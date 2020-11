„Am driblat, fir-ar mama lui… Cel mai greu psihic a fost, dar acum e bine. Nu săptămâna viitoare, da peste două, sunt la emisiune”, i-a transmis Lupu jurnalistului DigiSport Dan Filoti, care a făcut publică discuția.

Lupu ar urma să fie externat săptămâna viitoare, după aproape două săptămâni la secția de Terapie Intensivă de la Spitalul Colentina.

Pe ecranul telefonului apare iar "Dănuț Lupu". E un dialog scurt, intens și emoționant! Suntem oameni, sunt lacrimi,... Publicată de Dan Filoti pe Sâmbătă, 21 noiembrie 2020



Cumpăna de acum patru ani

În urmă cu patru ani, Lupu a fost internat la ATI, suferind de pneumonie și de insuficiență respiratorie. Într-un interviu recent pentru Telekom Sport, fostul mijlocaș dezvăluia: „Am beneficiat de şansa dată de Dumnezeu. Când m-am dezlegat de aparate, am reînvăţat să merg! Uitasem să merg, am avut nevoie de două zile. A fost şi problema cu fumatul. Acum nu mai fumez. Din februarie 2016, de când m-am externat, nu am mai fumat. A fost un moment în care plămânii mei funcţionau la 8% din capacitate”.

Lupu, 14 selecții la națională, cu care a fost prezent la CM 1990, are în palmares două titluri (Dinamo 1989 şi Rapid 1999), Cupa României (Dinamo 1990) și Supercupa României (Rapid 1999) și titlul în Grecia, cu Panathinaikos – 1991.

