David Guetta aduce în 2023 o piesă din anii 90, în noua sa colaborare cu Anne-Marie & Coi Leray

Headliner la cea de-a opta ediție a festivalului UNTOLD, francezul a avut în ultimii ani un impact incredibil în ceea ce înseamnă producția de muzică, atât în ceea ce înseamnă producția underground, dar și în mainstream. Single-ul “Im Good (Blue)” a avut un succes fantastic, David Guetta a fost al patrulea cel mai ascultat artist pe platforma Spotify, iar piesa a fost nominalizată la Brit Awards, Qmusic Awards, iHeart Radio Music Awards și la Grammy.

La finalul săptămânii trecute, Guetta a lansat o nouă colaborare cu Anne-Marie și Coi Leray. Pare ca producătorul francez deschide un nou capitol în muzică, reimaginează piese clasice la care adaugă sound-ul modern al muzicii dance.

“Baby Dont Hurt Me” este numele noului single la care a colaborat cu două superstaruri. Single-ul a avut premiera în cadrul festivalului Ultra Miami unde a generat euforie. Un sample dintr-o piesă lansată în 1993 de Haddaway, “What Is Love”, talentul lui David Guetta și cele două voci superbe Anne-Marie și Coi Leray garantează un nou succes de chart pentru producătorul francez.

Artista de origine britanică Anne-Marie se află în clasamentul celor mai urmăriți artiști pe platforma YouTube, unde ocupă locul 4 cu un număr uriaș de subscriberi, peste 10,7 milioane, piesele lansate de efervescenta artistă pop însumează miliarde de vizualizări. În acest clasament realizat de compania Kworb, Anne-Marie se află într-o companie selectă: Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Inna sau Little Mix.

Anne-Marie are în palmares patru nominalizări la Brit Awards, inclusiv la categoria Best British Female Solo Artist, iar din 2021 face parte din juriul The Voice Marea Britanie.

Coi Leray Collins este o artistă de rap din Statele Unite, care și-a început cariera muzicală cu piese postate pe SoundCloud, iar în 2022 și-a lansat albumul de debut “Trendsetter”. Pentru una dintre piesele incluse în acest LP, “Blick Blick”, a colaborat cu Nicki Minaj și a ajuns în top 40 în clasamentul din Statele Unite, Billboard Hot 100.

La finalul anului trecut a lansat “Players” în care a inclus un sample din single-ul “The Message” lansat în 1982 de Grandmaster Flash and The Furious Five.

Guetta a revenit cu o versiune remix pentru acest single și așa a apărut ideea unei colaborări.

