România este reprezentată în competiţia feminină de Julia Sauter, calificată în finala olimpică după ce a obţinut 63,13 puncte în programul scurt şi s-a clasat pe locul 16, poziţionând România pe locul 10 la nivel mondial în clasamentul pe naţiuni şi pe locul 5 în Europa.

Programul liber feminin va începe la ora 20.00, iar Julia Sauter va fi a noua concurentă care va intra pe patinoar. Ea va intra în concurs a noua, în jurul orei 21:00, relatează GSP.ro.

Pentru Julia Sauter, evoluția de marți reprezintă încununarea unui sezon marcat de provocări, mai ales în ceea ce privește programul scurt. Deși a resimțit presiunea inerentă unei competiții olimpice, patinatoarea și-a găsit echilibrul interior.

„Programul scurt mi s-a părut exact ca antrenamentele de acasă. Am intrat pe gheaţă şi mi-am spus: «Bine, fă exact ce faci la antrenamente – şi poate chiar puţin mai mult». A existat presiune, deoarece concurenţa este foarte puternică, dar mi-am repetat că nu mă identific doar cu o calificare în finală, pentru că drumul până aici a fost foarte greu”, a dezvăluit Julia Sauter pentru Golden Skate.

„Mă simțeam foarte pregătită și voiam să o demonstrez. În acest sezon, programul scurt a fost întotdeauna puţin dificil pentru mine. Şi acum a funcţionat la cea mai importantă competiţie”, a continuat Julia Sauter.

