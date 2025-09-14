Cesare Chesini a câștigat Turul României 2025

Doi rutieri români au încheiat cursa aproape de podium, cu Mattew-Denis Piciu pe locul 5 şi Iustin-Ioan Văidian pe locul 6 (ambii de la MENtoRISE Teem CCN).

Turul României 2025 s-a încheiat în această zi în Capitală, după cinci zile în care plutonul a străbătut diferite zone ale țării. Etapa 5, rezervată sprinterilor, nu a adus schimbări majore în clasamentul general. Liderul cursei, Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB), şi-a apărat cu succes tricoul galben, devenind câștigătorul Turului României 2025.

Acesta a preluat conducerea în clasamentul general pe singura etapă cu sosire în cățărare, la Pasul Dichiu, păstrându-și avantajul în zilele următoare, după victoria lui Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz) la Râmnicu Vâlcea în prima zi.

Chesini nu a fost scos din calcule nici în etapa deluroasă spre Buzău

Totodată, nici etapa deluroasă spre Buzău, câştigată de Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team), nici vântul lateral din Slobozia, unde s-a impus Jonathan Malte Rottmann (REMBE | rad-net), nu l-au scos din calcule. În ultima zi, italianul și-a menținut cele opt secunde avans față de Colin Stüssi, în timp ce Alvaro Sagrado (Illes Balears Arabay) a încheiat pe locul trei.

Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz), Cristian Raileanu (Echipa Naţională a României) şi Gergő Gönczy (Epronex – Hungary Cycling Team) au atacat devreme şi au obţinut un avans de până la două minute în prima jumătate a etapei, pe circuitul de la București. Totuși, echipele sprinterilor au controlat permanent plutonul şi au neutralizat evadarea chiar înainte de intrarea în ultimul tur.

Echipa Voster ATS a cronometrat lansarea, în kilometrul final: Frątczak a intrat primul în ultima curbă, urmat de coechipierul său Stosz, iar cei doi şi-au păstrat poziţiile într-un sprint scurt până la linia de sosire, semnând o dublă pentru formaţia continentală poloneză. Alan Banaszek (ATT Investments) a completat podiumul etapei.

Nici celelalte ierarhii nu au suferit schimbări mari în ultima zi

Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) a câştigat şi tricoul alb, pentru cel mai bun rutier sub 23 de ani, în timp ce Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team) a urcat pe podium de nu mai puţin de trei ori, câştigând clasamentele pe puncte, sprint şi căţărători.

Mattew-Denis Piciu (MENtoRISE Teem CCN) a obţinut tricoul albastru pentru cel mai bine clasat român, iar Illes Balears Arabay a primit tricoul gri, pentru primul loc în clasamentul pe echipe.

150 de cicliști din 13 țări au pornit, miercuri, 10 septembrie, în Turul României, cel mai important eveniment de ciclism al țării.



