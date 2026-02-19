„Te vei descurca foarte bine în alegeri Viktor, mă bucură prezența ta aici. A făcut o treabă minunată cu imigrația. E prietenul meu. Nici Milei nu părea să aibă multe șanse, dar l-am susținut și a câștigat”, a declarat Trump.

16:15 - Acum 39 minute Donald Trump a schimbat cateva cuvinte cu Viktor Orban

Președintele american și-a făcut apariția la summit afițând o mină jovială. După ce a schimbat câteva cuvinte cu Viktor Orban, i-a întrebat pe participanți dacă le place muzica care răsuna în sală.

Prima ședință a Consiliului pentru Pace. Cine va vorbi

Astăzi, la Institutul pentru Pace Donald J. Trump din Washington, are loc prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Printre vorbitori se numără Donald Trump, Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio, Jared Kushner și trimisul special Steve Witkoff. Fostul prim-ministru britanic Tony Blair va participa, de asemenea, în calitate de membru al unui comitet responsabil cu implementarea obiect.

Nicușor Dan, statut de observator

Preşedintele Nicuşor Dan, care va susține un discurs,este unul dintre puţinii lideri din UE prezenţi, cu statut de „observator”, în condiţiile în care majoritatea ţărilor europene au declinat invitaţia, iar trimiterea comisarului european Dubravka Suica, tot cu statut de „observator”, a dat naştere unor polemici în cadrul blocului european.

Ce se va discuta la Summit: situația din Gaza, cap de listă

În centrul discuțiilor se află situația complexă din Fâșia Gaza, grav afectată de conflicte. Trump a anunțat un pachet de ajutor umanitar și pentru reconstrucție, în valoare de un miliard de euro, destinat regiunii.

De asemenea, se așteaptă clarificări privind Forța Internațională de Stabilizare (ISF), care ar urma să mențină ordinea în Gaza. Indonezia este singura țară care a confirmat, până acum, participarea cu 5.000-8.000 de soldați la această inițiativă, deși alte state musulmane și-au exprimat interesul.

Un armistițiu fragil este în vigoare în Gaza din 10 octombrie 2025, conform unui plan în 20 de puncte propus de Trump. Toți ostaticii capturați în zonă au fost eliberați, iar armata israeliană s-a retras din jumătatea sudică a teritoriului, delimitată de așa-numita «linie galbenă». De asemenea, punctul de trecere Rafah, între Gaza și Egipt, a fost redeschis, deși accesul rămâne limitat. În prezent, ajutoarele umanitare ajung în regiune doar prin punctele de trecere israeliene.

Consiliul pentru Pace este responsabil de administrarea interimară a regiunii, iar Hamas este văzută ca principala piedică

Una dintre principalele piedici în procesul de reconstrucție a Fâșiei Gaza este refuzul organizației Hamas, care controlează o parte din teritoriu, de a se dezarma, contrar prevederilor planului lui Trump. „Hamas are un termen de două luni pentru a preda armele, în coordonare cu americanii. În caz contrar, Israel va trebui să intervină”, a declarat recent Jossi Fuchs, secretarul cabinetului israelian, pentru CNN.

Fără dezarmarea Hamas, reconstrucția regiunii nu poate începe. Consiliul pentru Pace este responsabil de administrarea interimară a regiunii, care ar trebui să fie condusă de experți palestinieni. Tamir Hayman, fost șef al serviciului de informații militare israelian, a declarat că această provocare este un „test enorm” pentru Consiliu. „Dezarmarea Hamas, stabilirea unei administrații interimare palestiniene și desfășurarea forțelor de ordine palestiniene în zonele controlate de Hamas sunt cele trei aspecte cruciale în zilele sau săptămânile ce urmează”, a subliniat Hayman.

Trump, acuzat că a construit o organizație paralelă cu ONU

Criticii sugerează că Trump ar încerca să creeze o organizație paralelă ONU, concentrându-se prea puțin pe Gaza. Consiliul include aproximativ 24 de membri, printre care Ungaria, Israel, Qatar, Arabia Saudită, Turcia și Belarus.

Din cele peste 60 de țări invitate la Consiliul de la Washington, 27 au confirmat prezența până în prezent, însă reprezentarea europeană rămâne limitată: doar patru state sunt membre cu drepturi depline, în timp ce România și alte țări au optat pentru statutul de observator fără putere de decizie.

Participarea Belarusului, aflată sub sancțiuni internaționale, stârnește controverse, mai ales în contextul sprijinului său pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Ungaria, condusă de Viktor Orban, considerat un apropiat al lui Trump, a fost una dintre puținele țări europene care au acceptat să participe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE