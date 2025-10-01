Importanța lui Flick pentru cariera lui Garcia

Garcia, care s-a alăturat Barcelonei în 2021 de la Manchester City, a devenit un jucător esențial sub conducerea lui Hansi Flick. Deși inițial a fost considerat o opțiune de rotație și chiar împrumutat la Girona în sezonul 2023-2024, Garcia a înflorit sub noul antrenor.

Întrebat despre importanța lui Flick, Garcia a declarat pentru canalul oficial al Barcelonei: „Foarte important, mi-a arătat multă încredere, m-a folosit în multe poziții și mi-a dat multă încredere.”

Interesul PSG și planurile Barcelonei

Barcelona intenționează să prelungească contractul lui Garcia până în 2030. Cu toate acestea, PSG, sub conducerea lui Luis Enrique, urmărește îndeaproape progresul negocierilor.

Conform Sportbible, dacă contractul nu va fi finalizat în următoarele trei luni, PSG ar putea începe negocieri directe cu jucătorul. Cu toate acestea, prioritatea lui Garcia rămâne să rămână la Barcelona.

Trecutul lui Garcia

Garcia s-a alăturat Barcelonei în 2021, cu o clauză de reziliere de 400 de milioane de euro. Deși a jucat peste 100 de meciuri pentru club, viitorul său a părut incert la un moment dat.

Într-un interviu pentru The Athletic, Garcia a explicat decizia sa de a pleca împrumut la Girona: „În pre-sezon cu Barcelona, aveam unele îndoieli cu privire la rolul meu. Sunt la o vârstă la care am nevoie să joc. Pierdusem acest sentiment.”

După ce Garcia a impresionat la Girona, Xavi a făcut o declarație semnificativă: „Dacă ar fi fost decizia mea, Eric ar fi rămas cu noi. Am vorbit despre asta și el știe.”

Viitorul lui Garcia la Barcelona

Situația contractuală a lui Garcia rămâne un subiect fierbinte. În timp ce Barcelona dorește să-l păstreze, interesul PSG adaugă o nouă dimensiune negocierilor.

Eric Garcia se află într-un moment crucial al carierei sale. Performanțele sale sub Hansi Flick l-au readus în prim-plan la Barcelona, dar interesul PSG ar putea complica situația. Rămâne de văzut cum se vor desfășura negocierile în lunile următoare.

