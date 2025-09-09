Plutonul reunește în acest an 25 de echipe – patru din România, câte trei din Ungaria, Italia și Austria, două din Germania și câte una din Statele Unite ale Americii, Polonia, Bulgaria, Spania, Bahrain și Cehia, plus echipele naționale ale României, Poloniei, Greciei și Turciei.

Format din 5 etape, Turul României începe la Craiova, ajunge pentru prima dată în istorie la Slobozia și revine și în localități cu tradiție precum Râmnicu Vâlcea, Pitești, Brașov și Buzău. Astfel, „Mica Buclă” propune o nouă ediție ce îmbină performanța sportivă cu promovarea unor zone cu potențial turistic și cultural deosebit. Orașe istorice, drumuri spectaculoase și competiții deschise publicului conturează un traseu gândit să aducă ciclismul mai aproape de români.

„Turul României a crescut constant în ultimii ani, atât ca nivel sportiv, cât și ca impact în comunități, iar ediția din 2025 confirmă acest parcurs. Avem la start echipe puternice din întreaga lume, dar și o serie de rutieri români care își fac debutul în competiție. În același timp, traseul de peste 800 de kilometri străbate regiuni cu o mare valoare turistică, istorică și culturală și oferă publicului șansa de a fi parte din spectacol. Turul României nu este doar o cursă, ci și o sursă de inspirație pentru copii, pentru amatori și pentru toți cei care cred în puterea sportului de a uni comunități și de a promova un stil de viață activ și sănătos.”, a declarat Cătălin Sprînceană, președintele Federației Române de Ciclism.

Program și traseu Turul României 2025

Foto: Turul României

● 9 septembrie – Prezentarea echipelor – Craiova

● 10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km

● 11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 172 km

● 12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

● 13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km

● 14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km

„Suntem mândri că Turul României pornește anul acesta din orașul nostru, Craiova devenind un reper național în sport în ultimii ani, în calitate de gazdă a celor mai importante competiții de nivel național sau internațional. Este o bucurie pentru noi să îi primim la Craiova și pe cei mai buni cicliști din țară și străinătate și să dăm startul festiv al Turului României din curtea unui palat – Muzeul de Artă. Este o sărbătoare nu doar a sportivilor, ci și a tuturor celor care iubesc mișcarea.” , a declarat Lia-Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova.

Tiberiu Danetiu, Lia-Olguta Vasilescu, Catalin Sprinceana. Foto: Turul României

Fiecare etapă a Turului României 2025 pune în valoare zone reprezentative pentru cultura și natura țării: Horezu – simbol al ceramicii românești, Topoloveni – recunoscut pentru magiunul său tradițional, Voinești – „inima livezilor din Dâmbovița”, Masivul Bucegi – una dintre cele mai apreciate destinații montane, Lacul Siriu sau noul pod peste Dunăre de la Brăila. Finala de la București aduce o premieră istorică: circuitul va parcurge integral Calea Victoriei.

„Parteneriatul nostru cu Federația Română de Ciclism a început acum șase ani și în timp am ajuns o adevărată familie, în care construim împreună un proiect extraordinar – Turul României. Suntem mândri să fim parteneri co-organizatori ai unei competiții care a devenit un veritabil vector de imagine pentru România, o dovadă în plus că țara noastră are locuri spectaculoase și oameni valoroși. Prin acest parteneriat, sprijinit de partenerii și furnizorii noștri, cărora le mulțumim pentru încredere, susținem performanța sportivă și un stil de viață sănătos, bazat pe mișcare și pe alimentație echilibrată. Ciclismul și Auchan merg perfect împreună și vă invităm să ieșiți pe traseu, să urmăriți competiția la TV, pentru a trăi împreună emoția Turului și să veniți în magazinele Auchan unde organizăm o acțiune dedicată specială”, a declarat Tiberiu Dănețiu, Director Corporate Affairs & Retail Media, Auchan România.

În cadrul competiției, vor fi acordate 8 tricouri distincte, respectiv:

Tricoul Galben, oferit de YoPro, pentru cel mai bun ciclist din competiție

Tricoul Alb U23, oferit de Rexona, pentru cel mai bun ciclist sub 23 de ani

Tricoul Roșu, oferit de M&Ms, pentru cel mai bun sprinter

Tricoul Verde, oferit de StayStrong Pro, pentru cel mai bun cățărător

Tricoul Albastru, oferit de Elit, pentru cel mai bun rutier român

Tricoul Gri, oferit de Auchan, pentru cei mai buni în clasamentul pe echipe

Tricoul Alb cu buline roșii, oferit de Cris-Tim, pentru câștigătorul în clasamentul pe puncte

Tricoul Portocaliu, oferit de Orange, pentru câștigătorul pe etapă

În premieră, 7 competiții dedicate pasionaților de ciclism

Pentru a încuraja mersul pe bicicletă și un stil de viață sănătos, ediția din acest an include, pentru prima dată, șapte curse de masă, gratuite, pentru pasionații de ciclism de toate vârstele, care vor avea loc astfel:

King of the Mountain (11 septembrie, Pasul Dichiu) – o provocare de 12,5 km cu o diferență de nivel de 853 m.

King of the City (13 septembrie, Slobozia) – circuit de 5,6 km prin centrul orașului.

King of the Capital (14 septembrie, București) – 6,8 km pe traseul finalei oficiale, prin inima Capitalei.

Cursele copiilor – în Râmnicu Vâlcea (10 septembrie), Buzău (12 septembrie), Slobozia (13 septembrie) și București (14 septembrie), pentru categoriile de vârstă 2–14 ani.

Aceste competiții oferă concurenților amatori privilegiul de a concura pe un traseu comun cu cel al plutonului profesionist și de a fi premiați pe marea scenă a Turului României, inspirându-i, astfel să acorde atenție ciclismului ca stil de viață și/sau alegere pentru carieră.

Turul României 2025 va fi transmis în direct de Prima Sport 3 și poate fi urmărit, de asemenea, pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile de Facebook Tour of Romania și Auchan România. TVR va difuza rezumate zilnice.

Sponsorii evenimentului: YoPro, Rexona, Clear, Pedigree, M&M’s, Stay Strong, Cristim, Orange, Elit, Pizza Guseppe, Pepsi, Home Garden, Delikat, Born Winner, Hochland, Mondelez, Gold Nutrition.

Partener mobilitate: Petrom

Mașina oficială: Suzuki

Apa oficială: Dorna

Partener tehnic: Bellotto

Parteneri media: Prima Sport (partener principal), TVR

Despre Turul RomânieiInspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă pe pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională – Turul României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2025 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.

Foto: Turul României

