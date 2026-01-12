Barcelona și-a apărat trofeul

Formația catalană și-a apărat astfel trofeul, după ce și în ediția precedentă se impusese în fața madrilenilor, atunci cu 5-2.

Barcelona a condus de trei ori pe parcursul meciului și a încheiat partida în inferioritate numerică, după ce Frenkie de Jong a fost eliminat în minutul 90, în urma unui fault dur, cu talpa pe tibia lui Kylian Mbappé.

De fiecare dată când catalanii au marcat, Real Madrid a reușit să revină, însă echipa antrenată de Hansi Flick a arătat un joc superior și a controlat momentele-cheie ale finalei.

Golurile spectaculoase ale lui Raphinha și reușita lui Robert Lewandowski au făcut ca eforturile lui Vinícius și Gonzalo să nu fie suficiente pentru Real, care a luptat până la final, fără a reuși să întoarcă rezultatul.

Golul doi al lui Raphinha nu a fost sărbătorit de toți jucătorii Barcelonei

Dincolo de ce s-a văzut la televizor, au existat și detalii care s-au văzut doar din stadion. După al doilea gol marcat de Raphinha, nu toți jucătorii Barcelonei s-au dus să sărbătorească alături de brazilian.

O mare parte dintre fundași și mijlocași s-au îndreptat spre banca tehnică pentru a primi indicații de la Hansi Flick, un gest care a arătat preocuparea pentru disciplină tactică și aplicarea imediată a instrucțiunilor.

Eric García și Jules Koundé au fost în dialog direct cu antrenorul, în timp ce Lamine Yamal, Frenkie de Jong și Pau Cubarsí au discutat cu membrii staffului tehnic, subliniind legătura strânsă dintre jucători și conducerea tehnică.

În timp ce Barcelona sărbătorea câștigarea Supercupei, în tabăra Realului se resimțea frustrarea. Deși golul madrilenilor din prima repriză a venit în prelungiri, Álvaro Carreras a protestat vehement la arbitru pentru acordarea timpului suplimentar, care în cele din urmă a fost de cinci minute.

Totodată, Arda Güler a fost surprins într-un moment de nervozitate, încercând să lovească o sticlă pe teren, gest în urma căruia a căzut, imaginile devenind rapid virale pe rețelele sociale.

Loja a fost plină cu agenți și directori sportivi

Atmosfera de la Stadionul King Abdullah Sports City nu s-a limitat doar la teren. A fost remarcată prezența numeroșilor agenți și directori sportivi în tribune și loje, veniți atât pentru finală, cât și pentru întâlniri de lucru cu cluburi locale sau pentru a analiza situația unor jucători.

Cu această ocazie, aproape toți agenții fotbaliștilor Barcelonei au fost prezenți, alături de nume cunoscute din fotbalul european și arab, precum Ramon Planes, Joshua Barnett și Lluís Cortés, printre mulți alții – o dovadă că, dincolo de spectacolul de pe teren, fotbalul continuă neîntrerupt în culise.

Prin victoria cu 3-2 în fața Realului, FC Barcelona a cucerit Supercupa Spaniei pentru a 16-a oară în istorie și pentru al doilea an consecutiv.