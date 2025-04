Cele mai toxice ustensile din bucătărie

Un studiu recent a arătat că plasticul negru folosit la fabricarea acestor ustensile sunt foarte periculoase din cauza faptului că pot conține niveluri foarte mari de astfel de substanțe nocive, putând să transforme fiecare masă într-un posibil risc pentru sănătate.

Organizația Toxic-Free Future și Institutul pentru Viață și Mediu din Amsterdam au realizat un studiu în cadrul căruia au fost analizate 203 produse de consum fabricate din plastic negru care sunt utilizate în gospodării. În urma acestei cercetări s-a descoperit că 85% dintre aceste produse conțineau concentrații alarmante de substanțe ignifuge bromurate (BFR), care sunt cunoscute pentru potențialul lor cancerigen și pentru perturbatorea sistemului endocrin.

Cele mai periculoase substanțe ignifuge găsite în produsele de consum casnic sunt aceleași folosite la fabricarea carcaselor televizoarelor și altor dispozitive electronice. „Pare că plasticul utilizat pentru produsele de consum a fost contaminat cu substanțe ignifuge din cauza unor erori în reciclarea deșeurilor electronice”, a explicat Megan Liu, manager de știință la Toxic-Free Future, citată de CNN.

Printre ustensilele care prezintă concentrații ridicate de substanțe toxice se numără spatulele, lingurile perforate, tăvile pentru carne și sushi și recipientele pentru mâncare la pachet. De asemenea, aceleași substanțe au fost descoperite și în alte obiecte, inclusiv jucării și accesorii precum mărgelele.

Recomandări Sondaj Verifield la comanda lui Nicușor Dan. George Simion rămâne favorit, surpriză uriașă pe locul 2

Cum ajung substanțele toxice în produsele din plastic negru

Plasticul negru folosit la fabricarea unor produse casnice conține uneori retardanți de flacără. Reciclarea plasticului provenit din deșeurile electronice este o componentă critică a economiei circulare, ajutând la conservarea resurselor și reducerea impactului asupra mediului.

Cu toate acestea, experții în domeniu spun că plasticul expus sau contaminat cu substanțe chimice periculoase nu ar trebui reciclat. De altfel, aceste substanțe chimice provin adesea din reciclarea deșeurilor electronice, cum ar fi carcasele din plastic negru ale televizoarelor și ale altor aparate electronice, care, din motive de siguranță, trebuie să conțină substanțe ignifuge.

Procesul de reciclare determină migrarea substanțelor toxice din aceste electronice în plasticul care ulterior este utilizat la fabricarea anumitor produse de consum, cum ar fi ustensilele de bucătărie, vesela, jucăriile și accesoriile pentru păr și unele podoabe. Cele unsprezece substanțe ignifuge descoperite de cercetători în produsele testate, inclusiv decabromodifenil eter (DecaBDE), sunt interzise, relatează USA Today.

Cei de la Toxic-Free Future spun că aceste substanțe ignifuge nu ar trebui să fie folosite la fabricarea produselor de uz casnic, deoarece ele persistă în materialul reciclat și pot migra în alimente în timpul utilizării, provocând probleme de sănătate, putând duce la expuneri nocive neașteptate în gospodărie. ​

Recomandări Afacerile candidaților la Președinție: parteneri cu cămătari, oameni din serviciile secrete și personaje mufate la fondurile publice

Riscurile expunerii la substanțele toxice

Conform unui studiu din aprilie 2024, persoanele cu cele mai mari niveluri de PBDE în sânge au prezentat un risc cu aproximativ 300% mai mare de a muri din cauza cancerului decât persoanele cu cele mai mici niveluri. De altfel, DecaBDE a fost interzisă în 2021 de către Agenția pentru Protecția Mediului din SUA, după ce a fost asociată cu cancerul, cu probleme endocrine, cu probleme legate de fertilitate și de dezvoltarea fătului, cu funcții neurocomportamentale și afectarea echilibrului hormonal și a sistemului imunitar.

În pofida acestor interdicții, această substanță a fost găsită în 70% dintre probele testate, la niveluri de cinci până la 1.200 de ori mai mari decât limita de zece părți per milion impusă de Uniunea Europeană, arată studiul citat anterior. Îngrijorător este faptul că, în urma expunerii la ustensilele de bucătărie din plastic negru contaminate, o persoană ar putea fi expusă în medie la 34,7 părți per milion de DecaBDE zilnic. În ceea ce privește nivelul sigur de expunere la aceste substanțe, dr. Leonardo Trasande, profesor la Universitatea din New York, spune că nu există un nivel sigur de expunere la substanțele ignifuge, deoarece acestea sunt toxice și se acumulează în corp, mai precizează CNN.

Recomandări Verdictul istoric împotriva lui Le Pen provoacă un cutremur politic în Franța. „Este o declarație de război din partea Bruxelles-ului”

Chiar este nociv să gătești cu ustensile din plastic negru?

Deși mulți condamnă gătitul cu ustensile din plastic negru, experții spun că nu este foarte clar cât de nociv este și că totul se reduce la tipul de plastic folosit. „În general, ustensilele de gătit din plastic, cum ar fi cele din polipropilenă, sunt considerate sigure, deoarece sunt durabile și pot face față căldurii ridicate”, spune Dr. Li Li, profesor asistent la Universitatea din Nevada Reno.

„Cu toate acestea, unele ustensile din plastic pot fi fabricate din plastic reciclat, iar unele dintre acestea pot proveni din produse care nu sunt destinate inițial utilizării alimentare, cum ar fi electronicele”, notează NBC News.

Așa cum am precizat, plasticul reciclat este cel care poate cauza probleme din cauză că pot conține aditivi nocivi care nu sunt destinați utilizării cu alimente. „Substanțele ignifuge, ca PBDE-ul, sunt adăugate la materialele plastice care nu intră în contact cu alimentele pentru a le împiedica să ia foc la temperaturi ridicate. Însă, ele nu pot fi distruse în timpul procesului de reciclare și, prin urmare, vor apărea dacă respectivul material reciclat este transformat în ustensile de gătit”, explică Li.

Aceste substanțe toxice sunt asociate cu diverse probleme de sănătate. „Când sunt încălzite, se pot scurge în alimente, putând afecta echilibrul hormonal și sistemul endocrin și, totodată, sporind riscul de cancer”, spune Dr. Susan Harlander. Aceasta precizează că plasticul negru poate provoca și probleme de mediu. „De multe ori plasticul nu este reciclabil din cauza dificultăților de sortare cu sisteme cu infraroșu în instalațiile de reciclare, ceea ce duce la creșterea cantității de deșeuri depozitate. În plus, în timpul fabricării și eliminării, plasticul negru poate elibera poluanți organici persistenți, care dăunează ecosistemelor și vieții sălbatice”, a explicat Harlander.

Cum să folosești în siguranță ustensilele din plastic negru

Dacă nu dorești să renunți la ustensilele tale din plastic negru, care, la urma urmei, sunt printre cele mai accesibile, poți face anumite lucruri pentru a atenua riscul acestora. Cel mai simplu ar fi să eviți să folosești orice lucru fabricat din plastic reciclat, chiar dacă majoritatea ustensilelor nu sunt etichetate cu tipul de plastic utilizat. În acest fel, vei reduce factorii de risc chiar dacă ustensilele pe care le ai sunt fabricate din materiale reciclate.

Transferul substanțelor toxice din plasticul de culoare neagră în alimente este mai probabil să aibă loc în trei situații specifice. În primul rând, la temperaturi ridicate, deoarece căldura intensifică mișcarea moleculelor, facilitând migrarea compușilor chimici din plastic în hrană. În al doilea rând, în cazul preparării îndelungate, expunerea prelungită permite substanțelor nocive să pătrundă mai ușor în alimente. În cele din urmă, utilizarea unei cantități mari de grăsimi în procesul de gătire favorizează contaminarea, întrucât numeroase substanțe toxice sunt lipofile și se dizolvă mai rapid în uleiuri sau grăsimi.

Ce să folosești în locul ustensilelor din plastic negru

Dacă vrei să eviți riscurile de a te îmbolnăvi, trebuie să știi că există o serie de alternative sigure la ustensilele fabricate din plastic negru, care sunt recomandate de specialiști. Iată câteva dintre cele mai bune opțiuni:

Ustensilele din lemn sau din bambus sunt ideale pentru gătit deoarece acestea sunt materiale naturale, non-toxice și biodegradabile, fiind recomandate mai ales pentru vasele antiaderente. Atenție, însă, deoarece lemnul este poros, iar pentru a preveni acumularea de bacterii, acesta va trebui curățat foarte bine.

Un alt material foarte bun este oțelul inoxidabil alimentar, care este durabil, rezistent la temperaturi înalte și reciclabil. Totuși, nu este compatibil cu tigăile antiaderente, deoarece le poate zgâria și compromite stratul protector.

Siliconul alimentar este la fel de sigur în bucătărie, fiind recomandat pentru suprafețele antiaderente. Acesta este rezistent la căldură, reprezentând o alegere excelentă pentru cei cărora le place să gătească la foc mare.

Nu în ultimul rând, aspirarea și ștergerea prafului în casă frecvent pot reduce acumularea substanțelor chimice în locuință, în timp ce, atunci când cumperi produse pentru bucătăria ta, alege-le pe cele de la producători consacrați și verifică etichetele pentru a evita ustensilele care conțin substanțe ignifuge toxice.

Cu toate acestea, experții atrag atenția asupra faptului că schimbarea obiceiurilor consumatorilor nu este suficientă. De asemenea, este esențial ca și guvernele și companiile să implementeze politici stricte pentru reducerea utilizării substanțelor chimice periculoase, astfel încât procesul de reciclare să se desfășoare în cele mai bune și mai sigure condiții, fără să reprezinte un pericol pentru sănătatea publică.

Foto: Shutterstock.com

Vezi și la ce folosește gaura din mânerul tigăii

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Anunțul de 1 aprilie făcut de Lidia Buble: „Eu o să mă retrag din industria muzicală”. Cântăreața își păcălește fanii

Urmărește-ne pe Google News