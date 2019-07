Etapa a fost neutralizată cu 26 de kilometri înainte de final.

Primul om al etapei a fost desemnat cel care a trecut primul pe Col de L’Iseran (2.764 metri), columbianul Egan Bernal, care a devenit şi noul purtător al tricoului galben, cu 45 de secunde în fața lui Jualian Alaphillippe.

Bernal nu e considerat şi câştigător, organizatorii hotărând să nu acorde premiul pentru această rundă, ca urmare a faptului că nu s-a încheiat cum a fost programată!

Columbianul lui Ineos l-a deposedat pe francezul Julian Alaphilippe de tricoul galben.

Alaphilippe a fost lăsat în urmă şi de ceilalţi oameni de general, astfel că în vârful lui Col de L’Iseran francezul avea 2 minute și 7 secunde în spatele sud-americanului. Francezul nu a mai avut ocazia să îşi arate calităţile de coborâtor, organizatorii decizând să neutralizeze etapa şi să ia ca rezultate finale clasamentul de pe căţărarea de pe Col de L’Iseran.

Coborârea de pe cea mai înaltă şosea din Alpi fusese blocată din cauza unei avalanşe.

Etapa de vineri a fost marcată şi de abandonul francezului Thibaut Pinot, care a acuzat probleme musculare.

Clasamentul etapei

1. Egan Bernal

2. Simon Yates, at 5

3. Warren Barguil, at 41

4. Laurens De Plus, at 50

5. Steven Kruijswijk,

6. Geraint Thomas,

7. Emanuel Buchmann,

8. Vincenzo Nibali, all st

9. Richie Porte, at 118

10. Gregor Mühlberger, st

11. Wout Poels, at 150

12. Damiano Caruso

13. Alejandro Valverde, all st

14. Julian Alaphilippe, at 207

15. Rigoberto Uran, at 230

Clasament general

1. Egan Bernal

2. Julian Alaphilippe, at 45

3. Geraint Thomas, at 13

4. Steven Kruijswijk, at 115

5. Emanuel Buchmann, at 142

Citeşte şi:

Reporterul Libertatea a fost pe o cățărare de pe traseul miticului Tur al Franței: ”Le Tour, mon amour”

Startul etapei a 14-a a Turului Franţei, întârziat de un protest al ecologiștilor. Traseul a fost deviat cu 4 kilometri

Povestea coșarului care a câștigat prima oară Turul Franței. A luat marele premiu și în anul următor, dar i-a fost retras dintr-un motiv uluitor

VIDEO/ Turul Franței 2019, start la Bruxelles. Un columbian de 22 de ani, favorit să câștige ediția cu numărul 106