Fiica lui Gică Hagi, managerul de la Viitorul Constanța, a terminat cu brio Academia de Teatru și Film 'New York' din L.A. din SUA și a fost premiată la absolvire.

Revenită în țară, n-a luat în calcul ideea tatălui său – care dorește să înființeze o echipă feminină de fotbal la Viitorul -, continuându-și traseul în domeniul în care s-a s-a specializat. A fost distribuită, recent, într-un film cu o uriașă încărcătură emoțională.

Iată postarea făcută de Kira, acum două zile:



'Am avut ocazia sa fac parte dintr-un proiect datorita caruia simt ca am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre un film care are ca tema experimentul de la Pitesti, unde s-au intamplat lucruri atat de cumplite. Abia acum am inteles dimensiunea acelei tragedii.

Nu sunt eu foarte verbala, dar as vrea sa le multumesc aici regizorului, Toma Enache si sotiei sale, producator si scenarist, Catalina Enache, actorilor si echipei care m-au facut sa ma simt pe platouri ca intr-o familie ', a scris Kira, pe pagina de Facebook.