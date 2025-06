După 4 ani la Puskas Akademia, în Ungaria, Marius Corbu a semnat, vara trecută, cu APOEL Nicosia, un contract valabil până la 31 mai 2028. Ciprioții câștigaseră campionatul și au jucat în preliminariile Champions League.

Corbu a avut oferte din Ungaria, Olanda, Elveția sau România: „Scopul meu nu era doar să schimb clubul, ci și liga. Am avut propuneri din prima divizie românească și din cea maghiară, dar aceasta nu era prioritatea mea”, a explicat el, pentru Csakfoci.

„Am ținut cont în principal de faptul că APOEL este o echipă campioană și juca în Europa”, a insistat.

În ultimul sezon, Corbu marcat de trei ori și furnizat pasa de gol, în 35 de meciuri (dintre care 27/ 3 în campionat, câte 2 în preliminariile CL și Europa League, 3 în grupa unică de Conference)

Într-un interviu pentru Kronika, Marius a povestit că a jucat fotbal pentru prima dată în curtea școlii din satul natal, Cădărești din comuna Palanca (Bacău): „Nu aveam telefoane mobile sau tablete și fiecare copil juca fotbal!”.

„Acasă mă uitam la meciuri de fotbal la televizor, FC Barcelona și Messi mă fascinau cu adevărat, iar alor mei spuneam că vreau să fiu fotbalist cu orice preț”, rememorat Marius.

Părinții l-au dus la Miercurea Ciuc, 60 de kilometri de casă, iar Barna Bajkó (41 de ani) a fost primul lui antrenor.

„Simt că m-am dezvoltat împreună cu clubul, cu academia. Când am ajuns eu, noua tribună a stadionului nu era încă gata, am locuit în căminul de pe Promenada Copiilor timp de trei ani, apoi ne-am mutat în clădirea modernă de sub tribună, spunea Marius, care a fost campion de juniori, într-o finală între echipele U16 și U17 de la Ciuc. Am câștigat, noi, cei mai mici, cu Zoltán Dusinszky pe bancă”, continuă povestea.

„Modelul meu a fost Barna Bajkó, primul meu antrenor pe care l-am văzut jucând și am și fost coechipieri în câteva meciuri. De asemenea, le datorez mult lui Róbert Ilyés și Zoltán Dusinszky. Primul meu antrenor în străinătate, în Ungaria, a fost Zoltán Szélesi, care mi-a arătat filosofia fotbalistică”, explica fotbalistul.

– Cât de mult te-a ajutat faptul că provii dintr-un sat mic, Magyarcsügés, unde nu existau alte oportunități de divertisment?

– M-a ajutat, pentru că oamenii de acolo nu trăiesc la fel de bine ca în Ungaria. Dacă viața e puțin mai grea, te confrunți cu diferite tipuri de probleme, dar acestea te fac mai puternic.

„Nu sunt cel mai puternic, dar am mentalitate. Dau 100% și așa va fi pe tot parcursul carierei mele, pentru că am început prea jos ca să nu fiu așa. Modestia și umilința vor fi, întotdeauna, virtuțile mele”, se autocaracteriza Corbu.

„Eu un mijlocaș care caută și atacă spațiile, cum nu prea mai găsim în fotbalul românesc. Se duce ușor spre 13 kilometri alergați într-un meci, e o mașină!”, a declarat selecționerul Daniel Pancu, conform GSP.

De la Ciuc, Marius a ajuns la Academia Pușkaș, în Ungaria.

Marius Corbu 🇷🇴 (2002) was voted best „home-grown” player of Puskas Akademia this year.



Result of his interesting start of the season with 4 goals and 3 assists. Potential key player for the U21 national team, where he also confirms himself as a RB/RWB. Close to the „A” team. pic.twitter.com/rKLKDVjbMk