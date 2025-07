Iga Swiatek (24 de ani, locul 4 WTA) nu a avut probleme în finala de la Wimbledon, câştigând în premieră trofeul londonez după o victorie scurtă în faţa americancei Amanda Anisimova (23 de ani, locul 12 WTA).. Swiatek s-a impus cu 6-0, 6-0, după numai 57 de minute de joc.

Ultima finală feminină care a înregistrat un asemenea scor, fără game pierdut de învingătoare, s-a disputat în 1911.

Sâmbătă, la finală a fost prezentă şi Simona Halep.

Simona Halep in the Royal Box at Wimbledon.



A fost doar al treilea dublu care a avut loc într-o finală feminină din toate timpurile și primul din 1988, când Steffi Graf a învins-o pe Natasha Zvereva la Openul Francez.

Swiatek, o poloneză în vârstă de 24 de ani, a ajuns la 6-0 în finalele majore, adăugând turneul de Grand Slam pe iarbă la colecția sa de patru trofee la French Open și un trofeu la US Open. Ea devine a opta jucătoare din toate timpurile – și singura activă – care câștigă un titlu major pe toate cele trei suprafețe.

Swiatek și-a doborât adversara în primul game și a adăugat încă două break-uri pentru a câștiga primul set în 25 de minute. A terminat cu un avantaj de 55-24 la puncte totale și a acumulat acest avantaj în ciuda faptului că a trebuit să producă doar 10 seturi câștigătoare. Anisimova a fost instabilă de la început și a făcut 28 de erori neforțate.