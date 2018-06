”Este un moment minunat, este Grand Slam-ul meu favorit. Fără să zâmbesc nu aş fi putut face asta. Părinţii mei au fost alături de mine, le mulţumesc tuturor antrenorilor cu care am lucrat în ultimii 20 de ani, fără ei nu mi-aş fi revenit după ce am pierdut trei finale de Grand Slam”, a declarat Simona Halep.

Întrebată în glumă dacă le-a cumpărat bilete fanilor români, Simona a zâmbit: ”Nu le-am cumpărat eu biletele românilor. În trecut am făcut-o, dar de data asta, nu. Le mulţumesc! M-au susţinut şi francezii”.

Simona a avut un feeling bun înaintea finalei: ”Cel mai e greu e să răspunzi întrebărilor… Anul trecut nu am putut dormi, aseară am dormit bine. Am mâncat bine, am început bine ziua. Ştiam că am şanse, eram pregătită pentru un meci de trei ore. Mi-am propus să rămân concentrată, nu am renunţat niciodată. Am simţit că lumea e cu mine şi m-am simţit puternică pe teren.

Sunt foarte fericită că am câştigat acest Grand Slam, pentru că mereu am spus că a fi numărul 1 fără Grand Slam nu e complet. Am început prea tare, am jucat prea plat, ea dădea mai înalt. Mi-am spus că trebuie să mă calmez. Cred că în acest turneu am ajuns să nu mai fac erori.

Cineva mi-a spus: cheia e să alergi şi să nu ratezi. Vreau să mă bucur doar, nu vreau să vorbesc despre următorul turneu. Darren mi-a spus că voi câştiga turneul, să mă gândesc că trebuie să-l câştig, mi-a dat încredere, dar a pus şi presiune pe mine, pentru că mi-a spus că trebuie să ies pe teren şi să câştig meciul. Dăţile trecute mi-a tot spus să ies pe teren, să mă bucur de teren şi de şansa pe care o am. Poate că şi asta m-a ajutat să câştig.

De la 14 ani visez un titlu de Grand Slam, mă bucur chiar dacă nu am câştigat la Melbourne. Am câştigat aici, în 2008, la junioare, şi era visul meu să câştig prima dată aici. Vreau să-i mulţumesc Petrei Kvitova, am văzut mesajul de la ea şi de la Irina Begu. Mi-a scris şi anul trecut şi îmi spunea să stau liniştită, pentru că trofeul va veni. Îi mulţumesc că mi-a scris, sper că voi fi o inspiraţie pentru copiii din România”.

Simona a continuat: “Am visat mereu să câştig un turneu de Mare Şlem. Trofeul este greu, dar este foarte frumos. De câte ori vedeam fotografii cu acest trofeu îmi imaginam că e al meu, că îl ating. Este un moment special pentru mine şi mă bucur că acest trofeu este al meu. Când am câştigat turneul de juniori de aici mi-am dorit ca dacă voi câştiga vreodată un turneu de Mare Şlem la seniori atunci acesta să fie Roland Garros. Este un titlu special şi va rămâne pentru totdeauna în inima mea. Faptul că am reuşit să urc pe prima poziţie în clasamentul mondial anul trecut mi-a dat încredere şi în acelaşi timp am simţit o uşurare, pentru că atinsesem un punct foarte important. În mintea mea mi-am spus atunci că trebuie să câştig şi un Mare Şlem”.

Jucătoarea română a recunoscut că în timpul meciului cu americanca Sloane Stephens s-a gândit la un moment dat la finala de la Roland Garros de anul trecut, pierdută în faţa Jelenei Ostapenko. “În timpul meciului m-am gândit că mi se întâmplă din nou ca anul trecut (n.r. – finala pierdută în faţa Jelenei Ostapenko). Dar mi-am zis: “OK, acum nu trebuie decât să joci tenis”. Apoi am avut o şansă să revin în meci. Am crezut în acea şansă şi încet-încet jocul meu a devenit mult mai relaxat, am reuşit să fac lucrurile mai uşor şi în final să mă impun”, a spus ea.

“Am jucat de multe ori cu Sloane. Ştiam că este o adversară dificilă, aşa că eram pregătită ca meciul să dureze chiar şi trei ore. Mă aşteptam la puncte lungi, dar mi-am propus să nu renunţ nicio clipă, nici atunci când ea se afla la conducerea jocului. Cred că ăsta este cel mai important lucru pe care l-am făcut azi, am rămas concentrată, am crezut şi nu am renunţat”, a adăugat Simona Halep.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a câştigat, sâmbătă, primul său titlu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.