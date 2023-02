LeBron James a devenit cel mai bun marcator din istoria NBA după ce a adunat 38.388 de puncte. Acesta l-a depăşit pe Kareem Abdul-Jabbar, care avea 38.387 de puncte şi stabilise acest record în 1984, cu opt luni înainte ca „Regele James” să se nască.

LeBron James are 20 de sezoane în NBA şi 1.410 meciuri jucate.

James, care avea nevoie de 36 de puncte, a depăşit recordul cu zece secunde înainte de finalul sfertului trei al meciului cu Oklahoma City Thunder.

Înainte de sfertul patru, LeBron a fost felicitat în teren de Jabbar, aflat în sală şi care s-a retras din activitate în 1989.

38,388 POINTS



LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBAs all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3