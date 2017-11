Mihai Stoica a dat tot din casă: ”Alibec nu mă respectă”. Mesaj acid pentru Șumudică și de ce s-a opus aducerilor lui Wesley și Costache. Într-un interviu acordat celor de la fanatik.ro, Mihai Stoica a dezvăluit că relația cu Alibec e rece și multe alte amănunte din sânul celor de la FCSB.

Iată câteva pasaje din interviul menționat

Mihai Stoica despre Alibec…

El nu mă respectă „Am avut foarte multe discuţii în trecut. Acum nu mai avem nicio discuţie. Nu trebuie neapărat pentru că nu am pretenţii să mă respecte toţi jucătorii.și e problema lui până la urmă.

Eu sunt directorul sportiv al acestui club, am dublul vârstei pe care o are el. El a ales să se comporte aşa. Pe mine mă interesează doar ca el să joace fotbal și să-şi ajute echipa”.

Mihai Stoica despre Dică și atacurile lui Șumudică…

atacurile lui Şumudică „Dică are prea mult bun simţ să răspundă laşi bine face. Eu nu pot să-i răspund! E problema lui, nu a mea. Eu nu fac niciun comentariu legat de nivelul campionatului din Turcia. E foarte frumos dacă reuşeşte performanţe acolo.

Îi recunosc doar două performanţe, ambele calificări în dauna lui West Ham, chiar dacă West Ham nu prea avea chef să meargă în Europa League. Cea mai mare performanţă a lui nu este câştigarea campionatului. Sunt mulţi care au reuşit asta. Faptul că a mers în primăvara europeană este o performanţă extraordinară.

Că l-a scos o echipă din Belgia e altceva. Vorbeşte continuu de noi, de jucători, de Dică și nu e corect”.

Mihai Stoica a dat tot din casă: de ce nu-l vrea pe Nemec

Mihai Stoica despre Katsikas și Planici…

„Mă făcea lumea zob că Dinamo l-a luat pe Katsikas, care este senzaţional şi noi nu am putut să luăm un fundaş. Mi-a fost frică. L-am avut propus şi pe Katsikas, iar Dică îl știa. Au fost colegi la Iraklis. Nu era ce căutam noi. Planici părea că este ceea ce căutăm noi”.

Mihai Stoica despre Costache…

„Gigi m-a întrebat de Costache și i-am zis că e un jucător foarte interesant, are forţă, are viteză, însă nu mi se pare un jucător cerebral. Merită să dai maximum 2-300.000 de euro pe el. Aşa am zis eu, asta cred eu. Dacă Gigi voia să-l ia pe Costache, îl lua fără niciun fel de discuţii”.

Mihai Stoica despre Wesley…

„M-am opus venirii lui Wesley. A fost bine sau a fost rău, întreb eu acum. Era clar că, dacă venea Wesley, nu juca Rusescu. Garantează cineva că, avându-l pe Wesley pe titular, echipa putea să câştige en-fanfare campionatul și să scoată Ajax? Cu Rusescu am făcut asta şi el a marcat 26 de goluri în sezonul ăla.

Poate cineva să-mi garanteze că dacă venea Wesley marca 40 de goluri şi o scoteam şi pe Chelsea, câştigam Europa League şi mai ştiu eu ce făceam? Consider că a fost o intervenţie bună a mea”.

Mihai Stoica despre problemele de la Dinamo…

„Cum să te gândeşti, trebuie să fii bolnav psihic, chiar stelist să fii, trebuie să fii bolnav psihic să doreşti ca Dinamo să dispară! Mi-ar conveni să fie slabi, să-i prindem să-i paradim (râde în hohote!), dar cu noi joacă mereu bine, oricum ar fi, orice ar face, îi omoară toţi şi cu noi joacă bine.

Că şi noi, la meciul cu Dinamo, am intrat în pauză 1-0 cu mare şansă, au jucat mai bine decât noi prima repriză. Aaaa, repriza a doua într-adevăr i-am subordonat.

Mi-aş dori din toată inima, din toa-tă i-ni-ma, credeţi-mă, ca la momentul ăsta în Liga I să fie Dinamo, să fie Rapid, să fie Timişoara, să fie Craiova, să fie Cluj, şi CFR, şi Universitatea, să fie echipe de tradiţie care să aibă şi forţă financiară, pentru a avea o competiţie echilibrată.

Cum să te bucuri să n-ai adversari de tradiţie, tari? Păi, emoţiile pe care le trăieşti într-o zi de derby sunt inegalabile. Pe mine mă înjură dinamoviştii de mă rup, au melodie cu mine, n-am niciun fel de problemă, trecem peste astea, astea-s vorbe, nu contează, mai arunc şi eu câte una, na, mi-o caut, şi asta face deliciul”.

Mihai Stoica despre Nemec…

Nemec nu este un jucător interesant pentru Steaua , din punctul meu de vedere, atâta timp cât este aproximativ de acelaşi profil cu Gnohere. Iese mai mult din careu, e mai combinativ, dar Bizonul este mult mai puternic şi mai marcator.

Uitaţi câte goluri a marcat Nemec anul ăsta, e adevărat, la Dinamo, şi câte a marcat Bizonul, câte minute a jucat. Şi uitaţi-vă la cariera lui Nemec până acum… Nu, pentru mine nu este interesant, dar decizia aparţine patronului”.

Mihai Stoica despre Gabi Enache…

Pentru unii, care au o problemă cu el, Enache este cel mai slab la fiecare meci. De când s-a accidentat Benzar, Enache a fost în top 3 evoluţii la fiecare meci al nostru. A jucat Enache senzaţional, i-a omorât pe adversarii direcţi. Nu are calitate să finalizeze mereu. Anul trecut ne-a dat un gol la Craiova foarte important.

A scăpat singur cu Sporting şi a ratat dintr-o poziţie foarte bună. A scăpat acum la Craiova singur şi a ratat. Ce alt fotbalist vine din fundaş dreapta în deplasare să dea gol? Doar Enache poate. Şi vin formatorii de opinie şi-l ironizează. Eu ţin la Enache. Mai citesc prin ziare că mai am şi o problemă cu Enache”.