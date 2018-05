– Dinamo marcat de fiecare dată în precedetele nouă jocuri de acasă, în șapte dintre acestea înscriind de cel puţin două ori.

Trei victorii, o remiză şi trei înfrângeri este palmaresul ilfovenilor pe teren advers în anul calendaristic 2018. Aceştia au marcat cel puţin un gol în cinci dintre cele șapte deplasări.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de șapte ori în Liga 1 şi de fiecare dată s-a impus gruparea alb-roşie, aceasta fiind şi singura formaţie dintre cele întâlnite de FC Voluntari pe prima scenă în faţa căreia ilfovenii nu au reuşit să obţină cel puţin un punct.

– Prima confruntare a avut loc pe 13 august 2015, Dinamo – FC Voluntari 3-0, antrenori Mircea Rednic, respectiv Bogdan Argeş Vintilă. Steliano Filip a deschis scorul în minutul 33, reuşita sa fiind prima în Liga 1, apoi Cosmin Matei (min 55) şi Dorin Rotariu (min 63) şi-au trecut şi ei numele pe tabelă.

– Cea de a doua dispută s-a consemnat pe 30 noiembrie 2015, FC Voluntari – Dinamo 1-3, marcatori Spahija, respectiv Gnohere, Filip şi Anton.

De două meciuri frumoase au avut parte microbiştii şi în stagiunea precedentă:

– În tur, pe 15 august 2016, Dinamo – FC Voluntari 3-1. Gnohere a deschis scorul în minutul 12, din pasa lui Hanca, apoi Filip a majorat diferenţa la finele primului sfert. Soarta partidei a fost decisă încă din minutul 27, când Valentin Lazăr a fructificat pasa excelentă primită de la acelaşi Hanca. Oaspeţii au înscris golul de onoare prin Petre Ivanovici, în prelungiri. A urmat jocul din 26 noiembrie 2016, FC Voluntari – Dinamo 1-2 (Adrian Bălan min 77 / Gnohere min 64 penalty, Dorin Rotariu min 87).

– Șase goluri s-au marcat în duelurile din sezonul regulat 2017-2018, FC Voluntari – Dinamo 1-3 (Voduţ / Anton, Nascimento, Salomao) şi Dinamo – FC Voluntari 2-0 (Anton, Katsikas).

– Cea mai recentă confruntare a fost şi partida directă în care s-a înscris de cele mai multe ori: 13 aprilie 2018, FC Voluntari –Dinamo 2-4 (Voicu, Balaur / Popa dublă, Balaur autogol, Mahlangu). Acesta avea să fie şi ultimul meci pe banca ilfovenilor pentru Claudiu Niculescu, antrenorul sub conducerea căruia au câştigat Cupa şi Supercupa României în 2017.

Oaspeții sunt cu spatele la zid

Un duel special va fi şi cel al tehnicienilor, Florin Bratu şi Adrian Mutu fiind foşti colegi la naţională în anii 2000. Mai mult, “Bratone” a debutat sub tricolor într-un meci în care a intrat pe teren chiar în locul fostului decar, pe 12 februarie 2003, România – Slovacia 2-1. De asemenea, tot în acel an, s-a consemnat şi singurul joc în care cei doi şi-au trecut împreună numele pe tabelă. Se întâmpla pe 6 septembrie 2003, România – Luxemburg 4-0.

Adrian Mutu a evoluat timp de două sezoane în tricoul dinamoviştilor (33 meciuri / 22 goluri în ediţiile 1998-1999 şi 1999-2000), de unde a şi făcut pasul spre Internazionale Milano.

Mediile de vârstă ale celor două loturi: Dinamo – 25 ani şi 10 luni; FC Voluntari – 27 ani şi 3 luni.

“Noi suntem obligaţi să jucăm la victorie cu Dinamo şi sperăm să iasă bine pentru noi. Voi încerca să îmi fac jocul meu şi să anihilez jocul lui Dinamo. Bratu are şi o dorinţă mai mare de a ataca decât a avut Miriuţă. Dinamo evoluează cu dezinvoltură, nu mai are nimic de pierdut. E o echipă care dacă nu te prezinţi bine şi nu eşti concentrat îţi dă 4 goluri în 30 de minute, aşa cum a făcut şi cu Chiajna. Dinamo nu e numai o echipă cu un atac foarte puternic, dar e o echipă echilibrată cu multă calitate. Ei marchează multe goluri, însă pentru noi e important să nu primim niciunul. Dacă reuşim să blocăm o echipă ca Dinamo atunci acest lucru ne-ar da încredere pe viitor şi ar arăta că merităm să ne salvăm”, a spus Mutu.