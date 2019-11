Din Grupa C, ale cărei jocuri vor fi găzduite de Kumamoto, mai fac parte Kazahstanul şi Senegalul.



Cea mai dificilă grupă va fi B (Kumamoto), în care au fost repartizate Brazilia, Coreea de Sud, Danemarca, Franţa, deţinătoarea titlului, Germania şi Australia.



În Grupa A (Kumamoto) figurează Cuba, Angola, Slovenia, Norvegia, Olanda şi Serbia, în timp ce în Grupa D (Yamaga) au fost repartizate RD Congo, Argentina, China, Suedia, Rusia, Japonia.



La ediţia din 2017, România a ocupat locul 10, Muntenegru s-a clasat pe 6, Spania pe 11, iar Ungaria pe 15. România a învins Spania cu 19-17 în faza grupelor.

ACTUALIZARE 18 noiembrie. „Îmi doresc să obţinem o clasare care să ne permită să jucăm la turneul preolimpic. Cred că ăsta e cel mai important lucru acum, e greu să ne gândim la medalii. Avem iar debutante, aşa că eu cred că obţinerea unui loc pentru turneul preolimpic este un obiectiv realist. Avem o grupă destul de echilibrată, primul meci cu Spania este foarte important. Dacă vom câştiga, atunci băgăm Spania sub noi în clasament, după care urmează două partide cu cele mai slab clasate echipe din grupă… Deci dacă vom câştiga primele 3 meciuri din grupă vom fi sigure de calificarea în grupele principale. Dar în acest format e important cu câte puncte mergi în grupele principale, aşa că ne dorim să facem cât mai multe”, a spus Cristina Neagu înaintea antrenamentului susţinut de naţională la Sala Apollo din Capitală.

E clar că eu nu sunt în deplinătatea forţelor, am început antrenamentele abia acum 2 săptămâni. Totul s-a întâmplat foarte repede pentru mine, am avut meciuri din 3 în 3 zile, am şi călătorit foarte mult… am făcut abia 6 antrenamente şi o să mai fac câteva până începe Campionatul Mondial. Cristina Neagu:

Merg la acest Campionatul Mondial să ajut echipa naţională atât cât pot. Nu o să fiu jucătoarea de acum un an pentru că îmi va fi practic imposibil. Eu nu am aceste aşteptări de la mine şi nu ar trebui să le aibă nimeni pentru că nu sunt robot. Dar atâta vreme cât voi fi pe teren voi încerca să dau tot ce am mai bun”, a spus Cristina.

„Cred că sunt în lot 7 jucătoare noi faţă de Campionatul European. Este o echipă mai puţin experimentată faţă de anul trecut, asta e clar. Cumva echipa naţională este într-o continuă reconstrucţie, deşi suntem în an preolimpic. Însă eu am încredere în acest lot şi sunt convinsă că fetele vor da tot ce au mai bun şi vom încerca să obţinem clasarea pe care ne-o dorim. Cred că sunt suficiente 10 zile pentru acomodare, chiar mă bucur că plecăm cu atât de mult timp înainte în Japonia. Avem nevoie să ne acomodăm cu fusul orar, pentru că am avut această problemă când am pleca la Rio, la Jocurile Olimpice. De asemenea, e important să nu avem probleme cu mâncarea şi să ne acomodăm repede ca să ne putem antrena”, a adăugat handbalista.



