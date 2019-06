Jucătorii naționalei de tineret a României, lăudați de Romulus Gabor: ”Au dorința de a câștiga și de a face performanță!”

Romulus Gabor, 57 de ani, desemnat cel mai bun jucător al competiției de la Antipozi, este convins că actuala națională de tineret poate trece de nemți. Iar în finală orice este posibil.

Libertatea: Cum ți se pare actuala națională de tineret?

Romulus Gabor: O echipă foarte bună care joacă de plăcere. Fotbaliștii au dorința de a câștiga și de a face performanță. Joacă relaxați, nu par stresați, iar șansa nu i-a ocolit, cel puțin în partida cu Anglia.

Dacă în jocul cu Anglia am avut și șansă, cu Franța cum a fost?

Cu Franța s-a jucat la rezultat. S-a pregătit tactic un meci la egal, iar jucători ambelor echipe au evoluat ca atare. Și Franței i-a convenit remiza, așa că a fost un meci de posesie, cu puține faze de poartă. Până la urmă fiecare a urmărit să-și realizeze obiectivul.

Ai vreun jucător favorit?

Actuala națională de tineret este puternică pentru că are jucători foarte buni în toate compartimentele, este o formație echilibrată. Nu am un fotbalist anume favorit, dar îmi plac foarte mult cum joacă Radu, Pașcanu, Manea, Băluță, Hagi, Coman și Pușcaș. Practic oameni din toate compartimentele. Acum acești jucători mai trebuie să și confirme la echipa mare. Pentru că atunci când ai în jur de 23 de ani nu mai ești un puști, ar fi cazul să joci în prima reprezentativă.

Vine meciul cu Germania din semifinale. Să ne fie teamă de nemți?

Păi dacă nu era Germania jucam cu Spania. De ce să ne fie teamă de nemți? Se vede că jucătorii noștri sunt determinați să facă performanță la acest Euro. Avem o echipă bună, care este susținută de un public inimos. Mai e nevoie doar de puțină șansă pentru a trece de Germania și a ne califica în finala competiției. Cu toate că mulți dau Germania drept favorită, șansele de calificare sunt egale. Putem să-i batem și sper s-o facem.

În 1981, tot Germania v-a oprit în semifinale la CM U 20….

Da, ne-au bătut nemțește cu 1-0, în prelungiri. Stilul anglo-saxon: gol cu capul, în urma unui corner. Păcat, pentru că am făcut cu Germania Federală un meci foarte bun. Am jucat bine și ne-am creat mai multe situații de gol. Dacă reușeam să învingem în acel meci, câștigam trofeul, pentru că Germania a jucat finala cu Qatar și a bătut cu 4-0.

Dacă aveați publicul din Italia, poate câștigați acel meci…

E adevărat că România are susținerea publicului la acest turneu final, parcă joacă ”acasă”. Pare incredibil, dar și noi în Australia am fost încurajați de mulți români care erau stabiliți acolo. Veneum la noi după meciuri, ne luau la o bere, ne mai dădeau și câte un ban de buzunar. Noi aveam diurnă 2,5 dolari australieni pe zi. După trei săptămâni am primit 75 de dolari australieni.

Cu cât ai luat pentru medalia de bronz câștigată la Mondialul din 1981?

Au fost în jur de 15.000 de lei impozabili, știu că am luat 11.000 de lei. Nu însemna mult, mai puțin de patru salarii medii la acea dată, dar noi n-am jucat pentru bani. Sufeream dacă pierdeam un joc, ne consumam. Mă bucur că actuala generație pare că ne calcă pe urme. Îi văd pe băieți motivați, dornici să facă performanță. Nu sunt cu gândul la câștigul material, ci la trofeu. Sper să li se împlinească visul.

Cel mai bun ”cangur”

În urma prestației de la CM U20 din Australia 1981, Romulus Gabor a primit ”Balonul de aur” și a fost declarat cel mai bun jucător al competiției. Cel mai bun ”cangur” de la tineret a jucat 35 de meciuri la naționala ”mare” a României, cu care a participat la turneul final al Campionatului European din 1984.

Ca jucător a evoluat la Corvinul Hunedoara, Diosgyori VTK (Ungaria), Universitatea Cluj, Unirea Alba Iulia și Inter Sibiu.