Aflat într-o formă fizică excelentă, campionul nostru a obținut culoarul favorit, numărul patru, pentru cursa decisivă de vineri seară, programată la ora 19:36, unde va ataca o nouă medalie de aur și o bornă istorică în natația mondială.

Culoarul încurcat din instinct

La finalul semifinalei de joi, David Popovici a oferit o serie de declarații savuroase, povestind un episod amuzant petrecut chiar înaintea startului. Obișnuit să înoate aproape mereu de pe culoarul patru, românul s-a încurcat la prezentarea sportivilor pe marginea bazinului.

David Popovici a explicat că din instinct s-a îndreptat spre culoarul central, înainte de a-și da seama că fusese repartizat pe culoarul cinci.

„M-am simțit mult mai bine decât de dimineață. Așa știu să înot. Mai încet, știu că sună dubios sau ciudat, nu prea știu să înot mai încet. Așa că am fost în elementul meu acum și mi-am asigurat culoarul favorit pentru finală. Pur și simplu primii doi din oricare semifinală se califică automat. Îmi convine, pot să-mi iau ca singur reper în cel mai rău caz să fiu al doilea și sunt automat calificat”, a spus David Popovici, conform Gazeta Sporturilor.

„Sunt obișnuit cu culoarul 4, din instinct m-am dus spre 4. Am uitat și m-am dus spre 5. Am zis, stai că sunt pe 5 și apoi m-am dus pe 3. Am zis că sunt inversate. Am găsit culoarul 5 și am zis, hai, să înceapă cursa, dă-o naibii de treabă!”, a continuat David Popovici.

Marea finală de vineri: „O să fie frumos și rapid”

Referitor la lupta pentru medalia de aur de vineri seară, David Popovici anticipează o cursă extrem de disputată și rapidă, asemănătoare cu cea din finala de 100 de metri liber. Printre adversarii săi principali la podium se numără reprezentanții Germaniei, Austriei și Marii Britanii.

Întrebat despre retragerea surprinzătoare din concurs a britanicului Matthew Richards, unul dintre rivalii săi tradiționali pe această distanță, Popovici a demonstrat încă o dată un fair-play desăvârși

„Finală tare, rapidă, sunt eu, neamțul, austriacul, englezul. Sunt destui care sunt capabili, o să fie frumos. Poate la fel de strâns ca la suta de metri. N-am idee de ce s-a retras Richards, sper că e ok, sănătos. O fi el adversarul meu, „inamicul”, nu-i doresc niciun rău. Îi doresc să fie sănătos”, a transmis David Popovici.

În pragul unei performanțe unice în istoria natației

Dacă își va respecta statutul de mare favorit și va câștiga aurul vineri seară la 200 de metri liber, David Popovici va intra definitiv în cartea de istorie a sportului mondial, relatează Eurosport.

Românul este deja singurul înotător din istorie care a reușit dubla 100m / 200m liber la două ediții consecutive ale Campionatelor Europene (Roma 2022 și Belgrad 2024). Un nou triumf la Paris ar însemna realizarea acestei duble istorice pentru a treia oară la rând.

Totodată, un eventual succes vineri l-ar transforma pe Popovici în al treilea sportiv din toate timpurile care își adjudecă trei titluri continentale consecutive la 200 de metri liber.

Până în prezent, doar doi giganți ai natației au mai reușit această performanță. Este vorba despre legendarul olandez Pieter van den Hoogenband (2002, 2004, 2006, având în palmares și titlul din 1999) și de germanul Paul Biedermann (2008, 2010, 2012), deținătorul recordului mondial al probei (1:42.00, stabilit în 2009).

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