Unele escapade nu se planifică din timp. Se aleg pe loc. Vacanțele last minute au devenit un stil de a călători. Când simți că ai nevoie de o pauză, de aer cald, de o plajă unde timpul curge altfel, atunci știi: nu mai e loc de amânări. Spontaneitatea unei excursii last minute aduce un plus de energie și flexibilitate — te poți adapta după vreme, dispoziție sau oportunități neașteptate.

Contrar mitului, rezervările târzii nu sunt neapărat mai scumpe și uneori chiar aduc reduceri, mai ales dacă ești deschis la opțiuni. Plecând aproape de momentul planificat, te conectezi mai autentic la destinație, alegi activități din mers și te lași ghidat de recomandări locale — experiențe pe care nu le-ai descoperi dacă ai avea un itinerar fix.

În plus, sentimentul de aventură pură — fără “planul B” sau vinovăția că “ai fi putut face X sau Y” — îți oferă acel impuls de vitalitate care poate transforma orice călătorie într-o amintire memorabilă

Destinații pentru toți și pentru toate

Pe ROJU.ro, găsești zeci de oferte last minute, actualizate zilnic, pentru toate gusturile și toate bugetele. De la sejururi all inclusive în Antalya, la vacanțe pe insule grecești unde timpul pare suspendat, sau escapade în Egipt, cu plaje albe și recifuri de corali spectaculoase.

Recomandări Cazul Mariei, fetiţa dispărută care a fost omorâtă la câţiva metri de casă. Ucigaşul ei a primit închisoare pe viaţă, căci „şansele lui de integrare socială sunt nule”, avertizează procurorii

Confort și servicii complete

Pachetele includ hoteluri cu review-uri bune, poziționare excelentă și servicii complete. Poți opta pentru un resort de 5 stele cu plajă privată, un boutique hotel în centrul orașului sau o vilă cochetă pe malul mării. În plus, multe dintre pachete includ și excursii locale, cine tematice sau activități pentru copii – ideale pentru familii.

Cine poate beneficia de vacanțele last minute

Vacanțele last minute sunt potrivite pentru oricine are o doză de spontaneitate. Fie că sunteți un cuplu care vrea o evadare de weekend, o familie care vrea o vacanță completă fără să rupă bugetul, sau un grup de prieteni care caută soare, relaxare și aventură – variantele sunt multiple și bine gândite.

Mai multă libertate, mai puțină cheltuială

Pentru cei care au un program flexibil, o vacanță last minute poate fi o adevărată comoară. De multe ori, aceste oferte vin cu reduceri semnificative față de prețul inițial, tocmai pentru că sunt disponibile cu puțin timp înainte de plecare. Este o oportunitate de a beneficia de același confort, la un cost mai mic.

Cele mai bune oferte se găsesc pe ROJU.ro

ROJU.ro oferă o platformă intuitivă unde poți filtra ușor după perioadă, destinație, buget sau tip de masă. Fiecare ofertă este detaliată clar, cu informații despre facilitățile hotelului, distanța față de plajă, opțiuni de masă și recenzii de la alți turiști. Iar dacă ai nevoie de sprijin în alegere, consultanții ROJU sunt disponibili să îți ofere recomandări personalizate.

Recomandări Piedone este suspectat de corupție. DNA a descins la locuințele sale și în complexul rezidențial din Mamaia Nord, unde este cazat

Trăiește fiecare experiență

Vacanțele last minute sunt despre libertate, despre decizii asumate, trăite pe deplin. Și despre bucuria de a te urca în avion fără a ști exact ce te așteaptă – dar știind sigur că ai ales bine. Intră acum pe ROJU.ro și vezi ce destinație te cheamă. Pentru că unele vacanțe nu trebuie planificate. Trebuie doar trăite.