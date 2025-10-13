TNB invitat în Polonia cu spectacolul-eveniment „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban

Turneul de la Kielce are loc cu sprijinul Ministerului Culturii din România. Biletele pot fi cumpărate de pe pagina Teatrului „Stefan Żeromski”: teatrzeromskiego.bilety24.pl.

„Gra z Kantorem” /„Playing with Kantor” este un proiect artistic de cercetare inițiat în 2018 de Cricoteka -Centrul de documentare a creației lui Tadeusz Kantor din Cracovia, care a căpătat din 2023 forma unui festival. Acesta explorează receptarea operei lui Tadeusz Kantor și impactul ei asupra formei contemporane a teatrului și artelor vizuale și o prezintă ca sursă vie de inspirație pentru noile generații de artiști experimentali din întreaga lume. Ediția din acest an se concentrează pe artele performative din România și este organizată de Cricoteka împreună cu Institutul Cultural Român de la Varșovia.

Spectacolul MARY STUART, bazat pe textul lui Robert Icke adaptat după Friedrich Schiller, aduce în prim-plan unul dintre cele mai faimoase și tragice conflicte din istoria regală: lupta pentru tron și, implicit, lupta pentru viață, dintre Regina Elisabeth I a Angliei și verișoara sa, Mary Stuart a Scoției (interpretate de Ofelia Popii și Raluca Aprodu aleatoriu, roluri alocate la începutul fiecărui spectacol). Sub bagheta lui Andrei Șerban, cunoscut pentru inovația și forța sa regizorală pe scene prestigioase din întreaga lume, această montare nu este doar o lecție de istorie, ci și o explorare profundă a puterii, a destinului și a sacrificiului.

Mary Stuart, Ofelia Popii și Raluca Aprodu

Pe 15 octombrie 2025, spectatorii din Polonia – și nu numai – vor avea o ocazie unică de a vedea pe scena din Kielce forța și eleganța echipei Teatrului Național din București, cu actori remarcabili: Ofelia Popii, Raluca Aprodu, Mihai Călin, Marius Bodochi, Emilian Oprea, Ciprian Nicula, Mihai Calotă, Florin Călbăjos, Conrad Mericoffer, Ștefan Mihai. Scenografia spectacolului este semnată de Helmut Stürmer, iar costumele, de Corina Grămoșteanu.

Spectacolul MARY STUART a avut șapte nominalizări la Premiile UNITER și a primit, prin actrița Raluca Aprodu (pentru rolul Mary Stuart), Premiul pentru Teatru în cadrul Galei Premiilor Radio România Cultural 2025. Producția semnată de Andrei Șerban a deschis, în septembrie, a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău. De asemenea, face parte din selecția oficială a Festivalului Național de Teatru ediția 2025, cu două reprezentații, pe 25 și 26 octombrie.

Credit photo: Florin Ghioca, fotograf oficial Teatrul Național IL Caragiale din București

