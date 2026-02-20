75 de milioane de dolari pentru proiecte sportive în Gaza

Donald Trump, președintele SUA, și Gianni Infantino, președintele FIFA, au anunţat un plan pentru reconstrucţia infrastructurii sportive în Fâşia Gaza.

„Sunt bucuros să anunţ că FIFA va contribui la strângerea unei sume totale de 75 de milioane de dolari pentru proiecte în Gaza, cred că sunt legate de fotbal”, a declarat Trump la Washington, potrivit AFP. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace pe care l-a creat şi dedicat reconstrucţiei enclavei palestiniene suprapopulate şi devastate de războiul dintre mişcarea islamistă Hamas şi Israel.

„Veţi construi terenuri şi veţi aduce cele mai mari vedete mondiale, oameni care sunt vedete mai mari decât tine şi mine, Gianni”, a afirmat Trump adresându-se lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA prezent la acest eveniment.

„Este cu adevărat ceva important (…) şi, dacă pot, voi merge acolo cu voi”, a adăugat el.

De asemenea, Gianni Infantino a anunțat într-un comunicat „semnarea unui acord de parteneriat istoric (cu „Consiliul pentru Pace”) care va favoriza investiţiile în fotbal pentru a sprijini procesul de reconstrucţie în zonele post-conflict”.

Va fi construit un stadion cu 20.000 de locuri

FIFA a promis 50 de milioane de dolari pentru construirea unui stadion cu o capacitate între 20.000 și 25.000 de locuri și a anunțat că va construi o academie FIFA în valoare de 15 milioane de dolari. Organizația s-a mai angajat să cheltuiască încă 2,5 milioane de dolari pentru 50 de „miniterenuri” de fotbal și cinci terenuri de dimensiuni standard, fiecare în valoare de câte 1 milion de dolari, potrivit AP.

„Nu trebuie doar să reconstruim case, școli, spitale sau drumuri”, a declarat președintele FIFA,

Gianni Infantino . El a mai adăugat: „Trebuie, de asemenea, să reconstruim și să construim oameni, emoții, speranță și încredere. Și despre asta este vorba în fotbal, sportul meu”.

Planul pentru Gaza trebuie să înceapă de îndată ce condiţiile de securitate o vor permite şi va dura trei ani.

Șeful FIFA a purtat, joi, o şapcă roşie cu inscripţia „USA” şi „45-47” pentru cele două mandate ale miliardarului republican, oferită fiecărui participant la „Consiliul Păcii”.

La 13 octombrie 2025, în cadrul unui summit privind Gaza, organizat în Egipt, Infantino a anunţat că FIFA va lansa „un fond pentru a ajuta la refacerea instalaţiilor” legate de fotbal în Gaza şi în Cisiordania ocupată, apelând „persoanele şi entităţile din întreaga lume să contribuie la acest efort comun”.

Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru Consiliul pentru Pace

De asemenea, Donald Trump a afirmat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace. De asemenea, nouă state membre ale consiliului au promis un total de 7 miliarde de dolari pentru pachetul de ajutor destinat Fâșiei Gaza.

„Sunt bucuros să anunț că Kazahstan, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Bahrein, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan și Kuweit au contribuit cu peste 7 miliarde de dolari la pachetul de ajutor”, a declarat președintele american în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE