Luna trecută, Julia Sauter, eleva Roxanei Luca, a terminat pe locul 11 la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Sheffield (Marea Britanie, după locul 18 la programul scurt și locul 6 la liber).

Anterior, la Campionatele Europene din 2025 s-a clasat pe un istoric loc 7, cea mai bună performanță atât a sa, cât și a patinajului artistic românesc.

Patinatoarea a acces la JO încă de anul trecut, după ce a fost a 16-a la Mondialele de la Boston (SUA).

Sauter s-a născut pe 18 iunie 1997, la Weingarten, landul Baden-Wurttemberg. Ea a început patinajul în țara natală. În 2010, a intrat în legătură cu Marius Negrea, fostul patinator român, alături de care s-a antrenat, în Germania.

Româncă, din octombrie

Patinatoarea Julia Sauter a devenit româncă în octombrie 2025, după ce Guvernul României, prin semnătura premierului Ilie Bolojan, a adoptat hotărârea acordării cetățeniei, a informat COSR.

Julia e primul sportiv care a obținut un loc-cotă de calificare la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 pentru România.

Sunt entuziasmată! Sunt puțin mai în vârstă și am muncit pentru acest obiectiv în ultimii 4 ani. Un vis devenit realitate. Sunt foarte mândră de mine că am reușit acest lucru.

„Prima impresie: țară săracă, cu prea mulți oameni care abia reușesc să trăiască de pe o zi pe alta”

În urmă cu 3 ani, Julia vorbea despre viața în România și sacrificiile pe care le face pentru a fi patinatoare.: „Prima impresie a fost o părere profundă de rău, pentru că este o țară săracă, cu prea mulți oameni care abia reușesc să trăiască de pe o zi pe alta. Mai cred și că mulți români nu-și dau seama de frumusețea acestei țări, de bogățiile ei și de mâncarea delicioasă”.

Îmi doresc să existe circumstanțe mai bune pentru toți. În același timp, mi s-a rupt sufletul pentru toți cățeii fără adăpost – Julia Sauter, pentru welovesport.ro.

Ea reprezintă România din 2012. Julia este căsătorită, din 2021, cu jucătorul de hochei pe gheaţă Robbie Czarnik (Ravensburg Torwestars, liga a doua germană).

„Este o viață foarte scumpă viața de patinator. Trebuie să plătești singur pentru antrenamente, fizioterapie, coregrafie, antrenamentele din timpul verii, costurile pentru gheață, nutriție adecvată, ținute pentru patinajul artistic și, desigur, pentru competiții. Trebuie să iei în considerare absolut tot și depinde foarte mult de locul în care te antrenezi”, explica Julia.

Cred că dacă iei totul în calcul, ajungi la costuri de 5.000 – 10.000 de euro în fiecare sezon, dar acesta este doar un cost mediu fără a ajunge să fii cel mai bun. Știu că sunt patinatori în Canada care plătesc pe puțin în jur de 30.000 de euro în fiecare sezon.

„Cea mai bună patinatoare a Germaniei reprezintă România”

Ca junioară, a concurat pentru Germania. La prima sa participare la un Campionat European de seniori, în 2015, la Stockholm, Sauter s-a clasat pe locul 35.

În 2016, la Bratislava, a terminat pe 27, apoi în 2017, la Ostrava, pe 25. În 2019, la Minsk, a trecut de faza programului scurt, iar după programul liber a terminat concursul pe 14.

A progresat de la an la an, ajungând acum aproape de pretendentele la podiumul european. „Cea mai bună patinatoare a Germaniei reprezintă România”, nota Bild, în 2019.

3 joburi ca să facă rost de bani, GoFundMe, burnout

„Viața este scumpă și încerc să supraviețuiesc, să strâng bani pentru a face ce-mi place. Lucrez în trei locuri ca să mă pot antrena în patinoare și să pot merge la competiții. Plătesc că să concurez pentru România”, declara Julia, pentru sport.ro.

Ca să reziste, a lansat campanii de donații pe GoFundMe.

Am ajuns la un moment, acum câțiva ani, în care am spus că nu mai pot continua așa, pentru că simțeam că fizicul meu ajunsese la limită, că împingeam prea mult și treceam peste prag. Am început să am multe accidentări mici și am simțit un ușor burnout – Julia Sauter, pentru Eurosport.

Dar apoi a primit oferta de a reprezenta Corona Brașov și, din acel moment, lucrurile au devenit mai ușoare.

Federația, dizolvată și nerecunoscută

Anul trecut, într-un articol Inside Skating, se scria că Julia nu știa dacă autoritățile române îi vor finanța călătoria ei și a antrenorului ei la Campionatele Mondiale, „clubul îi sprijinise parcursul la Europene, în loc de Comitetul Național Olimpic al țării, din cauza problemelor perpetue nerezolvate cu federația românească de patinaj. Din această cauză, Julia se află încă într-o încurcătură administrativă cu actele pașaportului, neavând o federație recunoscută oficial care să o susțină, să lupte pentru ea”.

În cele din urmă, înțeleg toate argumentele autorităților române: nicio federație, eu încă nu am pașaportul, deși am trimis din nou toate actele acum un an, dar sportivul și antrenorii sunt cei care suferă și trebuie să existe soluții pentru astfel de situații. Este superstresant să nu știi niciodată la ce să te aștepți.

Îi plac sarmalele, are un Puli maghiar

Dimineți devreme sau nopți târzii? Diminețile devreme.

Mâncarea favorită: sarmale.

Amintire de vacanță: Crăciunul din 2020, când m-am logodit cu soțul meu, a fost pur și simplu cel mai special și magic moment pe care l-am petrecut cu el și familia!

Lucrul de care nu s-ar despărți niciodată: Toate rochiile mele de concurs!

Are un câine, Milo, un Puli maghiar.

Apusurile de soare în Grecia îi taie respirația.

Cel mai bun rezultat pentru patinaj artistic a fost la Lillehammer 1994, Cornel Gheorghe, locul 14.

Mihaela Dascălu a terminat a șasea în proba de 1.000 de metri de la Jocurile Olimpice de iarnă din 1992 (Alberville, Franța), cel mai bun rezultat obținut de vreun patinator de viteză român.

