Redactorii de la cunoscuta publicatie Pontul Zilei iti explica aici:
- Tabelul complet cu numărul de combinații pentru sisteme de 3-8 meciuri
- Formula de calcul a combinărilor, explicată simplu
- Sistemele britanice: Trixie, Yankee, Heinz, Goliath și altele
- Cum calculezi câștigul unui pariu sistem
- Limitări practice și aspecte fiscale
Cum se calculează combinațiile
Numărul de combinații dintr-un sistem k/n (k meciuri corecte necesare din n meciuri totale) se calculează cu formula combinărilor:
C(n, k) = n! / (k! × (n-k)!)
Nu trebuie să faci calculul manual. Dar e util să înțelegi principiul:
- n = numărul total de meciuri selectate
- k = câte meciuri corecte ai nevoie minim
- n! = factorialul lui n (n × (n-1) × (n-2) × … × 1)
Exemplu rapid: pentru un sistem 3/5, ai C(5,3) = 120 / (6 × 2) = 10 combinații. Dacă miza per combinație e 5 lei, miza totală e 50 lei.
Tabelul complet: combinații pentru sisteme de 3-8 meciuri
3 meciuri
- Sistem 2/3: 3 combinații
4 meciuri
- Sistem 2/4: 6 combinații
- Sistem 3/4: 4 combinații
5 meciuri
- Sistem 2/5: 10 combinații
- Sistem 3/5: 10 combinații
- Sistem 4/5: 5 combinații
6 meciuri
- Sistem 2/6: 15 combinații
- Sistem 3/6: 20 combinații
- Sistem 4/6: 15 combinații
- Sistem 5/6: 6 combinații
7 meciuri
- Sistem 2/7: 21 combinații
- Sistem 3/7: 35 combinații
- Sistem 4/7: 35 combinații
- Sistem 5/7: 21 combinații
- Sistem 6/7: 7 combinații
8 meciuri
- Sistem 2/8: 28 combinații
- Sistem 3/8: 56 combinații
- Sistem 4/8: 70 combinații
- Sistem 5/8: 56 combinații
- Sistem 6/8: 28 combinații
- Sistem 7/8: 8 combinații
Observă un tipar: C(8,3) = C(8,5) = 56, iar C(8,2) = C(8,6) = 28. Combinările sunt simetrice: e același număr de variante dacă alegi k sau n-k din n.
Sistemele britanice predefinite
Casele de pariuri britanice oferă sisteme „la pachet” care combină mai multe tipuri de pariuri într-un singur bilet. Le găsești și pe platformele românești.
- Trixie (3 selecții, 4 pariuri): 3 duble + 1 triplă. Câștigi de la 2 selecții corecte.
- Patent (3 selecții, 7 pariuri): Trixie + 3 pariuri single. Câștigi de la 1 selecție corectă.
- Yankee (4 selecții, 11 pariuri): 6 duble + 4 triple + 1 acumulator 4-fold.
- Lucky 15 (4 selecții, 15 pariuri): Yankee + 4 pariuri single.
- Canadian / Super Yankee (5 selecții, 26 pariuri): 10 duble + 10 triple + 5 acumulatoare 4-fold + 1 acumulator 5-fold.
- Heinz (6 selecții, 57 pariuri): 15 duble + 20 triple + 15 acumulatoare 4-fold + 6 acumulatoare 5-fold + 1 acumulator 6-fold.
- Super Heinz (7 selecții, 120 pariuri): toate combinațiile de la duble la acumulatorul complet.
- Goliath (8 selecții, 247 pariuri): cel mai complex sistem standard, cu toate combinațiile posibile de la duble în sus.
Cum calculezi câștigul unui pariu sistem
Pașii sunt aceștia:
- Pasul 1: Identifică toate combinațiile câștigătoare (cele care conțin doar selecții corecte).
- Pasul 2: Pentru fiecare combinație câștigătoare, înmulțește cotele selecțiilor din combinație între ele. Acesta e cota combinată.
- Pasul 3: Înmulțește cota combinată cu miza per combinație. Acesta e câștigul pe acea combinație.
- Pasul 4: Adună câștigurile din toate combinațiile câștigătoare. Acesta e câștigul total.
Majoritatea platformelor fac acest calcul automat. Dar e bine să înțelegi mecanismul, mai ales când compari ce primești vs. ce ai investit.
Limitări practice și aspecte fiscale
- Miza totală poate fi surprinzător de mare. Un Goliath cu 2 lei per pariu costă 494 lei. Calculează înainte de a plasa biletul.
- Câștigul minim poate fi sub miză. Cu cote mici și puține selecții corecte, biletul e „câștigător” dar pe minus. Sistemele funcționează optim cu cote peste 2.00.
- Calculatoarele automate de pe platforme îți arată câștigul minim și maxim înainte de plasare. Folosește-le.
- Impozitare în România: câștigurile din pariuri sportive sunt impozitate progresiv la retragere. Suma netă poate fi semnificativ mai mică decât câștigul brut, mai ales la sume mari.
Tabelul de combinații e instrumentul de bază al oricărui parior care joacă sisteme. Știind câte variante generează fiecare sistem, poți calcula miza totală, estima câștigul minim și decide dacă raportul risc/recompensă merită. Regula de aur: cu cât sistemul e mai „sigur” (prag mic de meciuri corecte), cu atât plătești mai mult în mize și câștigi mai puțin per variantă. Niciun sistem nu garantează profit, dar un sistem bine ales poate reduce impactul unei selecții greșite.
Atenție: Acest articol se adresează exclusiv unui public adult (18+) și poate conține mențiuni la case de pariuri sau cazinouri online. Jocurile de noroc pot crea dependență. Jucați responsabil.
