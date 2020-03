De Mihai Toma,

Formula 1 a anunțat o soluție de avarie pentru a menține interesul fanilor pentru cea mai importantă competiție din lumea sporturilor cu motor chiar și în timpul pandemiei de coronavirus.

We race on ?



The Bahrain Virtual Grand Prix is here. Coming Sunday, 20:00GMT ⏰



Featuring #F1 drivers, #F1Esports stars, and more! pic.twitter.com/NYXzUAbVfz — Formula 1 (@F1) March 20, 2020

Mai mulți piloți vor participa la un campionat virtual bazat pe jocul F1 2019 pentru PC, la care se vor adăuga și piloți de rezervă ai echipelor sau câțiva dintre cei mai buni jucători de Esports.

Verstappen, McLaren și Mercedes, la startul F1 Esports Virtual Grand Prix

Lista de start rămâne deschisă. Spre exemplu, olandezul Max Verstappen, de la Red Bull, și tânărul britanic Land Norris (McLaren), 20 de ani, concurează deja în curse virtuale împotriva fanilor eSports.

Max Verstappen, gata de cursa virtuală.

Lando Norris

Sebastian Vettel, de la Ferrari, nu este un mare fan al curselor virtuale.

Echipa Mercedes a semnalat deja că vor să participe la curse.

Campionatul a primit numele oficial F1 Esports Virtual Grand Prix, iar calendarul va fi compus din toate cursele amânate din sezonul real al competiției.

Prima etapă va avea loc duminică, 22 martie, cu începere de la ora 22:00 (ora României), atunci când piloții vor concura pe circuitul din Bahrain.

Check out @VeloceEsports's #NotTheBahGP event at 18:00GMT...



Followed by the Bahrain Virtual Grand Prix! Double the racing. Double the fun ?https://t.co/b2c16XJedS — Formula 1 (@F1) March 20, 2020

În direct, pe canalele de socializare oficiale

Competiția va avea o sesiune de calificări, iar cursa se va desfășura pe o distanță de 50% din cea a cursei reale, adică pe parcursul a 28 tururi.

Cursa va fi transmisă în direct pe conturile de Youtube, Twitch și Facebook deținute de Formula 1.

Întrucât abilitățile jucătorilor vor varia, performanțele monoposturilor vor fi egale, iar setările vor fi de asemenea standard.

Suntem foarte încântați să vă putem oferi, în aceste momente complicate, F1 Esports Virtual GP, sperăm să-i distrăm pe fanii care sunt lipsiți de spectacolele sportive obișnuite. Julian Tan, Head of Digital Business Initiatives Esports:

Sezonul F1 Esports Virtual Grand Prix este format din 5 curse:

Bahrain (22 martie)

Vietnam (5 aprilie)

China (19 aprilie)

Olanda (3 mai), Spania (10 mai) și Monaco (24 mai)

În weekend-urile în care nu sunt curse, fanii Formulei 1 vor avea ocazia să se întreacă head-to-head cu piloți reali de Formula 1, însă detaliile despre evenimente vor fi anunțate ulterior.

Și NASCAR lansează, în acest weekend, eNASCAR iRacing Pro Invitational Series, care va avea și driveri în activitate la start.

