Dacă ai intrat într-un salon de coafură în 2010, raftul de styling arăta complet diferit față de ce vezi astăzi. Sprayuri cu fixare de beton, geluri lucioase, spume care lipeau firele de păr – cam asta era arsenalul disponibil. Astăzi, produsele de styling au trecut printr-o transformare la fel de radicală ca trecerea de la telefonul cu clapetă la smartphone. Iar schimbarea nu e doar cosmetică – e filozofică.

De la „ține cu orice preț” la „arată ca și cum n-ai făcut nimic”

Acum un deceniu și ceva, styling-ul însemna control. Voiai ca părul să stea fix, să nu se miște, să reziste la vânt, ploaie și dans. Produsele reflectau această mentalitate: formule grele, pline de alcool și rășini sintetice, care țineau coafura pe loc dar lăsau părul uscat și rigid.

Apoi s-a întâmplat ceva. Social media a schimbat complet idealul de frumusețe. Influencerii și hair styliștii de pe Instagram și TikTok au popularizat un look nou: părul care pare că „așa i-a crescut” – plin de mișcare, texturat, natural. Iar produsele au fost nevoite să țină pasul.

Cremele și ceara de styling au cunoscut o creștere explozivă, tocmai pentru că oferă exact ce caută consumatorii moderni: aspect natural, textură și flexibilitate. Gelul clasic nu a dispărut, dar și-a pierdut monopolul. Astăzi, o cremă texturizantă bună sau un spray cu sare de mare pot face mai mult decât un tub întreg de gel din anii 2010.

Ingredientele: de la chimie pură la „skinification”

Poate cea mai semnificativă schimbare din ultimii ani este modul în care gândim ingredientele. Consumatorii au început să citească etichetele – nu doar la mâncare, ci și la produsele de păr. Sulfații agresivi, parabeniii, siliconii non-solubili și alcoolul din primele poziții pe lista de ingrediente au devenit semnale de alarmă.

Acest fenomen are un nume în industrie: „skinification” – adică aplicarea principiilor din skincare asupra părului și scalpului. Dacă nu ai pune un ingredient pe față, de ce l-ai pune pe scalp? Brandurile profesionale au înțeles primele această schimbare. Noi, pe Beautifier.ro, ne-am concentrat tocmai pe astfel de formule – testate și validate de profesioniștii din comunitatea The Beauty Education – pentru că un produs de styling bun nu trebuie să fie un compromis între performanță și sănătatea părului. Formule precum cele de la milk_shake, care folosesc proteine din lapte și ingrediente naturale, sau gama Biotop cu quinoa și minerale din Marea Moartă, au anticipat acest trend cu ani înainte să devină mainstream.

Label.M, de exemplu, a fost printre pionierii care au integrat protecția termică inteligentă în produsele de styling – nu doar ca funcție secundară, ci ca element central al formulei. Iar Elgon a adus în prim-plan conceptul de styling care tratează simultan părul, nu doar îl modelează.

Multifuncționalitatea: un produs, trei beneficii

Altă schimbare majoră? Consumatorul modern nu mai vrea 15 produse pe raftul din baie. Vrea un produs care stilizează, protejează termic și hidratează – totul în același timp. Piața de styling s-a adaptat prin formule multifuncționale care combină beneficiile mai multor categorii.

Tendința aceasta a fost accelerată de pandemie, când oamenii și-au dezvoltat rutine de îngrijire acasă și au descoperit că produsele profesionale pot oferi rezultate de salon fără vizita la salon. Vânzările de serumuri, creme leave-in și tratamente de styling au explodat – serumurile pentru păr au crescut cu 40% în Europa doar în prima jumătate a anului 2025, iar măștile și tratamentele au urmat un trend similar.

Sustenabilitatea: nu mai e opțională

Dacă acum 10 ani un ambalaj reciclabil era un bonus, astăzi e o așteptare de bază. Regulamentele UE impun standarde tot mai stricte pentru ambalaje și ingrediente, iar consumatorii – mai ales generațiile tinere – aleg activ branduri care demonstrează responsabilitate ecologică. Formulele biodegradabile, ambalajele din plastic reciclat și ingredientele obținute responsabil nu mai sunt un diferențiator de marketing, ci un cost de intrare pe piață.

Democratizarea expertizei

Poate schimbarea cu cel mai mare impact pe termen lung este democratizarea cunoștințelor. Acum 15 ani, diferența dintre un produs profesional și unul de supermarket era un mister pentru majoritatea consumatorilor. Astăzi, orice persoană cu acces la internet poate învăța diferența dintre un silicon solubil și unul care se acumulează, poate înțelege de ce un spray cu protecție termică contează sau poate alege un produs de styling bazat pe ingrediente, nu pe ambalaj.

Acest lucru a ridicat standardul pentru toată industria. Brandurile profesionale precum milk_shake, Biotop, Label.M și Elgon nu mai concurează doar pe performanță – ci și pe transparență, educație și valori. E exact motivul pentru care pe Beautifier.ro fiecare produs vine cu informații clare despre ingrediente, beneficii și tipul de păr pentru care e potrivit – pentru că alegerea informată e cea mai bună alegere.

Ce urmează?

Direcția e clară: produse mai inteligente, mai curate și mai personalizate. Diagnosticarea cu ajutorul inteligenței artificiale, formulele adaptate ADN-ului și mediului în care trăiești, texturi inovatoare care transformă aplicarea într-o experiență senzorială – toate acestea nu mai sunt science fiction, ci realitatea care bate la ușă.

Un lucru e cert: era produsului de styling care doar „fixează” s-a încheiat. Viitorul aparține produselor care stilizează, tratează, protejează și respectă atât părul, cât și planeta. Iar pentru cei care știu unde să caute, viitorul acesta e deja aici.