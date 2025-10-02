⏱️ 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́ ! 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗤𝗨𝗜 𝗟'𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 : 𝗘𝗫𝗖𝗘𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟 !!! 🔴🔵🔥🔥



Torres nu a mai fost respins a doua oară, ducând la capăt perfect atacul Barcelonei în minutul 19. Dar apoi PSG a egalat înainte de pauză, Senny Mayulu înscriind inteligent în minutul 38.

Ritmul jocului a scăzut în cea de-a doua repriză, schimbările nefiind de ajutor. Senzația era că ambii antrenori ar accepta o remiză onorabilă la un moment dat. Apoi, Lee Kang a dat un șut spre poartă, iar mingea s-a lovit de baza barei.

Numerele încercărilor la poartă au reflectat cât de echilibrat a fost meciul. Barcelona a avut 12 șuturi față de cele 11 ale PSG.

Trei ocazii mari fiecare, aproape o împărțire a posesiei 50-50. Poate că nu au existat totuși toate artificiile pe care le-ar fi putut oferi o finală sau un meci eliminatoriu.

Gol în minutul 89, cu Barcelona condusă cu 2-1 de campioana Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain. Goncalo Ramos a preluat o centrare de la Hakimi pe care a transformat-o într-un gol de calitate. Imediat după golul lui Ramos, PSG a început să domine FC Barcelona.

Jucătorii lui Flick au părut foarte obosiți spre final, iar Hansi Flick extrem de furios pe margine, s-a întors dezgustat în timp ce jucătorii lui PSG sărbătoreau golul lui Ramos, care le-a adus victoria cu 2-1 în prelungiri.

