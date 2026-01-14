Nu ai nevoie de un arhitect ca să faci o cameră de 15 metri pătrați să pară un living spațios. Totul ține de câteva reguli de bază legate de fluxul de lumină și de eliminarea barierelor vizuale care „taie” încăperea. Ești gata să îți recapeți spațiul fără să te muți într-o casă nouă?

Folosește lumina pentru a șterge colțurile camerei

Colțurile întunecate sunt cel mai mare inamic al spațiilor mici, deoarece ele definesc limita exactă a camerei și o fac să pară ca o cutie închisă. Poți căuta mai multe informații despre corpuri iluminat cu lumină difuză, pe care să le plasezi în extremitățile încăperii. Atunci când colțurile sunt luminate blând, ochii nu mai percep o barieră clară, iar camera pare brusc mult mai „deschisă” și mai primitoare.

Ai încercat vreodată să înlocuiești lustra masivă din mijlocul tavanului cu mai multe surse de lumină perimetrale? Vei observa imediat cum tavanul pare mai înalt și pereții mai îndepărtați.

Creează adâncime cu ajutorul mobilierului „plutitor”

O metodă excelentă de a păcăli privirea este să lași podeaua cât mai vizibilă. Mobilierul care stă pe picioare înalte sau care este suspendat direct pe perete lasă lumina să treacă pe sub el, oferind senzația de spațiu continuu. Poți achiziționa benzi led pentru a le monta sub marginea de jos a canapelei sau a patului. Această lumină indirectă care spală podeaua oferă un efect de „levitație”, făcând chiar și cele mai grele piese de mobilier să pară ușoare și mai puțin invazive în spațiu.

Alege o paletă cromatică monocromă pentru continuitate

Dacă vrei ca o cameră mică să pară vastă, evită contrastele puternice între pereți, pardoseală și mobilă. Când folosești nuanțe apropiate de crem, gri deschis sau alb, privirea alunecă pe suprafețe fără să se „lovească” de întreruperi vizuale. Poți adăuga texturi diferite – cum ar fi un covor de lână și o perdea de in – pentru a păstra interesul vizual fără să fragmentezi spațiul prin culori stridente care „fură” din volum.

Profită de verticalitatea pereților pentru depozitare

Într-un spațiu mic, fiecare centimetru de podea este prețios. În loc să ocupi locul cu biblioteci late și joase, alege rafturi care urcă până în tavan. Acest truc forțează privirea să se ridice, accentuând înălțimea camerei. Dacă deasupra ultimului raft instalezi o sursă de lumină orientată spre tavan, vei obține un efect de boltă care va face încăperea să pară mult mai aerisită decât este în realitate.

Oglinzile mari și ferestrele libere

Nu bloca niciodată ferestrele cu perdele groase sau obiecte decorative voluminoase. Lumina naturală este cel mai bun „arhitect” pentru spațiile restrânse. Dacă adaugi și o oglindă de mari dimensiuni pe peretele lateral, vei dubla vizual lățimea camerei. Este cel mai vechi truc din manualele de design, dar funcționează de fiecare dată fără greșeală, transformând un hol îngust sau un dormitor mic într-o zonă care pare să respire.

Modernizarea unei locuințe mici este despre prioritizarea confortului și eliminarea elementelor care te încarcă vizual. Care este primul colț din casa ta pe care ai vrea să îl „eliberezi” folosind aceste idei?

Foto: Freepik

Doi români au de plătit 155.050 de euro amendă, după ce au fost condamnați în regim de urgență, în 4 zile, în Franța
Știri România 12:38
Doi români au de plătit 155.050 de euro amendă, după ce au fost condamnați în regim de urgență, în 4 zile, în Franța
România îmbătrânește ireversibil: „migranții nu compensează pierderea naturală", arată INS
Știri România 12:29
România îmbătrânește ireversibil: „migranții nu compensează pierderea naturală”, arată INS
5 știri by Libertatea – Monden. Ce gen muzical refuză Andra să cânte | Cum arată noua casă a Andreei Esca
Stiri Mondene 12:46
5 știri by Libertatea – Monden. Ce gen muzical refuză Andra să cânte | Cum arată noua casă a Andreei Esca
Cătălin Zmărăndescu l-a înjurat pe Dani Oțil în timpul probei „Au, mami!" la Power Couple. Luptătorul a rupt și o balustradă
Stiri Mondene 12:45
Cătălin Zmărăndescu l-a înjurat pe Dani Oțil în timpul probei „Au, mami!” la Power Couple. Luptătorul a rupt și o balustradă
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine"
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
