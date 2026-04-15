Bayern – Real Madrid 4-3 (în tur, 2-1)

Învingătoare în jocul tur de la Madrid, Bayern a început cu stângul returul de pe Allianz Arena. În chiar primul minut de joc, Arda Guler a profitat de o pasă greșită dată de portarul Neuer și a deschis scorul pentru Real.

Gazdele au reacționat imediat și Pavlovic (6) a egalat cu o lovitură de cap din 2 metri, în urma unui corner. La cealaltă poartă, același Arda Guler (29) a readus-o pe Real în avantaj, după ce a transformat impecabil o lovitură liberă de la 23 de metri.

Kane (38) a făcut 2-2, însă finalul de repriză a fost al Realului. Vinicius Junior (41) a nimerit bara, apoi Mbappe (43) a mai trimis o dată mingea în poarta lui Neuer.

În partea secundă, după ocazii la ambele porți, Diaz (89) a dat lovitura egalând la 3, cu un „trasor” de la marginea careului mare. Olise (90+5) a mai înscris o dată pentru Bayern, care se califică en-fanfare, după un meci în care a fost condusă de trei ori, în careul de ași din Liga Campionilor.

Arsenal – Sporting 0-0 (în tur, 1-0)

La Londra, Arsenal pornea favorită în meciul cu Sporting, dar, în prima repriză, oaspeții puteau egala situația la general, dacă Geny Catamo (43) nu nimerea bara.

După pauză, cele două echipe s-au anihilat reciproc și Arsenal ajunge în semifinale, acolo unde o așteaptă Atletico Madrid.

Celelalte două partide din sferturile de finală din Liga Campionilor, Atletico Madrid – FC Barcelona 1-2 (2-0 în tur) și FC Liverpool – PSG 0-2 (0-2 în meciul tur) s-au disputat miercuri seară.

Finala se joacă în Ungaria

În semifinale, PSG o va întâlni pe Bayern Munchen, iar Atletico Madrid pe Arsenal Londra. Meciurile din penultima fază a competiției sunt programate pe 28 și 28 aprilie, turul, respectiv pe 5 și 6 mai, returul.

Finala Ligii Campionilor 2026 este programată la 30 mai, pe Pușkaș Arena din Budapesta, Ungaria.



