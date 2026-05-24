Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat

  • Răcirea pasivă este o soluție prietenoasă cu mediul, cu consum redus sau chiar nul de energie.
  • Climatizarea rămâne soluția principală, dar este costisitoare și contribuie la efectul de insulă de căldură în orașe.
  • Metode simple precum ventilarea naturală sau utilizarea materialelor naturale pot reduce temperatura din interior.
  • Vegetația și arhitectura adaptată influențează semnificativ confortul termic urban.
  • Geotermia oferă soluții inovatoare și eficiente pentru răcorirea clădirilor.

Climatizarea poate amplifica problema insulelor de căldură urbane

Deși aparatele de aer condiționat sunt cea mai la îndemână soluție, acestea consumă multă energie. În timpul verii, climatizarea poate crește consumul de energie electrică al unei locuințe cu aproximativ 15%. Pe plan global, climatizarea contribuia cu 18,5% la consumul de electricitate al clădirilor în 2016, o creștere semnificativă față de 13% în 1990, potrivit The Conversation.

În orașe aglomerate, climatizarea poate amplifica problema insulelor de căldură urbane. Spre exemplu, la Paris, utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat în timpul verii poate duce la creșterea temperaturii exterioare cu până la 2 °C în anumite cartiere.

Curățarea aerului condiționat - UN barbat curăță unitatea interioară a aparatului de aer condiționat
Curățarea aerului condiționat

Răcirea pasivă devine tot mai populară ca alternativă sustenabilă

Răcirea pasivă presupune metode care limitează încălzirea clădirilor fără a consuma energie. Printre soluții se numără deschiderea ferestrelor dimineața pentru a permite ventilarea naturală și închiderea acestora pe timpul zilei pentru a preveni acumularea de căldură.

Arhitectura poate juca, de asemenea, un rol important. Clădirile pot fi proiectate astfel încât să favorizeze circulația naturală a aerului, ținând cont de topografia zonei și de orientarea față de vânturile dominante. Inspirate din modelele tradiționale, structurile în formă de U sau curțile interioare umbrite pot contribui semnificativ la răcirea naturală a spațiilor interioare.

Materiale naturale și vegetație pentru confort termic

Materialele de construcție naturale, precum calcarul sau argila, pot menține un climat interior răcoros. Proprietățile lor de a absorbi umezeala pe timpul nopții și de a o elibera în timpul zilei creează un efect de răcorire naturală.

Pe de altă parte, vegetația urbană joacă un rol crucial în combaterea insulelor de căldură. Arborii oferă umbră fațadelor clădirilor și răcoresc aerul prin evapotranspirație. În plus, utilizarea sticlei izolate, care filtrează radiațiile solare și permite disiparea căldurii interne, poate contribui la reducerea temperaturii interioare.

Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Renovarea unei locuințe aduce, de cele mai multe ori, ocazia de a regândi sistemul de încălzire și răzire: Foto: Shutterstock.

Cum putem folosi temperatura constantă a pământului pentru a răcori eficient clădirile

Un alt mod de a răcori clădirile fără consum mare de energie este utilizarea geotermiei. La câțiva metri sub pământ, temperatura rămâne constantă, în jur de 12 °C, indiferent de anotimp. Această sursă naturală de răcoare este folosită de mii de ani, iar tehnici precum puțurile climatice sau georăcirea sunt soluții eficiente și sustenabile.

„Cu un consum de doar 1 kWh pentru pompa de circulație, pot fi generate până la 50 kWh de răcoare”, explică The Conversation.

Prin canalizarea aerului exterior prin conducte subterane sau captarea apei subterane, clădirile pot fi răcorite fără a recurge la pompe de căldură geotermale. Această metodă, denumită georăcire, este extrem de eficientă și are un impact minim asupra mediului.

În fața schimbărilor climatice, soluțiile de răcire pasivă, de la vegetație și arhitectură adaptată până la geotermie, oferă perspective promițătoare pentru a face față valurilor de căldură și pentru a proteja sănătatea publică.

Turiștii vizitează Sagrada Familia protejându-se cu sticle de apă, evantaie, pălării și ventilatoare portabile în timpul unei valuri de căldură în Barcelona, Spania, pe 15 august 2025.
Efecte alarmante ale căldurii extreme asupra sănătății. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook

13 trucuri ca să păstrezi răcoare în camere, dacă nu ai aer condiționat

Oricât de simplu ar putea părea acest sfat, până la 30 la sută din căldura nedorită provine de la ferestre, iar utilizarea jaluzelelor, perdelelor și draperiilor să blocheze căldura și duce la temperaturi mai scăzute la interior.

  • Trage jaluzelele sau draperiile pentru a bloca pătrunderea razelor de soare prin ferestre, reducând astfel până la 30% din căldura nedorită.
  • Rotește ventilatorul de tavan în sens invers acelor de ceasornic la viteză mare pentru a crea o briză răcoroasă pe timpul verii.
  • Deschide ferestrele seara și noaptea pentru a lăsa aerul curat și rece să intre în casă, dar închide-le dimineața înainte de ora 11:00.
  • Optează pentru lenjerie de pat din bumbac, deoarece aceste fibre naturale sunt ușoare, permit pielii să respire și previn transpirația nocturnă.
  • Fă-ți propriul aparat de aer condiționat așezând un vas cu gheață în fața unui ventilator care va împrăștia particule de apă rece în cameră.
  • Pornește hota din bucătărie sau ventilația din baie pentru a aspira rapid aerul fierbinte și umed din locuință.
  • Bea mai multă apă plată sau alte lichide reci și neîndulcite pentru a-ți regla eficient temperatura corpului și a rămâne hidratat.
  • Folosește două ventilatoare așezate în colțuri opuse pentru a crea o briză încrucișată care suflă aerul rece și elimină aerul fierbinte.
  • Nu folosi aragazul și cuptorul pe timp de caniculă, ci alege alimente care nu necesită gătire, precum salatele sau legumele crude.
  • Fă un duș rece ca o metodă rapidă și sigură de a scădea instantaneu temperatura corpului atunci când restul soluțiilor dau greș.
  • Închide ușile camerelor nefolosite și izolează golurile de sub ele pentru a păstra aerul răcoros concentrat doar în zona în care stai.
  • Schimbă becurile incandescente cu becuri LED, deoarece cele vechi risipesc 90% din energie sub formă de căldură și încing locuința.
  • Gestionează umiditatea cu un dezumidificator pentru a elimina aerul greu, facilitând evaporarea transpirației și sporind confortul termic.

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

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