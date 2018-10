Cum arată Ana Carrasco, prima femeie care cucerește un titlu mondial în motociclism: ”Sexul nu contează, o fată poate bate bărbați”

Iberica Ana Carrasco (1.66m, 52 kg) concurează la clasa Supersport 300, pe o Kawasaki Ninja 400, si tocmai a devenit campioană mondială, bătând bărbați. Ea explică: 'Tatăl meu este mecanic, are un atelier acasă, la Cehegin, în apropiere de Murcia, locul unde m-am născut. A participat și el la curse de motociclete. La fel și sora mea mai mare cu doi ani'.





„La 4 ani am făcut prima mea cursă, la Alicante. Apoi, mă distram, nu aveam o echipă, alergam doar împotriva bărbaților, dar nu am făcut-o niciodată o chestie de sex: pentru mine, acei copii erau doar adversarii mei pe pistă și colegii de dincolo de ea. M-am simțit dintotdeauna în grup, nu ca un copil într-o lume a bărbaților. Hobby-ul a devenit o problemă serioasă pe la 13 ani, când am fost cooptată în campionatul spaniol „Cev”'.

Carrasco a obținut succese în Extremeño Speed ​​Championship și în Murcia-Pre-GP Championshipm în 2009. S-a mutat la Campionatul Internațional CEV FIM în 2011, devenind prima femeie care obținut puncte. A trecut la Campionatul CEV Moto3 în anul următor. A început să concureze în Campionatul Mondial Moto3, în 2013, pentru JHK Laglisse. A fost prima femeie care a luat puncte, terminând pe locul 15 la Marele Premiu al Malaeziei și a repetat poziția la Grand Prix-ul de la Valencia. În 2014 era la RW Racing in 2014, în 2016 – în Campionatul European CEV Moto2, iar acum, parte a echipei ETG Racing, aleargă în Campionatul Mondial Supersport 300, nou înființat în 2017.



Ana i-a dedicat succesul lui Luis Salom, prieten motociclist care a murit la doar 24 de ani, într-un accident.



'Motociclismul a fost întotdeauna un sport pentru bărbați. E nevoie de timp pentru a schimba lucrurile. Consider că este una dintre puținele discipline în care sexul nu contează: o femeie poate bate bărbați”.