Plutonul reunește în acest an 25 de echipe – patru din România, câte trei din Ungaria, Italia și Austria, două din Germania și câte una din Statele Unite ale Americii, Polonia, Bulgaria, Spania, Bahrain și Cehia, plus echipele naționale ale României, Poloniei, Greciei și Turciei.  

Format din 5 etape, Turul României începe la Craiova, ajunge pentru prima dată în istorie la Slobozia și revine și în localități cu tradiție precum Râmnicu Vâlcea, Pitești, Brașov și Buzău. Astfel, „Mica Buclă” propune o nouă ediție ce îmbină performanța sportivă cu promovarea unor zone cu potențial turistic și cultural deosebit. Orașe istorice, drumuri spectaculoase și competiții deschise publicului conturează un traseu gândit să aducă ciclismul mai aproape de români. 

„Turul României a crescut constant în ultimii ani, atât ca nivel sportiv, cât și ca impact în comunități, iar ediția din 2025 confirmă acest parcurs. Avem la start echipe puternice din întreaga lume, dar și o serie de rutieri români care își fac debutul în competiție. În același timp, traseul de peste 800 de kilometri străbate regiuni cu o mare valoare turistică, istorică și culturală și oferă publicului șansa de a fi parte din spectacol. Turul României nu este doar o cursă, ci și o sursă de inspirație pentru copii, pentru amatori și pentru toți cei care cred în puterea sportului de a uni comunități și de a promova un stil de viață activ și sănătos.”, a declarat Cătălin Sprînceană, președintele Federației Române de Ciclism. 

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu
Recomandări
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

Program și traseu Turul României 2025 

150 de cicliști din 13 țări pornesc miercuri, 10 septembrie, în Turul României, cel mai important eveniment de ciclism al țării
Foto: Turul României

●   9 septembrie – Prezentarea echipelor –  Craiova

●   10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km

●   11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) |  172 km

●   12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

●   13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km

●   14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km

„Suntem mândri că Turul României pornește anul acesta din orașul nostru, Craiova devenind un reper național în sport în ultimii ani, în calitate de gazdă a celor mai importante competiții de nivel național sau internațional. Este o bucurie pentru noi să îi primim la Craiova și pe cei mai buni cicliști din țară și străinătate și să dăm startul festiv al Turului României din curtea unui palat – Muzeul de Artă. Este o sărbătoare nu doar a sportivilor, ci și a tuturor celor care iubesc mișcarea.” , a declarat Lia-Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova.

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Recomandări
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
150 de cicliști din 13 țări pornesc miercuri, 10 septembrie, în Turul României, cel mai important eveniment de ciclism al țării
Tiberiu Danetiu, Lia-Olguta Vasilescu, Catalin Sprinceana. Foto: Turul României

Fiecare etapă a Turului României 2025 pune în valoare zone reprezentative pentru cultura și natura țării: Horezu – simbol al ceramicii românești,  Topoloveni – recunoscut pentru magiunul său tradițional, Voinești – „inima livezilor din Dâmbovița”, Masivul Bucegi – una dintre cele mai apreciate destinații montane, Lacul Siriu sau noul pod peste Dunăre de la Brăila. Finala de la București aduce o premieră istorică: circuitul va parcurge integral Calea Victoriei. 

„Parteneriatul nostru cu Federația Română de Ciclism a început acum șase ani și în timp am ajuns o adevărată familie, în care construim împreună un proiect extraordinar – Turul României. Suntem mândri să fim parteneri co-organizatori ai unei competiții care a devenit un veritabil vector de imagine pentru România, o dovadă în plus că țara noastră are locuri spectaculoase și oameni valoroși. Prin acest parteneriat, sprijinit de partenerii și furnizorii noștri, cărora le mulțumim pentru încredere, susținem performanța sportivă și un stil de viață sănătos, bazat pe mișcare și pe alimentație echilibrată. Ciclismul și Auchan merg perfect împreună și vă invităm să ieșiți pe traseu, să urmăriți competiția la TV, pentru a trăi împreună emoția Turului și să veniți în magazinele Auchan unde organizăm o acțiune dedicată specială”, a declarat Tiberiu Dănețiu, Director Corporate Affairs & Retail Media, Auchan România.

Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Recomandări
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu

În cadrul competiției, vor fi acordate 8 tricouri distincte, respectiv:

  • Tricoul Galben, oferit de YoPro, pentru cel mai bun ciclist din competiție
  • Tricoul Alb U23, oferit de Rexona, pentru cel mai bun ciclist sub 23 de ani
  • Tricoul Roșu, oferit de M&Ms, pentru cel mai bun sprinter
  • Tricoul Verde, oferit de StayStrong Pro, pentru cel mai bun cățărător
  • Tricoul Albastru, oferit de Elit, pentru cel mai bun rutier român
  • Tricoul Gri, oferit de Auchan, pentru cei mai buni în clasamentul pe echipe
  • Tricoul Alb cu buline roșii, oferit de Cris-Tim, pentru câștigătorul  în clasamentul pe puncte
  • Tricoul Portocaliu, oferit de Orange, pentru câștigătorul pe etapă

În premieră, 7 competiții dedicate pasionaților de ciclism 

Pentru a încuraja mersul pe bicicletă și un stil de viață sănătos, ediția din acest an include, pentru prima dată, șapte curse de masă, gratuite, pentru pasionații de ciclism de toate vârstele, care vor avea loc astfel: 

  • King of the Mountain (11 septembrie, Pasul Dichiu) – o provocare de 12,5 km cu o diferență de nivel de 853 m.
  • King of the City (13 septembrie, Slobozia) – circuit de 5,6 km prin centrul orașului.
  • King of the Capital (14 septembrie, București) – 6,8 km pe traseul finalei oficiale, prin inima Capitalei. 
  • Cursele copiilor – în Râmnicu Vâlcea (10 septembrie), Buzău (12 septembrie), Slobozia (13 septembrie) și București (14 septembrie), pentru categoriile de vârstă 2–14 ani.  

Aceste competiții oferă concurenților amatori privilegiul de a concura pe un traseu comun cu cel al plutonului profesionist și de a fi premiați pe marea scenă a Turului României, inspirându-i, astfel să acorde atenție ciclismului ca stil de viață și/sau alegere pentru carieră.

Turul României 2025 va fi transmis în direct de Prima Sport 3 și poate fi urmărit, de asemenea, pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile de Facebook Tour of Romania și Auchan România. TVR va difuza rezumate zilnice. 

Sponsorii evenimentului: YoPro, Rexona, Clear, Pedigree, M&M’s, Stay Strong, Cristim, Orange, Elit, Pizza Guseppe, Pepsi, Home Garden, Delikat, Born Winner, Hochland, Mondelez, Gold Nutrition.

Partener mobilitate: Petrom

Mașina oficială: Suzuki

Apa oficială: Dorna

Partener tehnic: Bellotto

Parteneri media: Prima Sport (partener principal), TVR 

Despre Turul RomânieiInspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă pe pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională – Turul României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2025 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.

Foto: Turul României

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Cum a fost sărbătorită de familie Sofia Anais / FOTO
Unica.ro
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Cum a fost sărbătorită de familie Sofia Anais / FOTO
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.RO
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Restricții de circulație pe DN1 pe sensul spre Ploiești. Rutele ocolitoare pe care sunt sfătuiți șoferii să conducă, începând de astăzi 
Știri România 16:46
Restricții de circulație pe DN1 pe sensul spre Ploiești. Rutele ocolitoare pe care sunt sfătuiți șoferii să conducă, începând de astăzi 
Incendiu la Grădina Zoologică din București: arde o suprafață de 2000 de metri pătrați, intervin 11 autospeciale de stingere
BREAKING NEWS
Știri România 16:42
Incendiu la Grădina Zoologică din București: arde o suprafață de 2000 de metri pătrați, intervin 11 autospeciale de stingere
Parteneri
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul.ro
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Stiri Mondene 16:55
Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Stiri Mondene 16:51
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
Unica.ro
Moment istoric în fotbal! Celebrul sportiv și iubitul lui s-au căsătorit în Spania, în cadrul unei ceremonii de poveste!! Avem primele imagini / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
ObservatorNews.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
GSP.ro
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Mediafax.ro
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
KanalD.ro
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut

Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 15:43
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă