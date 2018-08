Simona Halep a declarat că 'Darren Cahill nu mi-a spus nimic după meci. Doar m-a îmbrăţişat”.

„Nu am jucat grozav, dar ea a jucat foarte bine. Nu am găsit balanța astăzi…. Nu prea am simțit mingea. Dar, de asemenea, ea a jucat foarte puternic și m-a împins înapoi, așa că a fost greu. E dificil. Dar sunt OK.

Am fost obosită, am jucat multe meciuri la Montreal şi Cincinnati. Nu am simţit presiunea, după ce am câştigat primul turneu de Grand Slam. Azi nu a fost ziua mea. Jocul meu nu a fost suficient de echilibrat.

Nu am simţit că sunt suficient de puternică pentru a câştiga. M-am simţit bine la antrenamentele din ultimele două zile. Asta e! E doar o zi. Ea a meritat să câştige pentru că a jucat mai bine decât mine. Nu a fost vorba de presiune, ci de o zi slabă.

Și nu am jucat niciodată cel mai bun tenis aici, chiar dacă am făcut sferturi, semifinale. Spun doar că nu simt jocul meu 100% atunci când intru pe terenul de aici. Dar poate că în viitor se va schimba ceva, voi schimba ceva și va fi mai bine”, a declarat Simona Halep.

Libertatea a semnalat faptul că Simona Halep riscă să ajungă epuizată fizic la US Open, după turneele solicitante de la Montreal și Cincinnati.

Kaia Kanepi a prins o zi fantastică. 'Simona este numarul 1 mondial. Ea joacă în mod constant bine. Dar știu că pot să joc și eu bine. Asta am gândit'.