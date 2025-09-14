Pep Guardiola a lacrimat în timpul scenelor emoționante de pe stadionul Etihad

Potrivit Daily Mail, acesta urma să participe duminică la derby-ul Manchesterului de pe Etihad și își rezervase o masă într-o zonă de ospitalitate corporate.

Pentru a-l omagia, Manchester City a confirmat că va fi ținut un moment de reculegere înainte de start.

Antrenorul lui City, Pep Guardiola, a lăcrimat în timpul scenelor emoționante de pe Etihad, cu fanii ambelor echipe din Manchester aducându-i un omagiu unuia dintre cei mai mari și mai populari sportivi britanici.

„Puțini, dacă nu chiar niciun alt boxer britanic, se pot lăuda că au adunat o bază de fani atât de dedicată”, se arată în omagiul lui Man City.

„Publicul său a fost captivat de stilul său de box și de conexiunea profundă cu omul modest și autentic care a fost întotdeauna. Ricky a fost unul dintre cei mai iubiți și respectați suporteri ai lui City. Va fi mereu amintit. Toți cei de la club transmit condoleanțe sincere familiei și prietenilor săi în aceste momente dificile”.

Mesajul transmis de Manchester United

Și Manchester United a transmis un mesaj de condoleanțe: „Transmitem sincere condoleanțe celor dragi lui Ricky pentru pierderea unei legende a orașului nostru”.

Pompa anti-sufocare vândută de doi tineri români. „Pur și simplu trageți în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei”
Recomandări
Pompa anti-sufocare vândută de doi tineri români. „Pur și simplu trageți în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei”

Vorbind pentru Sky Sports înainte de meci, starul lui Man City, Phil Foden, a spus că echipa sa speră să câștige derby-ul pentru Hatton.

„Inima mea este alături de familia sa în aceste clipe”, a spus mijlocașul englezilor.

„Să auzi vestea asta înaintea unui meci mare e devastator și sunt sigur că ar fi fost aici astăzi, susținându-ne. Ziua de azi este pentru el și vom încerca să câștigăm și să dăm tot ce putem pentru el. Trebuie să folosim asta ca motivație.”

Fostul fundaș al lui Man City și al naționalei Angliei, devenit acum analist TV, Micah Richards, și-a adus și el omagiul: „Vestea este devastatoare. Sincer, m-a luat prin surprindere. Este o adevărată icoană, o icoană britanică, în box și în sport. Un fan adevărat al lui Man City, dar cel mai important, un om al oamenilor.

Era cel mai de treabă tip. Am fost la sala lui și eram puțin emoționat, nu știam nimic despre box, dar și-a făcut timp pentru mine. Faptul că și-a luat timp și energie… Era o persoană profundă, foarte profundă. Vestea e devastatoare. Se simte ireal. Cineva atât de tânăr… este cutremurător”.

Boxerul britanic Ricky Hatton, în vârstă de 46 de ani, a fost găsit mort la reședința sa din Hyde, Greater Manchester, în dimineața zilei de duminică, au confirmat autoritățile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 15-21 septembrie 2025: Eclipsa de Lună în Pești aduce schimbări, revelații și decizii importante
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Viva.ro
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Surpriză în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată” Foto
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios. Ce mireasă superbă, dar stai să o vezi pe soacra mică! Imaginile unei nunți de lux. Cine e misteriosul mire
Avantaje.ro
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios. Ce mireasă superbă, dar stai să o vezi pe soacra mică! Imaginile unei nunți de lux. Cine e misteriosul mire
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici
Tvmania.ro
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici

Alte știri

Traian Băsescu, despre drona intrată în spațiul aerian al României: „Trebuia doborâtă. A fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită”
Știri România 22:46
Traian Băsescu, despre drona intrată în spațiul aerian al României: „Trebuia doborâtă. A fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită”
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE în cazul încălcării spaţiului naţional de o dronă rusească
Știri România 20:45
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE în cazul încălcării spaţiului naţional de o dronă rusească
Parteneri
„Întreaga țară va fi îngrozită”. Filmarea uluitoare făcută de un rus într-un cimitir al soldaților morți în Ucraina
Adevarul.ro
„Întreaga țară va fi îngrozită”. Filmarea uluitoare făcută de un rus într-un cimitir al soldaților morți în Ucraina
Cum a reacționat fiul lui Adrian Mutu când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo. „Briliantul” a povestit tot. „Îmi venea să intru în pământ și să mă fac mic”
Fanatik.ro
Cum a reacționat fiul lui Adrian Mutu când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo. „Briliantul” a povestit tot. „Îmi venea să intru în pământ și să mă fac mic”
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Cristina Șișcanu, criticată că s-a îmbrăcat în rochie mini: „Nu prea mai ai vârsta pentru asemenea ținută”. Răspunsul vedetei
Stiri Mondene 16:53
Cristina Șișcanu, criticată că s-a îmbrăcat în rochie mini: „Nu prea mai ai vârsta pentru asemenea ținută”. Răspunsul vedetei
Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Stiri Mondene 15:35
Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Parteneri
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: "Mă simt extraordinar"
Elle.ro
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: "Mă simt extraordinar"
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
TVMania.ro
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
ObservatorNews.ro
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Libertateapentrufemei.ro
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Parteneri
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
GSP.ro
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Elevii a două şcoli din Bucureşti învață în 3 schimburi. Ministrului Educaţiei a reacționat: „E ilegal”
KanalD.ro
Elevii a două şcoli din Bucureşti învață în 3 schimburi. Ministrului Educaţiei a reacționat: „E ilegal”

Politic

Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 13:33
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Politică 09:18
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
Fanatik.ro
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice