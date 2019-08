Fotbaliştii români Claudiu Keşeru şi Cosmin Moţi au marcat pentru campioana Bulgariei, Ludogoreţ Razgrad, care a făcut un pas mare spre play-off-ul Europa League, joi seara, după ce a surclasat formaţia galeză The New Saints cu scorul de 5-0, pe teren propriu, în prima manşă din turul al treilea preliminar.



Atacantul Claudiu Keşeru a marcat în min. 65, iar fundaşul Cosmin Moţi (căpitan) a închis tabela în min. 76, reluând în plasă mingea respinsă de portar la penalty-ul executat de el. Celelalte goluri ale gazdelor au fost înscrise de Ryan Harrington (10, autogol), Mavis Tchibota (28), din pasa lui Keşeru, şi Jody Lukoki (43).



Keşeru şi Moţi au fost integralişti, iar Dragoş Grigore s-a aflat pe banca de rezerve.



Internaţionalul român Dorin Rotariu a dat două pase de gol, ambele pentru islandezul Sigurjonsson (8, 57), în meciul câştigat de FC Astana cu 5-1 în faţa maltezilor de la Valletta FC. Rotariu a fost înlocuit în min. 87.



Antwerp, echipă antrenată de fostul internaţional român Ladislau Boloni, a învins la limită formaţia cehă Viktoria Plzen, cu 1-0.



Sunt cu un pas în play-off echipe care au reuşit victorii concludente în deplasare: Wolverhampton Wanderers (4-0 cu Piunik Erevan), Vitoria Guimaraes (3-0 cu Ventspils FK), Eintracht Frankfurt (5-0 cu Vaduz), Espanyol Barcelona (3-0 cu Lucerna). Victorii clare acasă au obţinut Molde FK, Malmoe FF, Feyenoord Rotterdam şi Torino FC.



Rezultate:

Marţi 6 august

Ararat-Armenia Erevan (Armenia) – FC Saburtalo (Georgia) 1-2

Riga FC (Letonia) – HJK Helsinki (Finlanda) 1-1

Sutjeska Niksic (Muntenegru) – Linfield Belfast (Irlanda de Nord) 1-2



Miercuri 7 august

Slovan Bratislava (Slovacia) – Dundalk FC (Irlanda) 1-0



Joi sunt programate partidele:

FC Astana (Kazahstan) – Valletta FC (Malta) 5-1

AEK Larnaca (Cipru) – KAA Gent (Belgia) 1-1

Piunik Erevan (Armenia) – Wolverhampton Wanderers (Anglia) 0-4

Sparta Praga (Cehia) – Trabzonspor (Turcia) 2-2

Universitatea Craiova (România) – AEK Atena (Grecia) 0-2

IF Broendby (Danemarca) – Sporting Braga (Portugalia) 2-4

Ventspils FK (Letonia) – Vitoria Guimaraes (Portugalia) 0-3

FC Thun (Elveţia) – Spartak Moscova (Rusia) 2-3

Molde FK (Norvegia) – Aris Salonic (Grecia) 3-0

Malmoe FF (Suedia) – Zrinjski Mostar (Bosnia) 3-0

Sheriff Tiraspol (R. Moldova) – AIK Solna (Suedia) 1-2

FC Mariupol (Ucraina) – AZ Alkmaar (Olanda) 0-0

Neftci Baku (Azerbaidjan) – Bnei Yehuda Tel Aviv (Israel) 2-2

Haugesund (Norvegia) – PSV Eindhoven (Olanda) 0-1

Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) – The New Saints (Ţara Galilor) 5-0

Feyenoord Rotterdam (Olanda) – Dinamo Tbilisi (Georgia) 4-0

ŢSKA Sofia (Bulgaria) – Zaria Lugansk (Ucraina) 1-1

Antwerp (Belgia) – Viktoria Plzen (Cehia) 1-0

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) – RC Strasbourg (Franţa) 0-1

Maccabi Tel Aviv (Israel) – Suduva Marijampole (Lituania) 1-2

FK Sarajevo (Bosnia) – BATE Borisov (Belarus) 1-2

F91 Dudelange (Luxemburg) – Nomme Kalju (Estonia) 3-1

FC Midtjylland (Danemarca) – Glasgow Rangers (Scoţia) 2-4

NK Rijeka (Croaţia) – Aberdeen FC (Scoţia) 2-0

IFK Norrkoeping (Suedia) – Hapoel Be’er-Sheva (Israel) 1-1

FC Vaduz (Liechtenstein) – Eintracht Frankfurt (Germania) 0-5

Austria Viena (Austria) – Apollon Limassol (Cipru) 1-2

FCSB (România) – FK Mlada Boleslav (Cehia) 0-0

Torino FC (Italia) – Şahtior Soligorsk (Belarus) 5-0

FC Lucerna (Elveţia) – Espanyol Barcelona (Spania) 0-3

Legia Varşovia (Polonia) – Atromitos (Grecia) 0-0

Partizan Belgrad (Serbia) – Yeni Malatyaspor (Turcia) 3-1



Meciurile din manşa a doua vor avea loc pe 15 august.

