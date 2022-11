Starul portughez în vârstă de 37 de ani are șanse foarte mari să semneze cu Newcastle în perioada de transferuri din ianuarie. „Următoarea destinație a lui Ronaldo e Newcastle”, a titrat cotidianul spaniol Marca.

„Coțofenele” au un sezon foarte bun în Premier League, aflându-se pe locul 3 în campionat, cu 30 de puncte în 15 meciuri jucate. Newcastle are două puncte sub Manchester City, ocupanta loculului doi, și 7 sub liderul Arsenal. Manchester United se află abia pe locul 5, cu 26 de puncte.

„Viitorul lui Cristiano este de a continua în Anglia sau de a merge în fotbalul saudit. Portughezul este disputat de Newcastle și Al-Nassr, cluburi cu același proprietar, Mohammed Bin Salman, moștenitorul tronului Arabiei Saudite. Newcastle l-a tentat deja vara trecută, iar el ar urma să ajungă ca jucător liber de contract în următorul mercato de iarnă, care se deschide pe 2 ianuarie”, scriu jurnaliștii iberici de la Marca.

Manchester United a anunțat marți seară că portughezul Cristiano Ronaldo, aflat acum la Cupa Mondială din Qatar, nu va mai fi jucătorul echipei antrenate de Erik Ten Hag, contractul acestuia fiind reziliat de comun acord.

„Cristiano Ronaldo va pleca de la Manchester United, după un acord comun, ce va intra în vigoare imediat. Clubul îi mulțumește pentru imensa contribuție avută în două perioade pe Old Trafford, marcând 145 de goluri în 346 de meciuri. Îi urează numai bine lui și familiei sale. Lumea de la Manchester United rămâne concentrată pe asigurarea progresului sub comanda lui Erik Ten Hag. Lucrăm împreună pentru a avea succes pe teren”, a transmis Manchester United, într-un comunicat de presă.

Plecarea starului lusitan de la echipa britanică vine după un interviu în care fotbalistul a criticat clubul și l-a atacat dur pe antrenorul Erik Ten Hag.

„Nu îl respect pe Ten Hag pentru că nici el nu îmi oferă mie respect. Anumiți oameni nu mă vor aici. Nu doar antrenorul, mai sunt doi – trei băieți. Și nu doar anul acesta, anul trecut de asemenea. Sincer, nu ar trebui să spun asta. Dar nu îmi mai pasă. Oamenii trebuie să audă adevărul de la mine. Mă simt trădat”, a spus portughezul, într-un interviu acordat săptămâna trecută jurnalistului Piers Morgan pentru TalkTV.

Cristiano Ronaldo și-a început a doua aventură la Manchester United în vara lui 2021, când a fost adus de la Juventus. În acest sezon, Ronaldo a jucat în 16 meciuri, reușind 3 goluri. Acesta a intrat într-un conflict cu antrenorul Erik Ten Hag, iar olandezul l-a ținut mai mult pe bancă.

Ronaldo a mai jucat pentru „diavolii roșii” în perioada 2003-2009, când a fost transferat de la Sporting Lisabona.

După despărțirea de Machester United, portughezul a reacționat la comunicatul transmis de conducerea clubului.

„După discuțiile cu cei de la Manchester United, am ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Iubesc Manchester United și iubesc fanii. Asta nu se va schimba niciodată. Simt că e timpul să caut o nouă provocare. Le urez mult succes celor de la Manchester United”, a scris Cristiano Ronaldo, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

