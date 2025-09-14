Pep Guardiola a lacrimat în timpul scenelor emoționante de pe stadionul Etihad

Potrivit Daily Mail, acesta urma să participe duminică la derby-ul Manchesterului de pe Etihad și își rezervase o masă într-o zonă de ospitalitate corporate.

Pentru a-l omagia, Manchester City a confirmat că va fi ținut un moment de reculegere înainte de start.

Antrenorul lui City, Pep Guardiola, a lăcrimat în timpul scenelor emoționante de pe Etihad, cu fanii ambelor echipe din Manchester aducându-i un omagiu unuia dintre cei mai mari și mai populari sportivi britanici.

„Puțini, dacă nu chiar niciun alt boxer britanic, se pot lăuda că au adunat o bază de fani atât de dedicată”, se arată în omagiul lui Man City.

„Publicul său a fost captivat de stilul său de box și de conexiunea profundă cu omul modest și autentic care a fost întotdeauna. Ricky a fost unul dintre cei mai iubiți și respectați suporteri ai lui City. Va fi mereu amintit. Toți cei de la club transmit condoleanțe sincere familiei și prietenilor săi în aceste momente dificile”.

Mesajul transmis de Manchester United

Și Manchester United a transmis un mesaj de condoleanțe: „Transmitem sincere condoleanțe celor dragi lui Ricky pentru pierderea unei legende a orașului nostru”.

Vorbind pentru Sky Sports înainte de meci, starul lui Man City, Phil Foden, a spus că echipa sa speră să câștige derby-ul pentru Hatton.

„Inima mea este alături de familia sa în aceste clipe”, a spus mijlocașul englezilor.

„Să auzi vestea asta înaintea unui meci mare e devastator și sunt sigur că ar fi fost aici astăzi, susținându-ne. Ziua de azi este pentru el și vom încerca să câștigăm și să dăm tot ce putem pentru el. Trebuie să folosim asta ca motivație.”

Fostul fundaș al lui Man City și al naționalei Angliei, devenit acum analist TV, Micah Richards, și-a adus și el omagiul: „Vestea este devastatoare. Sincer, m-a luat prin surprindere. Este o adevărată icoană, o icoană britanică, în box și în sport. Un fan adevărat al lui Man City, dar cel mai important, un om al oamenilor.

Era cel mai de treabă tip. Am fost la sala lui și eram puțin emoționat, nu știam nimic despre box, dar și-a făcut timp pentru mine. Faptul că și-a luat timp și energie… Era o persoană profundă, foarte profundă. Vestea e devastatoare. Se simte ireal. Cineva atât de tânăr… este cutremurător”.

Boxerul britanic Ricky Hatton, în vârstă de 46 de ani, a fost găsit mort la reședința sa din Hyde, Greater Manchester, în dimineața zilei de duminică, au confirmat autoritățile.



