa.ro sunt printre produsele cu livrare rapidă și stoc constant.

2) Cărți de vizită pe carton special

În acest caz, diferența este dată de tipul de carton folosit. Cartoanele speciale au texturi diferite și sunt mai rigide decât cartonul standard. De obicei sunt alese atunci când se dorește un material diferit față de varianta obișnuită.

3) Cărți de vizită pe carton multistrat

Acestea sunt realizate din două sau mai multe straturi de carton lipite între ele, ceea ce face ca rezultatul final să fie mult mai gros decât o carte de vizită standard. Între straturi există de obicei un miez colorat, vizibil pe margine. Diferența principală față de varianta obișnuită este grosimea mai mare și muchia colorată, care devine un element vizual distinct.

4) Cărți de vizită cu cant colorat

În acest caz, diferența nu este vizibilă pe suprafața cărții de vizită, ci pe margine. Muchia cartonului este vopsită într-o culoare contrastantă sau metalizată. Este o soluție simplă prin care o carte de vizită standard poate deveni mai vizibilă fără să încarci designul.

5) Cărți de vizită plastifiate sau soft-touch

Plastifierea are rol in practic, acela că protejează cartonul și face cartea de vizită mai rezistentă în timp. Există variante mate, lucioase sau soft-touch (cu o textură catifelată). Sunt preferate în special atunci când cărțile de vizită sunt manipulate frecvent și trebuie să arate bine mai mult timp.

6) Cărți de vizită cu finisaje speciale

Aici intră efecte precum relief UV, folio embosat sau timbru sec. Aceste finisaje sunt folosite pentru a evidenția anumite elemente din design, de obicei logo-ul sau numele companiei. Sunt folosite mai ales pe cărți de vizită premium.

7) Cărți de vizită ștanțate

Ștanțarea înseamnă decuparea cărții de vizită într-o formă diferită de cea clasică sau rotunjirea colțurilor. Se folosește atunci când vrei o formă personalizată sau un design care iese puțin din tiparul standard.

8) Cărți de vizită din materiale speciale

Pe lângă carton, există și variante din plastic transparent sau metal. Acestea sunt mai rare și sunt alese de obicei de branduri care vor un obiect memorabil, nu doar un suport de contact.

9) Cărți de vizită mini sau în carnet

Varianta mini este mai compactă și se folosește uneori ca insert în pachete sau materiale promoționale. Există și variante sub formă de carnet, din care cărțile de vizită se desprind individual, utile în recepții sau showroom-uri.

Designul cărților de vizită

Un aspect important atunci când comanzi cărți de vizită este designul. Pe Agrafa.ro poți încărca un fișier pregătit pentru tipar sau poți solicita realizarea designului de către echipa de grafică.

Dacă nu ai experiență cu machete pentru tipar, opțiunea cu design realizat de graficieni este de multe ori cea mai simplă. Trebuie să furnizezi logo-ul, datele de contact și eventual un exemplu de stil dorit.

De ce să comanzi cărți de vizită de pe Agrafa.ro

Există o varietatea de opțiuni disponibile. Pe website găsești mai multe tipuri de cărți de vizită, de la variante standard, potrivite pentru volume mari, până la modele premium cu carton special, cant colorat sau finisaje precum relief UV ori folio.

Flexibilitate la comandă. Dacă ai deja designul pregătit, îl poți încărca direct pentru tipar. Dacă nu, poți apela la graficienii din echipă pentru realizarea machetei, astfel încât fișierul final să fie pregătit pentru print.

Pe scurt, avantajul principal este că ai într-un singur loc mai multe tipuri de produse, opțiuni de personalizare și suport pentru design.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Casele preferate tot mai des de români: costă cu până la 50% mai puțin, iar cererea a crescut de 10 ori
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
GSP.RO
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Alte știri

România și alte șapte țări din UE vor să blocheze intrarea luptătorilor ruși în țările membre: „Prezintă riscuri grave pentru securitate”
Știri România 14:08
România și alte șapte țări din UE vor să blocheze intrarea luptătorilor ruși în țările membre: „Prezintă riscuri grave pentru securitate”
Cea mai importantă fabrică de contoare din România este oficial în faliment: „AEM a murit în liniște, ca un pacient în comă”
Știri România 13:00
Cea mai importantă fabrică de contoare din România este oficial în faliment: „AEM a murit în liniște, ca un pacient în comă”
Parteneri
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Adevarul.ro
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Fanatik.ro
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Jador se retrage din muzică. Anunțul neașteptat făcut de artist. „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”
Stiri Mondene 14:08
Jador se retrage din muzică. Anunțul neașteptat făcut de artist. „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”
Cum arată în prezent fiica lui Brigitte Pastramă. Sara a făcut mai multe intervenții estetice și e de nerecunoscut
Stiri Mondene 14:05
Cum arată în prezent fiica lui Brigitte Pastramă. Sara a făcut mai multe intervenții estetice și e de nerecunoscut
Parteneri
„Superputerea” Andreei Esca, dezvăluită de Ramona Păun: „Rușinea față de ea m-a împins!” Ce a fost obligată să facă vedeta de la Sport
TVMania.ro
„Superputerea” Andreei Esca, dezvăluită de Ramona Păun: „Rușinea față de ea m-a împins!” Ce a fost obligată să facă vedeta de la Sport
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
ObservatorNews.ro
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Mediafax.ro
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața