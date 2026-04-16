București are peste 15 clinici oftalmologice. Nu toate operează copii. Oftalmopediatria necesită echipament adaptat, anestezie pediatrică și chirurgi cu experiență specifică. Acest ghid listează clinicile cu servicii oftalmologice pediatrice, ordonate după gradul de specializare și gama de operații disponibile.

Ce criterii contează la alegerea unei clinici de oftalmologie pentru copii?

Nu toate clinicile oftalmologice au secție pediatrică. Echipamentul, experiența chirurgului și tipul de anestezie diferă. Tabelul de mai jos prezintă criteriile folosite în acest ghid.

Gradul de specializare contează cel mai mult. O clinică cu profil exclusiv pediatric oferă altă experiență decât una cu consultații ocazionale pentru copii.

Care clinici din București oferă chirurgie oftalmologică pediatrică?

Două clinici private din București efectuează operații oftalmologice la copii. Restul oferă consultații și tratamente non-chirurgicale.

Infosan

Profil: spital privat de oftalmologie cu focus pe oftalmopediatrie.

spital privat de oftalmologie cu focus pe oftalmopediatrie. Director medical: Dr. Andreea Ciubotaru, chirurg oftalmopediatru cu 21 ani de experiență.

Dr. Andreea Ciubotaru, chirurg oftalmopediatru cu 21 ani de experiență. Locație: Str. Prof. Ion Bogdan 3, sector 1.

Str. Prof. Ion Bogdan 3, sector 1. Operații pediatrice: strabism, nistagmus, canal lacrimal, cataractă congenitală, ptoză palpebrală, șalazion, cataractă secundară

strabism, nistagmus, canal lacrimal, cataractă congenitală, ptoză palpebrală, șalazion, cataractă secundară Terapie vizuală: da — program de dezambliopizare și exerciții.

da — program de dezambliopizare și exerciții. Anestezie: bloc operator cu anestezie pediatrică dedicată.

bloc operator cu anestezie pediatrică dedicată. Echipă: 19 medici, inclusiv medici de renume precum Dr. Andreea Ciubotaru și Dr. Ana Maria Boariu (medic primar oftalmopediatru).

19 medici, inclusiv medici de renume precum Dr. Andreea Ciubotaru și Dr. Ana Maria Boariu (medic primar oftalmopediatru). Rating Google: 4.7 (peste 1.400 recenzii).

4.7 (peste 1.400 recenzii). Prețuri publicate: da, pe pagina infosan.ro/preturi.

Infosan acoperă toate cele 7 tipuri de operații oftalmologice pediatrice. Gama completă de intervenții reduce nevoia de transfer între clinici.

Limitări: o singură locație, liste de așteptare pentru anumite intervenții complexe.

Oftapro

Profil: clinică oftalmologică cu profil mixt adulți și copii.

clinică oftalmologică cu profil mixt adulți și copii. Chirurg principal: Dr. Daniela Cioplean, medic primar oftalmolog cu supraspecializare în strabism.

Dr. Daniela Cioplean, medic primar oftalmolog cu supraspecializare în strabism. Locație: Bulevardul Mărășești 15, sector 4.

Bulevardul Mărășești 15, sector 4. Operații pediatrice: strabism copii, nistagmus, dezobstrucție canal lacrimal, șalazion.

strabism copii, nistagmus, dezobstrucție canal lacrimal, șalazion. Experiență: peste 14.500 cazuri de strabism operate (copii și adulți).

peste 14.500 cazuri de strabism operate (copii și adulți). Rating Google: 4.5 (peste 300 recenzii).

4.5 (peste 300 recenzii). Prețuri publicate: da, pe pagina oftapro.ro.

Oftapro are volum mare de operații de strabism. Dr. Daniela Cioplean este referință în chirurgia strabismului.

Limitări: gamă chirurgicală limitată la strabism, nistagmus, canal lacrimal și șalazion. Profilul este mixt — nefiind exclusiv pediatric.

Care clinici din București oferă consultații oftalmologice pediatrice fără chirurgie?

Mai multe clinici din București consultă copii și oferă tratamente non-chirurgicale. Nu au bloc operator pentru intervenții pediatrice.

KidOptik

Profil: clinică oftalmologică exclusiv pediatrică — consultații și optică.

clinică oftalmologică exclusiv pediatrică — consultații și optică. Locație: București.

București. Servicii: consultații fără picături, testare dioptrii (PlusOptix), optica medicală, tratament ambliopie computerizat.

consultații fără picături, testare dioptrii (PlusOptix), optica medicală, tratament ambliopie computerizat. Echipă: Dr. Tsirmpas Dimitrios și Dr. Doina Mihaela — doctori specialiști oftalmologi.

Dr. Tsirmpas Dimitrios și Dr. Doina Mihaela — doctori specialiști oftalmologi. Prețuri: consultație 350 lei, tratament ambliopie 999 lei, tratament penalizare 300 lei.

KidOptik se diferențiază prin consultația sub formă de joacă. Aparatura PlusOptix permite testarea copiilor de la 6 luni. Nu efectuează operații.

Ocuvista

Profil: clinică oftalmologică pentru copii și adulți — consultații și tratamente.

clinică oftalmologică pentru copii și adulți — consultații și tratamente. Locație: Strada Vasile Lascăr 216, sector 2.

Strada Vasile Lascăr 216, sector 2. Servicii pediatrice: screening de la naștere cu PlusOptix, tratament strabism fără operație, dezambliopizare fără ocluzor, canal lacrimal (masaj, fără operație), chalazion (tratament fără operație), controlul miopiei (Stellest, ortokeratologie).

screening de la naștere cu PlusOptix, tratament strabism fără operație, dezambliopizare fără ocluzor, canal lacrimal (masaj, fără operație), chalazion (tratament fără operație), controlul miopiei (Stellest, ortokeratologie). Rating Google: 4.9 (peste 450 recenzii).

4.9 (peste 450 recenzii). Prețuri publicate: da, pe ocuvista.ro/servicii — consultație copil sub 7 ani de la 450 lei, peste 7 ani de la 390 lei.

Ocuvista pune accent pe tratamentul conservator: strabism, ambliopie, canal lacrimal și chalazion — toate fără operație. Ofertă bună pentru consultații pediatrice și monitorizarea miopiei. Nu efectuează chirurgie oftalmologică.

Cum se compară clinicile pe tipuri de servicii pediatrice?

Tabelul de mai jos sintetizează serviciile disponibile. „Da” înseamnă că serviciul este oferit în clinică. „Nu” înseamnă că nu este disponibil.

Tabel comparativ — servicii oftalmologice pediatrice pe clinici în București

Infosan și Oftapro sunt singurele clinici cu chirurgie pediatrică. Infosan acoperă toate cele 6 tipuri de operații. Oftapro acoperă 4 din 6. KidOptik și Ocuvista oferă exclusiv consultații și tratamente non-chirurgicale.

Cât costă operațiile oftalmologice pentru copii în București?

Prețurile variază în funcție de complexitatea intervenției. Tabelul include prețurile publicate de clinicile care le afișează pe site. Sumele sunt orientative — prețul final depinde de evaluarea preoperatorie.

Tabel de prețuri pentru operații oftalmologice pediatrice — comparație clinici București

Prețurile Infosan: intervalul standard-complex, în lei, publicate pe infosan.ro/preturi. Include anestezia pediatrică.

Prețurile Oftapro: în euro, publicate pe oftapro.ro. Verificați ce include pachetul.

KidOptik și Ocuvista nu efectuează operații — nu au prețuri chirurgicale.

Ce întrebări să pui medicului la evaluare?

Consultul preoperator e momentul în care obțineți informațiile critice. Aceste întrebări ajută la comparația obiectivă între clinici.

Câte operații de acest tip efectuați pe an? Volumul de cazuri corelează cu experiența echipei.

Volumul de cazuri corelează cu experiența echipei. Care este rata de reintervenție? O rată sub 10% este standard în chirurgia strabismului.

O rată sub 10% este standard în chirurgia strabismului. Ce tip de anestezie folosiți? Anestezia generală cu sevofluran este standard la copii.

Anestezia generală cu sevofluran este standard la copii. Cine este anestezistul? Anestezistul pediatru dedicat reduce riscurile.

Anestezistul pediatru dedicat reduce riscurile. Prețul include controalele postoperatorii? Unele clinici includ, altele facturează separat.

Unele clinici includ, altele facturează separat. Cum arată programul de monitorizare? Controlul la 1 săptămână nu e suficient — întrebați despre urmărirea pe 3-6 luni.

Ce este important de reținut despre clinicile de oftalmologie pediatrică din București?

București are patru clinici relevante pentru oftalmologia pediatrică. Două oferă chirurgie: Infosan (gamă completă — 6 tipuri de operații) și Oftapro (strabism, nistagmus, canal lacrimal, șalazion). Două clinici oferă consultații și tratamente non-chirurgicale: KidOptik (profil exclusiv pediatric) și Ocuvista (tratamente conservative).

Alegeți clinica în funcție de ce are nevoie copilul. Pentru consultații și terapie vizuală, toate patru sunt opțiuni valide. Pentru chirurgie, evaluați gama de operații, experiența chirurgului și structura prețurilor.

