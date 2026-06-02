Mirra Andreeva o învinge pe Sorana Cîrstea cu 6-0, 6-3, în doar 56 de minute, iar drumul Soranei la Roland Garros se oprește în sferturile de finală.

Sorana a mai luat un game rusoaicei, dar a fost egalată și la 1-1, și la 2-2. În cele din urmă, Andreeva a realizat un break și a dus scorul la 3-2 în setul care poate fi decisiv.

Sorana obține primul game al meciului, în setul 2, și pare mult mai montată să facă față asaltului rusoaicei.

Inevitabilul s-a produs. Andreeva o bate pe Sorana cu 6-0 în primul set, și românca pare că are în față o misiune imposibilă.

12:11 - Acum 5 ore Sorana a servit prima, dar Andreeva este în avantaj

Sorana a servit prima dar Andreeva a obținut avantajul și are 1-0. La Paris plouă, acoperișul fiind tras pe arena „Philippe Chatrier”.

Meciul va fi transmis în direct pe Eurosport.

Românca traversează o formă de excepție, reușind să ajungă în premieră în TOP 20 mondial, grație performanțelor recente de la turneele din Rouen și Roma, unde a ajuns până în semifinale. Astăzi, Cîrstea are șansa să scrie o nouă filă importantă în cariera sa, vizând o calificare istorică în semifinalele unui Grand Slam, dacă o va învinge pe tânăra Andreeva, una dintre cele mai promițătoare jucătoare din tenisul feminin.

Cele două sportive s-au mai întâlnit o singură dată, în aprilie 2026, la turneul de zgură de la Linz. Atunci, Andreeva a câștigat în trei seturi intense, 7-6, 4-6, 6-2.

Înainte de meci, Andreeva a vorbit laudativ despre adversara sa: „O știu foarte bine pentru că, nu știu de ce, ne-am antrenat împreună la aproape fiecare turneu la care am jucat. Așa că va fi o partidă foarte interesantă, foarte entuziasmantă. E, evident, o adversară foarte dificilă. Joacă cel mai bun tenis din viața ei în acest moment. Adică nu vreau să pun în umbră sezoanele de dinainte. Dar a avut până acum un sezon grozav. Va fi un meci fantastic și sunt superentuziasmată să joc cu ea”, a declarat rusoaica, potrivit gsp.ro.

Cîrstea, la rândul său, a recunoscut că o cunoaște bine pe adversara sa, având în vedere sesiunile de antrenament comune din ultimele luni. „Mirra servește mult mai bine, are un joc destul de complet și cu dreapta, și cu reverul, dă destul de bine, se mișcă bine. M-am antrenat destul de mult cu ea în ultima perioadă și ne cunoaștem. Va fi un meci foarte dur, un meci foarte fizic, și diferența se va face la câteva detalii”, a declarat Cîrstea pentru eurosport.ro.

Tabloul sferturilor de finală la Roland Garros se anunță spectaculos, celelalte meciuri fiind: Elina Svitolina (31 de ani, locul 7 WTA) vs. Marta Kostyuk (23 de ani, locul 15 WTA), Aryna Sabalenka (28 de ani, locul 1 WTA) vs. Diana Shnaider (22 de ani, locul 23 WTA) și Anna Kalinskaya (27 de ani, locul 24 WTA) vs. Maja Chwalińska (24 de ani, locul 114 WTA).

