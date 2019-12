De Ciprian Iana,

Liderul naționalei tricolore, Cristina Neagu, 31 de ani,își amintește cu durere de precedenta întâlnire cu maghiarele. Se întâmpla în urmă cu un an, la Campionatul European din Franța.

“Împotriva Ungariei mi-am rupt ligamentul anul trecut și chiar sunt curioasă cum o să fie senzația din ziua meciului. Cu siguranță își doresc la fel de mult ca și noi victoria și îsi doresc să meargă cu cât mai multe puncte în grupa principală”, a declarat Crisinas Neagu pentru sportsnet.ro.

Momentul accidentării Cristinei Neagu, în jocul România – Ungaria, disputat pe 12 decembrie 2018, la CE din Franța / FOTO: Hepta

Naționala de handbal a României are o singură variantă pentru a ajunge în grupele principale ale Campionatului Mondial. Neagu și compania trebuie să învingă Ungaria pentru a încheia grupa C pe locul al treilea, ultimul care asigură accederea în faza următoare a competiției.

În precedentele meciuri din Japonia, “tricolorele” au pierdut în fața Spaniei (16-31), au învins Senegal (29-24) și Kazahstan (22-20) și au fost învinse de Muntenegru (26-27). Partida cu Ungaria reprezintă o adevărată “finală” pentru reprezentativa României. Cristina Neagu are amintiri extrem de neplăcute de la ultima întâlnire cu maghiarele.

Crina Pintea: “Depinde foarte mult de noi!”

După cele șase luni (ianuarie-iunie 2019) petrecute în campionatul Ungariei, la Gyor, Crina Pintea știe la ce să se aștepte în partida cu maghiarele.

“Jucătoarele Ungariei vor fi foarte motivate, de fiecare dată cand au jucat împotriva României s-a întâmplat așa. Ungaria are jucătoare tinere și foarte bune. Am avut șansa să joc împotriva lor și am observat că au maturitate în joc, în ciuda vârstei.

Nu o să fie un joc ușor nici împotriva lor. Dacă există puțină teamă, este din cauza noastră. Depinde foarte mult de noi. Când sunt momente foarte bune, să nu ne gândim că vom ajunge acasă cu trofeul iar când vor fi momente foarte grele, să nu ne gândim că nu mai știm să jucăm handbal”, a spus Crina Pintea.

Înaintea ultimelor meciuri din grupa C, Spania ocupă prima poziție în clasament, cu 8 puncte, fiind urmată de Muntenegru, tot cu 8 puncte. Ungaria se află pe locul al treilea, cu 4 puncte și golaveraj plus 29, în vreme ce România ocupă poziția a patra, tot cu 4 puncte, dar cu un golaveraj mai slab, minus 9. Senegal și Kazahstan ocupă locurule cinci și sase, cu 0 puncte.

