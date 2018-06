Graeme Souness a rămas în memoria fanilor români după ce i-a rupt maxilarul fostului fundaș dinamovist Lică Movilă, în 1984, în timpul meciului Liverpool – Dinamo 1-0, contând pentru manșa I a semifinalei Cupei Campionilor Europeni.

După upercutul mijlocașului scoțian, Lică Movilă a mâncat câteva luni cu paiul. ”Prin minutul 70, la o minge de urmărire, m-am trezit cu el în spate. Eu cu un ochi după minge, cu un altul la Johnston. Din alergare, Souness mi-a dat un pumn în bărbie, pe sub mână. M-a prins cu gura deschisă şi am căzut ca fulgerat. A fost atât de rapid, încât şi colegii strigau la mine să mă ridic, să nu mă prefac. Am dat cu limba, nu mai simţeam dinţii! Ăsta sunt, mi-am zis”, a povestit Lică Movilă.

“Cormoranii” au trecut atunci de Dinamo cu o dublă victorie (1-0 în Anglia, 2-1 la Bucureşti) și au câștigat trofeul, după ce a învins în finală AS Roma, la loviturile de departajare.