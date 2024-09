Legendarul tenor Placido Domingo a anunțat invitații speciali pentru cele douǎ concerte din luna noiembrie din România 

În ambele concerte, Maestrul Placido Domingo va cânta alături de Orchestra Simfonica Valahia, dirijatǎ de Eugene Kohn, invitat special va fi Placido Domingo Junior, tenor invitat Vlad Mirițǎ, iar soprane Alexandra Coman la București și Juliana Grigoryan la Cluj-Napoca.

Concertele sunt programate pentru 4 noiembrie la Sala Palatului din București la orele 19:30 și 7 noiembrie la BT Arena din Cluj-Napoca la 19:30.

Organizatorii anunțǎ punerea în vânzare a unui numǎr limitat de bilete Meet and Greet, cumpǎrǎtorii având șansa sǎ îl întâlneascǎ pe faimosul tenor Placido Domingo la o recepție specialǎ care va avea loc în cadru intim, dupǎ concert.

Biletele sunt disponibile pe site-ul iaBilet.ro.

Eugene Kohn și-a început cariera ca acompaniator de pian al unor staruri de opera precum Maria Callas, Franco Corelli, Luciano Pavarotti si Renata Tebaldi. Studiile sale includ stagii de pregatire cu dirijori cunoscuți ca Fausto Cleva, Thomas Schippers, si Erich Leinsdorf.

După câțiva ani de experiență acumulată în orchestre regionale, Eugene Kohn începe să dirijeze frecvent la New Yorks Metropolitan Opera, urmând debutul pe scena altor opere (Viena, Hamburg, Berlin, Paris, Roma, Napoli, Barcelona, Buenos Aires, etc) precum si a altor orchestre de talie mondiala. A fost dirijor invitat principal la Opera din Bonn, de asemenea Director Muzical la Puerto Rico Symphony, unde este acum Director Muzical Emerit. Kohn își împarte timpul în mod normal între operă și simfonii și a dirijat recent cele mai importante lucrări ale lui Mahler și Stravinsky.

Placido Domingo Jr, nǎscut în Mexic, și-a făcut debutul internațional în calitate de cântăreț in anul 2010. În calitate de compozitor a scris piese pentru artiști de calibru precum Michael Bolton, Riccardo Cocciante, Vanessa Williams, Sarah Brightman, Jose Carreras, Luciano Pavarotti, Leona Mitchell, Diana Ross, Alejandro Fernandez, Tony Bennett, și bineînțeles, Plácido Domingo.

În calitate de cântăreț, Domingo Jr. a colaborat pentru primul său EP, în 2010, cu producătorul Juan Cristóbal Losada. În 2017 a scos primul album în limba spaniolă – Latidos, urmat de versiunea în engleză – Heartbeat. Acesta include cântece populare ale anilor 50 și 60, cu influențe de latino pop, jazz, tango, bolero, cha-cha-cha și bachata, cu aranjamente orchestrale și duete cu artiști precum José Feliciano, tatăl său – Plácido Domingo, și Arturo Sandoval, printre alții.

Talentul sǎu vocal i-a fost descoperit chiar de tatăl lui. Celebrul tenor a debutat discografic, în 2017, cu albumul cu „Latidos”, care cuprinde piese clasice, interpretate în duet cu mai mulţi artişti, între care tatăl său, José Feliciano şi Arturo Sandoval.

Alexandra Coman s-a născut la București, a urmat doi ani la Universitatea de muzică din Viena și a absolvit Universitatea Națională de Muzică București. În timpul Universității și după absolvire, a urmat cursuri de măiestrie cu Luciano Pavarotti și Katia Ricciarelli.

A debutat cu rolul „Hanna” din opereta „Die Lustige Witwe” (Văduva vesela) la Teatrul de opereta Ion Dacian, rol pe care l-a mai cântat și la Opera Română Craiova și la Opera din Los Angeles. Un alt rol cântat frecvent de soprana Alexandra Coman este rolul „Mimi” din opera „La boheme” de Giacomo Puccini, rol cantat la Opera Română București, Opera Română Craiova, Opera din Wichitta și Opera din Washington.



Alte roluri interpretate de către soprana Alexandra Coman: „Liu” din opera „Turandot” de Giacomo Puccini, rol cantat în România și Germania. „Micaela” din opera „Carmen” de G. Bizet, la Wichitta și Cleveland. „Susanna” din opera „Le nozze di Figaro” de W. A. Mozart, la Opera Română din București și la Tropiques Atrium Scène Nationale. „Lauretta” din opera „Gianni Schicchi” de Giacomo Puccini. „Adina” din opera „L’elisir d’amore” la Palm Beach Opera și la Tropiques Atrium Scène Nationale. „Magda” din opera „La Rondine” de Giacomo Puccini la Tropiques Atrium Scène Nationale. „Norma” din opera „Welcome to the voice” de Steve Nieve la Théâtre Châtelet. Pousette din opera „Manon” de Massenet la Opera din Saint- Étienne



Juliana Grigoryan este una dintre cele mai promițătoare talente ale generației ei. Născută in Armenia, a câștigat locul întâi și premiul special al publicului la Operalia 2022 și a cântat pe scene prestigioase ale lumii cum ar fi Teatrul Scala din Milano, Opera Metropolitană din New York si Opera Națională Olandeză din Amsterdam.

In stagiunea 2023-2024, Juliana s-a alaturat Programului Lindemann de Dezvoltare a Tinerelor Talente, făcându-și debutul la Opera Metropolitană in rolul Liù din Turandot. Un alt debut urmează la Opera din Burdeaux in rolul Mimi din La bohème. Alte apariții importante ca soprana solistă au fost in Requiemul lui Mozart la Scala, la Festivalul Ravenna pentru un concert de gală cu Riccardo Muti, la Basel, Budapeste, Veneția, Rimini si Bologna. Anula cesta a primit prestigiosul premiu Hilde Behrens, la celebrarea celor 87 de ani a lui Behren.

Vlad Miriță, născut în 1981 în Târgoviște, a demonstrat încă din copilărie o înclinație excepțională către muzică. Vocea sa cristalină și pasiunea sa pentru arta lirică l-au propulsat rapid către succes. La o vârstă fragedă, a debutat pe scena operei,uimind publicul și criticii cu talentul său extraordinar.

De-a lungul carierei sale prodigioase, Vlad Miriță a adunat o colecție impresionantă de premii și distincții prestigioase. A câștigat premiul I la Concursul Internațional „George Enescu”, o competiție de renume mondial, consolidându-și statutul de tenor de excepție. De asemenea, a primit premiul „Opera Debut” la Opera Națională Română din București, o recunoaștere a talentului său inegalabil și a potențialului său artistic extraordinar.

Vlad Miriță se mândrește cu un repertoriu vast ce cuprinde roluri celebre din opere ale unor compozitori renumiți precum Verdi, Puccini, Mozart, Bizet și mulți alții. A interpretat cu măiestrie roluri precum Radames din Aida, Rodolfo din La Bohème, Tamino din Flautul fermecat și Don José din Carmen, cucerind publicul cu vocea sa caldă și emoționantă.Talentul său l-a adus pe cele mai prestigioase scene ale lumii, de la Opera Națională din Paris la Royal Opera House din Londra și Metropolitan Opera din New York. De-a lungul carierei sale, a avut privilegiul de a colabora cu nume celebre din lumea operei, precum dirijori de renume și soprane de excepție, creând spectacole memorabile care au rămas întipărite în memoria publicului.

