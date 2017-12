Gică Hagi nu-l iartă pe Gigi Becali nici în Ajunul Crăciunului.

”Prefer să tac. Nu am mai vorbit cu Gigi Becali de atunci. Eu muncesc, îmi propun să merg la muncă, să scot jucători. A fost urât tot ce a urmat după câştigarea titlului, lunile acelea în care au încercat să ne fure munca depusă tot anul.

De asta prefer să nu mai vorbesc despre asta. Dacă nu eram iute şi inteligent, poate schimbau decizia la TAS”, a declarat Hagi, la TV Telekom Sport.

Imediat după ce Viitorul a cucerit titlul, Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, a hotărât să meargă la TAS pentru a contesta legitimitatea succesului echipei lui Hagi. Nu a avut însă sorți de izbândă”.

În ciuda relațiilor reci, între Viitorul și FCSB au loc tranzacții de jucători.

Hagi a indicat numele jucătorului-titlu: ”Ţucudean a fost cel mai important jucător. El ne-a câştigat campionatul. Dacă pierdeam meciul cu Steaua de pe Arena Naţională, pierdeam tot. Atunci -au răzbunat ocaziile.

În cazul în care Craiova nu ar fi marcat cu Dinamo în ultimul minut, poate lucrurile stăteau altfel. Dinamo avea şanse la campionat în acel moment”, a spus Hagi, la TV Telekom Sport.

”Regele” a descris momentele de după jocul Viitorul – CFR 1-0, la finalul căruia s-a decis campioana: ”Am mers la vestiar. Jucătorii trebuiau să se bucure, dar unde sunt eu, acaparez. Trăisem atâtea în viaţă, acum era momentul lor. Am preferat să rămână ei cu suporterii, să aibă bucuria lor. Am mers direct la vestiar, m-am schimbat şi am ieşit după 5 minute. Nu-mi place să ies în faţă în altfel de momente.

Eu trebuie să vin când e greu, când cineva e jos, să aduc experienţa. De obicei sunt un tip echilibrat. Eu m-am distrat după, la discotecă. Sunt un artist, trebuiau să vadă că sunt şi eu ca ei. Că ştiu să mă distrez.

A doua zi am avut şedinţă de dimineaţă. Le-am explicat jucătorilor că trebuie să trăim ca nişte campioni”.