Alegerea unui dispozitiv nepotrivit poate aduce greutăți precum introducerea greșită a informațiilor, încetinirea proceselor sau dificultăți la audit. Prin acest ghid, descoperi pașii concreți prin care poți identifica și integra un scanner de documente ID potrivit nevoilor reale ale instituției sau companiei tale.

Stabilește ce tip de scanner răspunde cel mai bine activității tale

Primul pas îl reprezintă definirea modului în care vei utiliza scannerul:

Ai nevoie de mobilitate și procesezi documente „din mers” (la evenimente, în teren sau la ghișee temporare)? În acest caz, modelele portabile sunt o variantă potrivită.

Dacă lucrezi constant în birou sau într-o sucursală, alegerea unor scannere fixe aduce stabilitate și permite gestionarea unor volume mari de acte rapid și comod.

Pentru instituții cu nevoi speciale (control acces, aeroporturi sau birouri cu flux mare), există soluții integrate direct în tastaturi sau chioșcuri self-service.

Analizează și dacă ai nevoie să citești date din pașapoarte, permise cu chip electronic sau carduri RFID. În multe instituții, recunoașterea automată a datelor din documente cu funcții OCR (Optical Character Recognition), citire de coduri de bare sau extragere foto devine o cerință standard. De aceea, ai nevoie de un scanner documente ID ce permite scanarea rapidă și recunoașterea automată a informațiilor complexe, fiind adaptat cerințelor moderne din domeniul public sau privat.

Evaluează performanța și durabilitatea dispozitivului

Pentru scanare eficientă, orientează-te după:

Viteza de procesare – Pentru fluxuri zilnice mari se recomandă modele care procesează cel puțin 20-40 pagini pe minut (ppm). Astfel, gestionezi rapid solicitările, fără să pui presiune suplimentară pe angajați. Calitatea și fidelitatea imaginii – Optează pentru scannere cu rezoluție minimă de 600 DPI (dots per inch), care preiau detalii vizibile, dar și elemente de securitate precum hologramele sau microtexte. Tehnologiile CIS (Contact Image Sensor) și CCD (Charge Coupled Device) contribuie la detectarea elementelor ascunse sau laminate. Rezistența la condiții de lucru dificile – Dacă folosești scannerul într-un depozit sau în teren, asigură-te că dispune de protecție la praf, umezeală sau șocuri (standard IP54 sau similar). Carcasele solide reduc riscul de deteriorare în caz de cădere sau uzură.

Gândește-te la tipurile de documente scanate, de la cărți de identitate la carduri de acces groase și alege un model care suportă gama completă de formate.

Analizează funcțiile suplimentare și integrarea cu sistemele existente

Opțiunile suplimentare ale scannerului pot crește mult eficiența:

Alege un scanner care include tehnologie OCR, astfel încât datele să fie extrase automat, reducând timpul și erorile introducerii manuale.

Dacă verifici des carduri bancare sau documente cu cip RFID/NFC, selectează modele cu module dedicate pentru aceste operațiuni.

Pentru bănci sau hoteluri, verifică dacă există cititor MSR (Magnetic Stripe Reader) integrat.

Verifică și compatibilitatea cu soluțiile software folosite deja. Conexiunile USB, Wi-Fi sau Bluetooth permit integrarea ușoară pe orice tip de computer sau tabletă, indiferent de sistemul de operare (Windows, MacOS, Android sau iOS). În plus, utilitatea crește dacă scannerul se poate administra de la distanță, aspect apreciat în organizațiile mari.

Descoperă modelele potrivite și integrează-le corect în fluxul tău

Pe piața locală găsești opțiuni adaptate atât volumului de lucru, cât și bugetului disponibil. De exemplu:

Dacă procesezi sute de scanări pe zi, poți alege modele precum RICOH fi-serie sau HP ScanJet Pro, proiectate pentru birouri cu activitate intensă.

Pentru portabilitate, Canon P-208II și Brother DS-640 oferă greutate redusă și pot fi transportate cu ușurință către sediile clienților sau la puncte temporare.

Modelele Zebra LI3600-SR sau PENTA Scanner Cube sunt concepute pentru medii industriale unde rezistența contează.

Pentru verificări automate la acces sau la chioșcurile self-service, te poți orienta spre DESKO ICON sau Desko IDenty® Chrom, care aduc iluminare duală și extragere rapidă a datelor OCR, inclusiv poza de identificare. Aceste scannere se pot monta individual ori integra direct în sistemele deja existente.

Nu uita de instruirea personalului care folosește scannerul. Investește câteva ore în sesiuni practice și verificări periodice ale fluxului de lucru. Astfel, reduci riscul de erori și crești nivelul de securitate pentru proprietarii de date personale. Un sistem de scanare adaptat realității activității tale optimizează timpul, scade cheltuielile cu erorile și se pliază rapid pe cerințele legislației actuale.

Orientează-te mereu spre soluții scalabile, sigure și validează constant performanțele: astfel adopți tehnologia responsabil, cu grijă pentru securitate și confidențialitate.

