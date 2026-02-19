Live text
Acum 39 minute
Trump îi laudă pe Viktor Orban și Javier Milei: susținerea mea funcționeză în lume
Acum 13 minute
Trump se declară convins că toate țările se vor alătura Consiliului și s-a lăudat din start cu „8 războaie oprite”
Acum 19 minute
Reuniunea a început cu o întârziere de jumătate de oră
Acum 39 minute
Donald Trump a schimbat cateva cuvinte cu Viktor Orban
16:15 - Acum 39 minute
19-02-2026

Trump îi laudă pe Viktor Orban și Javier Milei: susținerea mea funcționeză în lume

„Te vei descurca foarte bine în alegeri Viktor, mă bucură prezența ta aici. A făcut o treabă minunată cu imigrația. E prietenul meu. Nici Milei nu părea să aibă multe șanse, dar l-am susținut și a câștigat”, a declarat Trump.

16:41 - Acum 13 minute
19-02-2026

Trump se declară convins că toate țările se vor alătura Consiliului și s-a lăudat din start cu „8 războaie oprite”

16:35 - Acum 19 minute
19-02-2026

Reuniunea a început cu o întârziere de jumătate de oră

16:15 - Acum 39 minute
19-02-2026

Donald Trump a schimbat cateva cuvinte cu Viktor Orban

Președintele american și-a făcut apariția la summit afițând o mină jovială. După ce a schimbat câteva cuvinte cu Viktor Orban, i-a întrebat pe participanți dacă le place muzica care răsuna în sală.

Prima ședință a Consiliului pentru Pace. Cine va vorbi

Astăzi, la Institutul pentru Pace Donald J. Trump din Washington, are loc prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Printre vorbitori se numără Donald Trump, Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio, Jared Kushner și trimisul special Steve Witkoff. Fostul prim-ministru britanic Tony Blair va participa, de asemenea, în calitate de membru al unui comitet responsabil cu implementarea obiect.

Nicușor Dan, statut de observator

Preşedintele Nicuşor Dan, care va susține un discurs,este unul dintre puţinii lideri din UE prezenţi, cu statut de „observator”, în condiţiile în care majoritatea ţărilor europene au declinat invitaţia, iar trimiterea comisarului european Dubravka Suica, tot cu statut de „observator”, a dat naştere unor polemici în cadrul blocului european.

Ce se va discuta la Summit: situația din Gaza, cap de listă

În centrul discuțiilor se află situația complexă din Fâșia Gaza, grav afectată de conflicte. Trump a anunțat un pachet de ajutor umanitar și pentru reconstrucție, în valoare de un miliard de euro, destinat regiunii.

De asemenea, se așteaptă clarificări privind Forța Internațională de Stabilizare (ISF), care ar urma să mențină ordinea în Gaza. Indonezia este singura țară care a confirmat, până acum, participarea cu 5.000-8.000 de soldați la această inițiativă, deși alte state musulmane și-au exprimat interesul.

Un armistițiu fragil este în vigoare în Gaza din 10 octombrie 2025, conform unui plan în 20 de puncte propus de Trump. Toți ostaticii capturați în zonă au fost eliberați, iar armata israeliană s-a retras din jumătatea sudică a teritoriului, delimitată de așa-numita «linie galbenă». De asemenea, punctul de trecere Rafah, între Gaza și Egipt, a fost redeschis, deși accesul rămâne limitat. În prezent, ajutoarele umanitare ajung în regiune doar prin punctele de trecere israeliene.

Consiliul pentru Pace este responsabil de administrarea interimară a regiunii, iar Hamas este văzută ca principala piedică

Una dintre principalele piedici în procesul de reconstrucție a Fâșiei Gaza este refuzul organizației Hamas, care controlează o parte din teritoriu, de a se dezarma, contrar prevederilor planului lui Trump. „Hamas are un termen de două luni pentru a preda armele, în coordonare cu americanii. În caz contrar, Israel va trebui să intervină”, a declarat recent Jossi Fuchs, secretarul cabinetului israelian, pentru CNN.

Fără dezarmarea Hamas, reconstrucția regiunii nu poate începe. Consiliul pentru Pace este responsabil de administrarea interimară a regiunii, care ar trebui să fie condusă de experți palestinieni. Tamir Hayman, fost șef al serviciului de informații militare israelian, a declarat că această provocare este un „test enorm” pentru Consiliu. „Dezarmarea Hamas, stabilirea unei administrații interimare palestiniene și desfășurarea forțelor de ordine palestiniene în zonele controlate de Hamas sunt cele trei aspecte cruciale în zilele sau săptămânile ce urmează”, a subliniat Hayman.

Trump, acuzat că a construit o organizație paralelă cu ONU

Criticii sugerează că Trump ar încerca să creeze o organizație paralelă ONU, concentrându-se prea puțin pe Gaza. Consiliul include aproximativ 24 de membri, printre care Ungaria, Israel, Qatar, Arabia Saudită, Turcia și Belarus.

Din cele peste 60 de țări invitate la Consiliul de la Washington, 27 au confirmat prezența până în prezent, însă reprezentarea europeană rămâne limitată: doar patru state sunt membre cu drepturi depline, în timp ce România și alte țări au optat pentru statutul de observator fără putere de decizie.

Participarea Belarusului, aflată sub sancțiuni internaționale, stârnește controverse, mai ales în contextul sprijinului său pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Ungaria, condusă de Viktor Orban, considerat un apropiat al lui Trump, a fost una dintre puținele țări europene care au acceptat să participe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Tech: Cum te urmăreşte TikTok chiar dacă nu ai aplicaţia instalată în telefon. Ochelarii Apple vor recunoaşte obiectele în timp real
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Viva.ro
„Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool. Frustrato”. Scandal fără precedent în showbiz. Bianca Drăgușanu, atac extrem de dur la adresa Monicăi Tatoiu. Toți și-au dat coate când au văzut ce se întâmplă între ele
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Unica.ro
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Elle.ro
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
gsp
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
GSP.RO
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

„Iarna încă nu s-a terminat!”, avertizează șefa departamentului de Climatologie din cadrul ANM, Roxana Bojariu
Știri România 16:15
„Iarna încă nu s-a terminat!”, avertizează șefa departamentului de Climatologie din cadrul ANM, Roxana Bojariu
Consilier parental, despre infrastructura de sprijin și prevenție emoțională în România: „În era digitală, este foarte ușor să găsești alinare în jocuri și dispozitive”
Știri România 16:00
Consilier parental, despre infrastructura de sprijin și prevenție emoțională în România: „În era digitală, este foarte ușor să găsești alinare în jocuri și dispozitive”
Parteneri
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Adevarul.ro
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
FCSB, gest uriaș de ziua de naștere a lui Mihai Neșu!
Fanatik.ro
FCSB, gest uriaș de ziua de naștere a lui Mihai Neșu!
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Elle.ro
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”

Monden

Irina Loghin a împlinit 87 de ani. Dezvăluirea făcută de Fuego chiar de ziua de naștere a artistei. Cum s-au cunoscut, de fapt cei doi
Stiri Mondene 16:25
Irina Loghin a împlinit 87 de ani. Dezvăluirea făcută de Fuego chiar de ziua de naștere a artistei. Cum s-au cunoscut, de fapt cei doi
Câți bani ar fi primit Oase și Maria Pitică pentru participarea la Power Couple România 2026. Eliminați după șapte săptămâni din show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 15:47
Câți bani ar fi primit Oase și Maria Pitică pentru participarea la Power Couple România 2026. Eliminați după șapte săptămâni din show-ul de la Antena 1
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
ObservatorNews.ro
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax.ro
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
O adolescentă de 16 ani a fost găsită în stare de inconștiență lângă fire de înaltă tensiune căzute pe o stradă din București
KanalD.ro
O adolescentă de 16 ani a fost găsită în stare de inconștiență lângă fire de înaltă tensiune căzute pe o stradă din București

Politic

Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Politică 13:35
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
Droguri la Guvern. Episodul uitat din trecutul lui Ilie Bolojan: ”marfă” de două milioane de euro găsită într-o mașină de lux
Fanatik.ro
Droguri la Guvern. Episodul uitat din trecutul lui Ilie Bolojan: ”marfă” de două milioane de euro găsită într-o mașină de lux
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată