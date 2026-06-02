„Primele constatări sugerează că rechinii descoperiți sunt femele însoțite de pui”, a declarat Joanna Desmidt, cercetătoare la ILVO. Ea consideră că un loc de reproducere ar putea fi situat în apropierea localităților De Panne și Koksijde sau că femelele erau în drum spre delta râului Scheldt, cunoscută pentru rolul său de zonă de reproducere.

Primele exemplare au fost descoperite de trecători pe o plajă din Koksijde. Potrivit Lesoir, este posibil ca rechinii să fi fost capturați accidental în plasele pescarilor și ulterior aruncați înapoi în apă. ILVO, împreună cu Institutul de Științe Naturale, încearcă acum să identifice locația exactă a capturilor.

Rechinii pătați, cunoscuți pentru creșterea lentă și rata redusă de reproducere, sunt o specie vulnerabilă. În ultimele decenii, numărul lor din Marea Nordului a scăzut semnificativ din cauza pescuitului excesiv și a poluării, a mai adăugat Desmidt.

