Numirea lui Iulius-Dan Plaveti vine după ce CEO-ul interimar, Bogdan Badea, a anunțat în luna mai că se retrage din competiție, iar pe lista scurtă erau doar aceste două nume. Mandatul lui Plaveti se va încheia pe 7 noiembrie 2027.

Iulius-Dan Plaveti, care ocupă în prezent funcția de CEO al Complexului Energetic Oltenia și a fost președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a fost selectat dintr-un total de 16 candidați înscriși inițial pentru această poziție.

Hidroelectrica a precizat, într-un comunicat oficial transmis BVB și publicat marți, că mandatul său va începe după ce acesta va renunța la toate funcțiile deținute în alte consilii de administrație sau directorate, fie în companii de stat, fie private.

„Hidroelectrica informează acționarii și investitorii asupra faptului că, în urma finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Hidroelectrica derulată conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (…) în cadrul ședinței din data de 29 mai 2026, Consiliul de Supraveghere, cu majoritatea voturilor exprimate, hotărăște:

  • numirea domnului PLAVETI IULIUS-DAN, cetățean român, în funcția de membru al Directoratului Hidroelectrica S.A. (Chief Executive Officer – CEO), începând cu data de 29 mai 2026, pentru un mandat cu durata până la data de 7 noiembrie 2027.

PLAVETI IULIUS-DAN este denumit și președintele Directoratului, Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Societății.

Mandatul va fi acceptat după renunțarea de către dl PLAVETI IULIUS-DAN la toate funcțiile de administrator și/sau director deținute în consilii de administrație, consilii de supraveghere și directorate, atât în societăți cu capital integral ori majoritar de stat, cât și în societăți cu capital privat”, se arată în comunicatul Hidroelectrica.

Tot în ședința din 29 mai 2026, Consiliul de Supraveghere a mai hotărât numirea lui Stan Mihail-Dan în poziția de membru al Directoratului Hidroelectrica, în calitate de Chief Financial Officer (CFO).

Mandatul său va avea aceeași durată ca și cel al noului CEO, până la 7 noiembrie 2027. Decizia vine în urma unei proceduri de selecție organizate conform prevederilor legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

„Numirea domnului STAN MIHAIL-DAN, cetățean român, în funcția de membru al Directoratului Hidroelectrica S.A. (Chief Financial Officer – CFO), începând cu data de 29 mai 2026, pentru un mandat cu durata până la data de 7 noiembrie 2027”, se mai arată în raportul companiei de stat.

Tot în ședința din 29 mai, aproape de jumătatea anului, a fost aprobat bugetul Hidroelectrica pe 2026, după ce Ilie Bolojan condiționase anterior adoptarea acestuia de instalarea unor baterii pentru stocarea energiei.

De asemenea, a fost aprobată distribuirea de dividende suplimentare de un miliard de lei și s-a constatat suspendarea mandatului lui Silviu Răzvan Avram.

Pe 21 mai, CEO-ul interimar al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a anunțat că se retrage din cursa pentru șefia companiei, deși era pe lista scurtă, acuzând presiuni politice, în contextul în care, în ultimele luni, premierul interimar Ilie Bolojan a criticat destul de dur şi de mai multe ori Hidroelectrica.

Pe 6 mai, premierul demis Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu va aproba bugetul pe 2026 al companiei de stat Hidroelectrica decât cu condiția ca în contractele de mandat ale șefilor executivi să fie trecută obligația ca societatea să investească în stocare.

Cu toate acestea, Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat un nou record istoric pe piața de capital, marcând o creștere de peste 60% a valorii de la listarea sa la bursă.

Profitul net al Hidroelectrica (H2O) a urcat cu 122%, în primul trimestru, la 1,3 miliarde de lei, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Grupul Hidroelectrica a înregistrat în primele trei luni ale anului 2026 rezultate operaționale și financiare semnificativ peste rezultatele înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025, a anunțat compania.

Veniturile au înregistrat o creștere cu 67% față de aceeași perioadă a anului 2025, la 3,12 miliarde lei, iar marja operațională de 47% și marja netă de 42% reflectă reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creștere a segmentului de furnizare.

